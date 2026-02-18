Google Pixel 11 có thể sở hữu công nghệ nhận diện khuôn mặt đối đầu Face ID Dự án Project Toscana của Google hứa hẹn mang đến khả năng nhận diện khuôn mặt 3D bảo mật cao và tốc độ nhanh tương đương Apple Face ID trên dòng Pixel 11.

Google đang nghiên cứu một giải pháp nhận diện khuôn mặt mới mang tên "Project Toscana", nhằm mang lại khả năng bảo mật và tốc độ tương đương với công nghệ Face ID của Apple. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cấp trải nghiệm sinh trắc học trên các dòng điện thoại Pixel và thiết bị Chromebook trong tương lai.

Google đang phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt mới

Thách thức từ tiêu chuẩn bảo mật 3D

Kể từ khi ra mắt, Face ID của Apple vẫn được đánh giá là công nghệ nhận diện khuôn mặt hàng đầu nhờ sử dụng máy chiếu và cảm biến hồng ngoại để quét 3D. Trong khi đó, hầu hết các mẫu smartphone Android hiện nay chỉ dựa vào camera selfie 2D, dẫn đến độ bảo mật thấp hơn và thường gặp khó khăn khi hoạt động trong điều kiện thiếu sáng.

Hệ thống Face ID tích hợp nguồn sáng riêng giúp nó hoạt động ổn định và nhanh chóng bất kể môi trường xung quanh. Ngược lại, các giải pháp 2D hiện nay phụ thuộc nhiều vào ánh sáng môi trường, khiến quá trình mở khóa đôi khi bị chậm hoặc không phản hồi chính xác.

Face ID sử dụng máy chiếu và cảm biến hồng ngoại để nhận diện khuôn mặt ở dạng 3D

Project Toscana: Giải pháp bảo mật tối giản

Điểm khác biệt lớn nhất của Project Toscana so với Face ID hay hệ thống radar Soli trước đây là khả năng tối ưu không gian hiển thị. Theo các báo cáo kỹ thuật, công nghệ mới của Google có thể hoạt động chỉ với một lỗ khoét đơn giản trên màn hình thay vì cần cụm cảm biến lớn như các thiết kế truyền thống.

Các chuyên gia dự đoán Google có thể đang thử nghiệm việc tích hợp máy chiếu hồng ngoại ẩn dưới tấm nền OLED. Hướng đi này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho màn hình tràn viền, vừa nâng cao cấp độ bảo mật sinh trắc học lên chuẩn 3D. Hiện tại, dự án này được cho là đã bước vào giai đoạn thử nghiệm beta, cho thấy quá trình phát triển đang diễn ra thuận lợi.

Lộ trình triển khai trên hệ sinh thái Google

Công nghệ nhận diện khuôn mặt mới này dự kiến sẽ được trang bị đầu tiên trên dòng Pixel 11 và Pixel 11 Pro vào cuối năm nay. Việc sở hữu một hệ thống bảo mật 3D tin cậy sẽ giúp dòng Pixel tăng khả năng cạnh tranh trực tiếp với iPhone trong phân khúc cao cấp.

Bên cạnh smartphone, Google cũng đang cân nhắc đưa Project Toscana lên các thiết bị Chromebook. Tuy nhiên, tính năng này trên máy tính xách tay của hãng có thể sẽ phải đợi đến năm 2026 mới chính thức xuất hiện. Sự xuất hiện của Project Toscana được kỳ vọng sẽ tạo ra tiêu chuẩn bảo mật mới cho toàn bộ hệ sinh thái Android trong thời gian tới.