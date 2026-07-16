Google Pixel 11 Pro lộ diện với Pixel Glow: Đèn LED RGB thông minh tích hợp AI Hệ thống đèn Pixel Glow trên Google Pixel 11 Pro không chỉ làm đẹp mà còn hỗ trợ hiển thị thông báo và tương tác với Gemini AI qua hiệu ứng màu sắc độc đáo.

Google vừa chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Pixel Glow, một tính năng đèn nền LED RGB độc đáo sẽ xuất hiện trên dòng điện thoại cao cấp Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL. Đây được xem là bước đi mới của Google trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua tín hiệu thị giác, tương tự như cách Nothing Phone đã làm với giao diện Glyph nhưng ở quy mô tinh tế hơn.

Google chính thức hé lộ Pixel Glow lần đầu tiên trong một hình ảnh quảng bá.

Pixel Glow: Ngôn ngữ thị giác mới cho AI và thông báo

Theo những thông tin từ đoạn video ngắn trên Google Store, Pixel Glow được tích hợp trực tiếp vào cụm camera sau, cho phép đèn flash LED thay đổi màu sắc linh hoạt. Thay vì chỉ là một dải đèn trang trí đơn thuần, Pixel Glow đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa người dùng và thiết bị. Hệ thống này có khả năng hiển thị trạng thái khi người dùng tương tác với trợ lý ảo Gemini AI, tạo ra các hiệu ứng ánh sáng phản hồi theo giọng nói hoặc câu lệnh.

Bên cạnh đó, tính năng này còn hỗ trợ phân loại thông báo thông qua màu sắc. Ví dụ, đèn có thể sáng màu xanh lá cây khi có tin nhắn WhatsApp hoặc màu xanh dương cho thông báo Facebook. Dù kích thước nhỏ hơn đáng kể so với hệ thống đèn trên các dòng máy của Nothing, Pixel Glow vẫn hứa hẹn mang lại sự tiện dụng khi điện thoại được đặt úp trên mặt bàn.

Cấu hình phần cứng và những thay đổi chiến lược

Dòng Pixel 11 dự kiến sẽ mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng với sự xuất hiện của chip xử lý Google Tensor G6. Đây là vi xử lý được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa sâu hơn các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) vốn là thế mạnh của Google. Tuy nhiên, một thay đổi đáng chú ý là Google có thể sẽ loại bỏ cảm biến nhiệt độ vốn từng xuất hiện trên Pixel 10 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn khả năng đo nhiệt độ da hoặc thực phẩm trực tiếp bằng điện thoại.

Google Pixel 11

Về thiết kế, các hình ảnh rò rỉ cho thấy Google Pixel 11 và Pixel 11 Pro sẽ có thêm nhiều lựa chọn màu sắc mới trẻ trung và hiện đại hơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu tính năng Pixel Glow sẽ là đặc quyền của dòng Pro hay sẽ được trang bị cho cả phiên bản Pixel 11 tiêu chuẩn và dòng điện thoại gập Pixel 11 Pro Fold.

Google Pixel 11 Pro

Bảng so sánh thông số dự kiến dòng Pixel 11

Đặc điểm Google Pixel 11 Google Pixel 11 Pro / Pro XL Vi xử lý Google Tensor G6 Google Tensor G6 Pixel Glow (LED RGB) Chưa xác định Có hỗ trợ Cảm biến nhiệt độ Không Bị loại bỏ Hỗ trợ AI Gemini AI tích hợp Gemini AI tích hợp sâu

Sự kiện ra mắt chính thức dòng Google Pixel 11 dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới đây. Tại đó, Google sẽ công bố chi tiết về giá bán cũng như khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống đèn Pixel Glow trong hệ sinh thái Android.