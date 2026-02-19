Google Pixel 10a ra mắt: Màn hình 3,000 nits và cam kết hỗ trợ phần mềm 7 năm Google Pixel 10a vừa ra mắt với màn hình 3,000 nits và kính Gorilla Glass 7i. Thiết bị gây ấn tượng nhờ AI Gemini cùng cam kết hỗ trợ phần mềm kéo dài tới 7 năm.

Google đã chính thức trình làng mẫu smartphone tầm trung Pixel 10a, phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Pixel 9a. Dù mang diện mạo quen thuộc, thiết bị này tập trung vào những cải tiến thiết thực về độ sáng hiển thị, độ bền vật liệu và tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ sinh thái của Google.

Google Pixel 10a ra mắt

Nâng cấp về hiển thị và độ bền vật liệu

Pixel 10a tiếp tục sử dụng màn hình Actua kích thước 6.3 inch, nhưng Google đã tăng cường độ sáng tối đa lên mức 3,000 nits, vượt qua con số 2,700 nits của thế hệ trước. Việc nâng cấp này giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh hoặc ngoài trời nắng gắt.

Về độ bền, Google trang bị kính cường lực Gorilla Glass 7i thay cho dòng Gorilla Glass 3 cũ. Loại kính mới được thiết kế để chịu được va đập khi rơi từ độ cao 1 mét và tăng cường khả năng chống trầy xước. Máy cũng duy trì tiêu chuẩn kháng nước và chống bụi IP68, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Lợi thế phần mềm và hệ sinh thái AI Gemini

Điểm nhấn lớn nhất trên Pixel 10a chính là sự kết hợp giữa hệ điều hành Android 16 mới nhất và cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn. Google khẳng định sẽ cung cấp các bản cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong suốt 7 năm, một chính sách hiếm hoi trong phân khúc điện thoại tầm trung hiện nay.

Google cam kết mang đến 7 năm cập nhật phần mềm cho Pixel 10a

Bên cạnh đó, AI đóng vai trò cốt lõi trong trải nghiệm người dùng. Với sự hỗ trợ của Gemini Assistant và Gemini Live, Pixel 10a có khả năng tương tác thông minh và cá nhân hóa sâu sắc hơn. Các tính năng chụp ảnh như Camera Coach, Auto Best Take và Add Me cũng được tích hợp để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh thông qua thuật toán thay vì chỉ dựa vào thông số phần cứng.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng

Dù có nhiều cải tiến về phần mềm, cấu hình phần cứng của Pixel 10a không có quá nhiều thay đổi so với Pixel 9a. Máy vẫn sử dụng chipset Tensor G4 cùng dung lượng RAM 8GB. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số kỹ thuật Màn hình 6.3 inch Actua, 3,000 nits, Gorilla Glass 7i Vi xử lý Google Tensor G4 RAM 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Camera sau 48MP (Chính) + 13MP (Siêu rộng) Camera trước 13MP Hệ điều hành Android 16 Hỗ trợ cập nhật 7 năm

Thiết kế bền vững và giá bán

Google Pixel 10a đánh dấu bước tiến mới trong việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Mặt lưng máy được hoàn thiện từ 81% nhựa tái chế, khung nhôm làm từ 100% vật liệu tái chế và bao bì hoàn toàn không chứa nhựa. Đây là thiết bị dòng Pixel a đầu tiên chứa các kim loại tái chế như coban, đồng, vàng và vonfram.

Google Pixel 10a sở hữu mặt lưng làm từ vật liệu tái chế

Người dùng có thể lựa chọn các màu sắc bao gồm Fog, Obsidian, Berry và Lavender. Tại thị trường quốc tế, giá khởi điểm cho phiên bản 8GB/128GB là 499 USD (khoảng 12.58 triệu đồng).

Điện thoại có nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung

Ngoài ra, trong cùng phân khúc tầm trung, thị trường còn có sự góp mặt của Samsung Galaxy A56 5G với màn hình Super AMOLED 120Hz và chip Exynos 1580, mang lại thêm lựa chọn cho người dùng quan tâm đến hiệu năng đồ họa và tốc độ làm tươi màn hình.