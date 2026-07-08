Google Pixel 11 lộ diện: Khai tử bản 128GB, giá khởi điểm từ 999 Euro Thế hệ Pixel 11 dự kiến ra mắt vào ngày 12/8 với thay đổi lớn về cấu hình bộ nhớ và giá bán. Google sẽ nâng mức dung lượng tối thiểu lên 256GB kèm mức giá tăng thêm khoảng 100 Euro tại thị trường quốc tế.

Google đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt thế hệ điện thoại thông minh và thiết bị gập cao cấp tiếp theo vào ngày 12/8/2026. Cùng lúc đó, các thông tin rò rỉ từ nguồn tin uy tín billbil-kun đã hé lộ chi tiết về giá bán, cấu hình bộ nhớ và các tùy chọn màu sắc của dòng Pixel 11 tại thị trường châu Âu và Anh.

Google đã hé lộ thiết kế của dòng flagship Pixel 11 sắp tới.

Chiến lược loại bỏ bộ nhớ thấp và điều chỉnh giá bán

Thay đổi đáng chú ý nhất trên dòng Pixel 11 chính là việc Google quyết định loại bỏ hoàn toàn cấu hình bộ nhớ 128GB vốn có trên Pixel 10. Thay vào đó, tất cả các mẫu máy thuộc Pixel 11 series sẽ bắt đầu với mức dung lượng tối thiểu là 256GB. Việc nâng cấp bộ nhớ tiêu chuẩn này đi kèm với sự điều chỉnh về giá bán trên toàn bộ dải sản phẩm.

Theo báo cáo từ Dealabs, giá của các mẫu Pixel 11 sẽ tăng thêm 100 Euro tại khu vực Eurozone và 80 Bảng Anh tại thị trường Anh so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, phiên bản Pixel 11 tiêu chuẩn sẽ có mức giá khởi điểm từ 999 Euro.

Bảng giá chi tiết các phiên bản Pixel 11

Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá dự kiến cho các dòng sản phẩm thuộc hệ sinh thái Pixel 11:

Dòng máy Cấu hình bộ nhớ Giá tại Eurozone (€) Giá tại Anh (£) Pixel 11 256 GB 999 879 512 GB 1.129 999 Pixel 11 Pro 256 GB 1.199 1.079 512 GB 1.329 1.199 1 TB 1.589 1.429 Pixel 11 Pro XL 256 GB 1.399 1.279 512 GB 1.529 1.399 1 TB 1.789 1.629 Pixel 11 Pro Fold 256 GB 1.999 1.799 512 GB 2.129 1.919 1 TB 2.389 2.149

Tùy chọn màu sắc và thời điểm mở bán

Google cũng làm mới bảng màu cho các thiết bị của mình. Pixel 11 tiêu chuẩn sẽ có các màu: Fuschia (Hồng), Light Sterling (Xám), Midnight Haze (Đen) và Moss (Xanh rêu). Trong khi đó, bộ đôi Pixel 11 Pro và Pro XL sẽ bao gồm: Dune (Hồng cát), Light Fog (Trắng), Midnight Haze (Đen) và Pine (Xanh lá).

Đáng lưu ý, các phiên bản có dung lượng lưu trữ 1 TB sẽ chỉ được giới hạn trong tùy chọn màu Midnight Haze. Đối với mẫu điện thoại gập Pixel 11 Pro Fold, người dùng có thể lựa chọn giữa hai màu Midnight Haze và Pine.

Về lộ trình ra mắt, sau sự kiện công bố ngày 12/8, Google dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch đặt hàng trước trong thời gian ngắn. Những chiếc Pixel 11 đầu tiên dự kiến sẽ đến tay người dùng và chính thức lên kệ vào ngày 20/8/2026.