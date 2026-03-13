Google Maps nhận bản cập nhật lớn nhất trong 10 năm qua: Tích hợp AI Gemini và dẫn đường 3D Google Maps vừa công bố nâng cấp đột phá với tính năng Ask Maps sử dụng AI Gemini hỗ trợ hỏi đáp tự nhiên và chế độ dẫn đường Immersive Navigation hiển thị 3D chi tiết.

Google Maps vừa chính thức công bố những cải tiến quan trọng nhất trong một thập kỷ qua, đánh dấu bước chuyển mình từ một ứng dụng bản đồ thuần túy thành một trợ lý dẫn đường thông minh. Bản cập nhật này tập trung vào hai trụ cột chính: tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini thông qua tính năng "Ask Maps" và nâng cấp trải nghiệm hiển thị 3D với "Immersive Navigation".

Ask Maps: Trợ lý AI Gemini cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Tính năng "Ask Maps" cho phép người dùng tương tác với ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì chỉ nhập từ khóa tìm kiếm đơn thuần. Người dùng có thể đặt các câu hỏi phức tạp về nhu cầu thực tế như: "Tôi cần sạc điện thoại gấp, có chỗ nào sạc mà không phải đợi lâu không?" hoặc tìm kiếm các địa điểm giải trí cụ thể như sân tennis công cộng có đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Đáng chú ý, Ask Maps có khả năng cá nhân hóa câu trả lời dựa trên lịch sử tìm kiếm và sở thích đã lưu trong tài khoản. Ví dụ, khi người dùng yêu cầu tìm quán ăn cho nhóm 4 người, AI có thể ưu tiên gợi ý các nhà hàng thuần chay nếu nhận diện được thói quen ăn uống này của người dùng trước đó. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ lập kế hoạch chuyến đi chi tiết bằng cách gợi ý các điểm dừng chân thú vị, cung cấp mẹo từ cộng đồng như cách tìm lối đi ẩn hoặc săn vé miễn phí.

AI biến ứng dụng bản đồ thành người tư vấn dẫn đường

Immersive Navigation: Dẫn đường 3D trực quan và chi tiết

Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, Google Maps cũng thay đổi diện mạo với chế độ "Immersive Navigation". Trải nghiệm dẫn đường giờ đây được mô phỏng 3D sinh động, phản ánh chính xác các tòa nhà, cầu vượt và địa hình xung quanh. Ứng dụng tập trung làm nổi bật các chi tiết quan trọng khi tham gia giao thông như làn đường, vạch sang đường, hệ thống đèn tín hiệu và biển báo dừng.

Để hỗ trợ người lái xe tốt hơn trong các tình huống khó, Google áp dụng tính năng thu phóng thông minh và khả năng làm trong suốt các tòa nhà trên bản đồ. Điều này giúp tài xế quan sát rõ lộ trình phía trước, chuẩn bị sớm cho các khúc cua gắt hoặc thay đổi làn đường an toàn. Hướng dẫn bằng giọng nói cũng được tinh chỉnh để trở nên tự nhiên hơn, thay vì chỉ đọc khoảng cách khô khan, ứng dụng sẽ chỉ dẫn cụ thể: "Đi qua lối ra này và rẽ vào lối tiếp theo để đến Illinois 43 South".

Google Maps có bản nâng cấp lớn sau 10 năm (Nguồn: Internet)

Tối ưu hóa hành trình và hỗ trợ điểm đến

Bản cập nhật mới còn mang đến khả năng phân tích ưu nhược điểm của các tuyến đường thay thế, giúp người dùng lựa chọn giữa lộ trình nhanh nhất nhưng có thu phí hoặc lộ trình dài hơn nhưng ít tắc nghẽn. Dữ liệu từ cộng đồng Google Maps và Waze được tích hợp để cảnh báo thời gian thực về các gián đoạn như tai nạn hay công trình thi công.

Khi đến gần điểm đích, Maps sẽ tự động làm nổi bật lối vào tòa nhà, gợi ý bãi đậu xe gần nhất và chỉ dẫn phía đường nên dừng đỗ. Bà Miriam Daniel, Phó Chủ tịch Google Maps, nhận định: "Immersive Navigation là một sự chuyển đổi hoàn toàn của trải nghiệm điều hướng, mang lại hình ảnh thiết kế lại cùng thông tin thực tế được cung cấp kịp thời".

Hiện tại, tính năng Ask Maps đang được triển khai tại Mỹ và Ấn Độ trên Android và iOS. Trong khi đó, Immersive Navigation đã bắt đầu xuất hiện tại Mỹ và sẽ sớm mở rộng ra toàn cầu trên các nền tảng bao gồm cả CarPlay, Android Auto và các phương tiện tích hợp sẵn dịch vụ của Google trong những tháng tới.