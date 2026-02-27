Google Pixel 11 lộ diện với chip Tensor G6 cấu trúc 7 nhân lạ trên Geekbench Dữ liệu từ Geekbench cho thấy Google đang thử nghiệm thế hệ Pixel 11 với vi xử lý Tensor G6 sở hữu cấu trúc 7 nhân độc đáo. Dù xung nhịp được đẩy lên mức 4.11GHz, điểm số hiệu năng ban đầu vẫn ở mức thấp, dấu hiệu của một nguyên mẫu đang phát triển.

Chỉ vài tuần sau khi hoàn thiện dòng Pixel 10, Google dường như đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm sớm cho các điện thoại Pixel thế hệ kế tiếp. Dữ liệu mới nhất từ Geekbench tiết lộ một thiết bị mang tên mã "Google Kodiak" — tên gọi từng xuất hiện cùng dòng Pixel 10 Pro XL — nhưng các thông số kỹ thuật mới lại chỉ ra đây là cấu hình hoàn toàn khác biệt, được dự đoán thuộc về dòng Pixel 11.

Sự thay đổi về cấu trúc CPU trên Tensor G6

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách Geekbench là việc chip Tensor G6 chuyển sang sử dụng cấu hình CPU 7 nhân, thay vì 8 nhân như trên Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL). Việc thay đổi số lượng lõi cho thấy Google đang thực hiện những điều chỉnh sâu về kiến trúc để tối ưu hóa hiệu năng và điện năng tiêu thụ trên các thiết bị tương lai.

Pixel 11 được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Cụ thể, SoC Tensor G6 bao gồm một lõi chính Arm C1-Ultra đạt tốc độ xung nhịp lên tới 4.11GHz. Đi kèm là bốn lõi Arm C1-Pro chạy ở tốc độ 3.38GHz và hai lõi C1-Pro bổ sung có tốc độ 2.65GHz. So với thế hệ trước, tốc độ xung nhịp trên các lõi của Tensor G6 đã được cải thiện đáng kể.

Thông số Tensor G6 (Dự kiến) Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL) Số nhân CPU 7 nhân 8 nhân Lõi hiệu năng cao 1x Arm C1-Ultra (4.11GHz) 1x Cortex-X4 (3.78GHz) Lõi hiệu năng trung 4x Arm C1-Pro (3.38GHz) 5x Cortex-A725 (3.05GHz) Lõi tiết kiệm điện 2x Arm C1-Pro (2.65GHz) 2x Cortex-A520 (2.25GHz) Đồ họa (GPU) PowerVR C-Series CXTP-48-1536 PowerVR DXT-48-1536

Google đang tích cực phát triển các điện thoại Pixel mới

Nâng cấp đồ họa và kết quả hiệu năng thực tế

Bên cạnh CPU, thông tin về GPU cũng ghi nhận sự khác biệt khi thiết bị mới sử dụng GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536. Đây là phiên bản nâng cấp so với PowerVR DXT-48-1536 hiện có trên Pixel 10 Pro XL, hứa hẹn mang lại khả năng xử lý hình ảnh và đồ họa tốt hơn cho các tác vụ nặng.

Tuy nhiên, điểm số hiệu năng ghi nhận trên Geekbench lại không mấy ấn tượng với 845 điểm đơn nhân và 2,657 điểm đa nhân. Mức điểm này thấp hơn nhiều so với các dòng flagship hiện nay. Các chuyên gia kỹ thuật nhận định đây chỉ là kết quả của một nguyên mẫu đời đầu, chưa được tối ưu hóa về mặt phần mềm hoặc là một bản thử nghiệm phần cứng chưa hoàn chỉnh.

Google Pixel 11 sẽ không sớm ra mắt

Chu kỳ phát triển chip Tensor thường đòi hỏi thời gian dài để Google tinh chỉnh khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và cân bằng nhiệt độ. Do đó, người dùng có thể kỳ vọng những cải thiện rõ rệt hơn về hiệu năng thực tế khi các sản phẩm thương mại chính thức được ra mắt trong tương lai.