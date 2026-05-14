Google mở rộng hỗ trợ AirDrop trên Android qua Quick Share: Những dòng máy nào được gọi tên? Google chính thức xác nhận việc tích hợp giao thức AirDrop vào nền tảng Quick Share, cho phép các thiết bị Galaxy, OPPO và nhiều hãng Android khác chia sẻ dữ liệu trực tiếp với hệ sinh thái Apple.

Rào cản chia sẻ dữ liệu giữa Android và iPhone đang dần bị xóa nhòa khi Google vừa chính thức xác nhận sẽ mở rộng tính năng AirDrop thông qua nền tảng Quick Share cho nhiều mẫu điện thoại Android hơn. Trước đó, tính năng đột phá này đã có mặt trên một số dòng máy cao cấp như Pixel 10 series hay Galaxy S26. Thậm chí, Google còn tiết lộ bộ đôi Pixel 8a và điện thoại gập OPPO Find N6 cũng đã âm thầm được hỗ trợ kết nối AirDrop từ trước mà không có thông báo chính thức.

Danh sách các thiết bị Android dự kiến hỗ trợ AirDrop

Nối tiếp bước đà phát triển, một loạt các thiết bị di động mới đã được điền tên vào danh sách chuẩn bị đón nhận bản cập nhật quan trọng này. Đáng chú ý, việc Google sử dụng thuật ngữ "toàn bộ dòng thiết bị" mở ra khả năng các mẫu máy phụ như Galaxy S25 FE cũng sẽ được cập nhật.

Thương hiệu Dòng sản phẩm hỗ trợ Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S24 Series, Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold7/Flip7, Galaxy Z Fold6/Flip6 OPPO Find X8, Find X8 Pro OnePlus OnePlus 15 HONOR Magic V6, Magic 8 Pro

Thách thức kỹ thuật về phần cứng chipset và modem

Mặc dù người dùng kỳ vọng tính năng này sẽ phổ cập cho toàn bộ thế giới Android, thực tế việc tích hợp AirDrop không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật phần mềm. Theo chuyên gia phân tích Max Weinbach, tính năng này đòi hỏi những tinh chỉnh sâu ở cấp độ chipset để hỗ trợ giao thức Apple Wireless Direct Link (AWDL) đặc thù.

Thách thức lớn nhất đối với Google là duy trì hoạt động song song của cả Quick Share và AirDrop để quét các thiết bị xung quanh. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ phức tạp giữa bộ vi xử lý và modem mạng không dây mà hiện tại vẫn chưa có một tiêu chuẩn phần cứng chung nào để người dùng tự đối chiếu.

Phân khúc máy tầm trung và giá rẻ có thể bị bỏ lại

Do những yêu cầu khắt khe về phần cứng, các thiết bị giá rẻ hoặc tầm trung thường không sở hữu chipset đủ khả năng xử lý giao thức AWDL, dẫn đến việc khó có cơ hội trải nghiệm tính năng này. Ngược lại, một số dòng máy đời cũ nhưng sử dụng chip cao cấp lại có khả năng tương thích cao hơn trong các bản cập nhật tương lai.

Nỗ lực của Google được xem là bước tiến công nghệ quan trọng, phá vỡ rào cản hệ sinh thái khép kín của Apple. Nếu cấu trúc mạng AWDL được phổ cập và trở thành tiêu chuẩn trên mọi vi xử lý di động, việc truyền tải dữ liệu dung lượng lớn giữa hai nền tảng Android và iOS sẽ trở nên nhanh chóng và ổn định hơn đáng kể.