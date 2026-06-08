Google Pixel 11 Pro XL lộ diện với dải đèn Pixel Glow độc đáo và chip Tensor G6 2nm Google Pixel 11 Pro XL lộ diện thiết kế phủ kính sang trọng, tích hợp vòng đèn LED RGB Pixel Glow cùng chip xử lý Tensor G6 2nm trước ngày ra mắt 12/8.

Google Pixel 11 Pro XL vừa lộ diện hoàn chỉnh qua loạt hình ảnh render rò rỉ trước sự kiện ra mắt chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 12/8. Mẫu flagship mới từ gã khổng lồ công nghệ Mỹ gây chú ý với ngôn ngữ thiết kế cải tiến, cụm camera phủ kính toàn bộ tích hợp hệ thống đèn LED RGB độc đáo, cùng cấu hình phần cứng mang vi xử lý Tensor G6 thế hệ mới.

Thiết kế nâng cấp với vòng đèn LED RGB Pixel Glow độc đáo

Google Pixel 11 Pro XL duy trì ngôn ngữ thiết kế tổng thể tương đồng với phiên bản Pixel 11 Pro tiêu chuẩn nhưng có kích thước màn hình lớn hơn. Điểm thay đổi nổi bật nhất ở mặt lưng nằm ở dải camera đặc trưng, vốn hiện đã được bao phủ hoàn toàn bằng một lớp kính sang trọng.

Hình ảnh mặt sau rò rỉ của Google Pixel 11 Pro XL với cụm camera phủ kính bóng bẩy

Đáng chú ý, dòng Pro năm nay được trang bị tính năng mới mang tên Pixel Glow. Đây là một vòng đèn LED RGB dạng tròn tích hợp trực tiếp bên trong cụm camera lồi, cho phép hiển thị các hiệu ứng ánh sáng đa dạng. Phần đảo camera của thiết bị được thiết kế dày hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm, hứa hẹn mang đến những nâng cấp quan trọng về mặt cảm biến quang học.

Cận cảnh cụm camera lồi độc đáo tích hợp vòng đèn LED RGB Pixel Glow trên Pixel 11 Pro XL

Màn hình tràn viền và sức mạnh từ vi xử lý Tensor G6 tiến trình 2nm

Ở mặt trước, Google Pixel 11 Pro XL sở hữu màn hình tràn viền với phần viền siêu mỏng, kết hợp cùng khung cạnh bo cong mềm mại giúp tối ưu cảm giác cầm nắm.

Mặt trước của Google Pixel 11 Pro XL hiển thị màn hình tràn viền siêu mỏng

Cạnh bên mỏng nhẹ cùng các đường bo cong mềm mại của Google Pixel 11 Pro XL

Về mặt hiệu năng, thiết bị sử dụng chipset Tensor G6 làm trung tâm xử lý. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết vi xử lý này có thể được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Sự nâng cấp về tiến trình sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp thiết bị đạt hiệu năng cao hơn đáng kể, đồng thời tối ưu hóa khả năng tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo kế hoạch, Google sẽ chính thức công bố thế hệ Pixel 11 vào ngày 12/8 tới. Sự xuất hiện của phiên bản Pixel 11 Pro XL được dự báo sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp giai đoạn nửa cuối năm.