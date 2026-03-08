Google Pixel 11 Pro XL lộ diện thiết kế mới với cụm camera phẳng và cảm biến ẩn dưới màn hình Hình ảnh rò rỉ về phụ kiện của Pixel 11 Pro XL cho thấy Google đang tinh chỉnh dải camera mỏng hơn, đồng thời tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt tiên tiến dưới màn hình.

Mặc dù theo chu kỳ truyền thống, Google phải đến tháng 8 mới chính thức giới thiệu thế hệ điện thoại Pixel tiếp theo, nhưng những thông tin rò rỉ sớm về chuỗi cung ứng đã bắt đầu hé lộ diện mạo của flagship này. Những hình ảnh đầu tiên về ốp lưng của Google Pixel 11 Pro XL đã xuất hiện, cho thấy những thay đổi đáng kể về mặt vật lý và công nghệ phần cứng so với thế hệ tiền nhiệm.

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về ốp lưng của chiếc Pixel 11 Pro XL đã bắt đầu xuất hiện trên mạng

Thiết kế cụm camera mỏng và vuông vức hơn

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Pixel 11 Pro XL nằm ở dải camera (Visor) phía sau. Khác với thiết kế bo cong dạng bầu dục trên Pixel 10 Pro XL, dải camera mới được tạo hình vuông vức theo khối hình chữ nhật mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, độ lồi của cụm camera này đã được giảm thiểu đáng kể.

Sự thay đổi này dẫn đến hai giả thuyết kỹ thuật: hoặc Google đã thành công trong việc thu nhỏ hệ thống thấu kính quang học, hoặc hãng đã tăng độ dày tổng thể của thân máy để tạo ra một mặt lưng phẳng hơn. Việc làm phẳng cụm camera không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn giải quyết triệt để vấn đề máy bị bập bênh khi đặt trên mặt phẳng và tình trạng bám bụi tại các góc viền dải kính.

Công nghệ camera hồng ngoại dưới màn hình

Bên cạnh những cải tiến về ngoại hình, các nguồn tin kỹ thuật xác nhận Pixel 11 Pro XL sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống sinh trắc học. Google dự kiến sẽ tích hợp hệ thống camera hồng ngoại (IR) ẩn dưới tấm nền màn hình. Đây là bước đi chiến lược nhằm cung cấp giải pháp nhận diện khuôn mặt có độ bảo mật cao, tương đương với công nghệ Face ID của Apple.

Các nguồn tin xác nhận dòng Pixel 11 Pro XL sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ sinh trắc học

Nếu được tối ưu tốt về khả năng hiển thị của các điểm ảnh tại khu vực cảm biến, Pixel 11 Pro XL có thể trở thành một trong những smartphone đầu tiên sở hữu màn hình tràn viền hoàn hảo, loại bỏ hoàn toàn các khu vực khiếm khuyết như Dynamic Island hay phần khuyết đỉnh (notch) truyền thống.

Hiệu năng và phần cứng bổ trợ

Về sức mạnh bên trong, các dữ liệu từ Geekbench cho thấy Google đang thử nghiệm chip Tensor G6 với cấu trúc nhân mới. SoC này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường bảo mật thông qua chip xử lý riêng biệt. Việc đồng bộ giữa phần cứng mới và hệ điều hành Android thuần túy sẽ là lợi thế cạnh tranh chính của dòng Pixel năm nay.

So sánh thông số với đối thủ trong phân khúc

Để có cái nhìn khách quan hơn về vị thế của Pixel 11 Pro XL trên thị trường, có thể đối chiếu với các thông số kỹ thuật của những đối thủ hàng đầu như Samsung Galaxy S26 Ultra. Đây là mẫu máy đại diện cho phân khúc Android cao cấp nhất hiện nay với các tiêu chuẩn phần cứng khắt khe.

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra (Tham khảo) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM 12GB Camera chính 200MP, Zoom quang 100x Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 2K, 120Hz Độ sáng tối đa 2600 nits Pin/Sạc 5000 mAh, Sạc nhanh 60W

Tổng kết lại, Google Pixel 11 Pro XL đang dần lộ diện là một thiết bị tập trung vào sự tinh tế trong thiết kế vật lý và đột phá trong công nghệ hiển thị. Việc loại bỏ các khiếm khuyết trên màn hình bằng cảm biến ẩn bên dưới sẽ là yếu tố then chốt giúp Google định hình lại chuẩn mực thiết kế smartphone trong tương lai.