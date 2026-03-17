Google phát lệnh cập nhật khẩn cấp trình duyệt Chrome cho 3,5 tỷ người dùng toàn cầu Google vừa công bố các lỗ hổng zero-day nghiêm trọng đang bị khai thác trên thực tế, đe dọa trực tiếp đến dữ liệu và hệ thống của hơn 3,5 tỷ người dùng Chrome.

Google vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp đến hàng tỷ người dùng trình duyệt Chrome trên toàn thế giới về các lỗ hổng bảo mật zero-day đang bị khai thác tích cực. Đây là những điểm yếu kỹ thuật nghiêm trọng có thể cho phép kẻ tấn công xâm nhập hệ thống, gây thiệt hại trực tiếp cho các thiết bị PC và laptop nếu không được xử lý kịp thời.

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng lên đến 3.5 tỷ người dùng Chrome (Nguồn: Internet)

Rủi ro nghiêm trọng từ các cuộc tấn công zero-day

Lỗ hổng zero-day được định nghĩa là những sai sót phần mềm chưa được nhà phát triển biết đến hoặc chưa có bản vá chính thức tại thời điểm bị phát hiện. Trong đợt cảnh báo này, Google xác nhận các lỗ hổng đang bị các tác nhân xấu khai thác để thực thi mã từ xa, truy cập trái phép thông tin cá nhân hoặc thậm chí chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị của người dùng.

Việc trì hoãn cập nhật trong bối cảnh các lỗ hổng đã bị lộ diện khiến thiết bị trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước mã độc. Các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh rằng rủi ro không chỉ dừng lại ở người dùng cá nhân mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Chrome làm trình duyệt làm việc chính.

Chi tiết các phiên bản Chrome cần cập nhật ngay lập tức

Để ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép, Google đã phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp cho các nền tảng phổ biến bao gồm Windows, Mac và Linux. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra và nâng cấp trình duyệt lên các phiên bản cụ thể sau:

Hệ điều hành Phiên bản an toàn khuyến nghị Windows 124.0.6367.201/.202 Mac 124.0.6367.201 Linux 124.0.6367.201

Thông thường, Chrome sẽ tự động cập nhật khi người dùng khởi động lại trình duyệt. Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của các lỗ hổng zero-day lần này, người dùng nên chủ động kiểm tra trong phần Cài đặt (Settings) -> Giới thiệu về Chrome (About Chrome) để đảm bảo hệ thống đã được bảo vệ bởi phiên bản mới nhất. Việc duy trì thói quen cập nhật phần mềm thường xuyên là giải pháp tiên quyết để giảm thiểu rủi ro bị tấn công trên diện rộng và bảo vệ an toàn dữ liệu số.