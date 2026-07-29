Google Pixel 11 rò rỉ giá bán và dung lượng pin trước ngày ra mắt 12/8 Thế hệ Google Pixel 11 lộ bảng giá tại thị trường Anh với việc loại bỏ bản 128GB, cùng những điều chỉnh về dung lượng pin giữa các phiên bản.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức diễn ra vào ngày 12 tháng 8, các thông tin rò rỉ mới nhất từ GSMArena đã hé lộ bức tranh chi tiết về giá bán và dung lượng pin của dòng điện thoại Google Pixel 11 tại thị trường Anh. Dải sản phẩm mới ghi nhận sự thay đổi trong chiến lược phân chia bộ nhớ cùng sự biến động dung lượng pin trái ngược giữa phiên bản tiêu chuẩn và các mẫu Pro.

Dòng Pixel 11 sẽ có nhiều model khác nhau

Thay đổi chiến lược bộ nhớ và giá khởi điểm các phiên bản

Tại thị trường Anh, mẫu Pixel 11 tiêu chuẩn dự kiến có giá khởi điểm từ 879 bảng Anh (khoảng 30,78 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 256GB. Mức giá này giảm 20 bảng Anh (khoảng 700.000 đồng) so với phiên bản Pixel 10 256GB ở thời điểm chào bán. Tuy nhiên, Google đã loại bỏ hoàn toàn tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn 128GB, khiến chi phí tối thiểu để sở hữu thiết bị thế hệ mới tăng lên dù dung lượng lưu trữ cơ bản được nhân đôi.

Đối với dòng máy cao cấp hơn, Pixel 11 Pro có mức giá khởi điểm dự kiến là 1.079 bảng Anh cho bản 256GB, cũng giảm 20 bảng Anh so với thiết bị tiền nhiệm cùng dung lượng. Trái lại, biến thể Pixel 11 Pro XL ghi nhận mức tăng giá 80 bảng Anh, đưa giá khởi điểm của phiên bản 256GB lên mốc 1.279 bảng Anh. Sự điều chỉnh này phản ánh định hướng tối ưu hóa chi phí cho dòng máy nhỏ gọn và tăng giá trị thương mại ở phân khúc màn hình lớn.

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Biến động thông số dung lượng pin trên dòng Pixel 11

Bên cạnh yếu tố giá thành, thông số kỹ thuật về năng lượng của Pixel 11 series cũng xuất hiện những điều chỉnh đáng chú ý. Phiên bản Pixel 11 tiêu chuẩn là model duy nhất được gia tăng dung lượng pin lên mức 4.985 mAh, cao hơn một chút so với con số 4.970 mAh trên Pixel 10.

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Ngược lại, hai phiên bản thuộc phân khúc Pro đều giảm nhẹ thông số pin. Cụ thể, Pixel 11 Pro sở hữu viên pin 4.850 mAh (thấp hơn mức 4.870 mAh của Pixel 10 Pro), còn Pixel 11 Pro XL bị giảm xuống 5.115 mAh (so với 5.200 mAh của Pixel 10 Pro XL).

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Bảng so sánh dung lượng pin giữa hai thế hệ Pixel

Dòng máy Dung lượng pin Pixel 10 Series Dung lượng pin Pixel 11 Series Bản tiêu chuẩn 4.970 mAh 4.985 mAh Bản Pro 4.870 mAh 4.850 mAh Bản Pro XL 5.200 mAh 5.115 mAh

Sự sụt giảm dung lượng pin trên các dòng Pro đòi hỏi sự tối ưu hóa năng lượng từ bộ vi xử lý thế hệ mới để duy trì thời lượng sử dụng cho thiết bị. Toàn bộ thông tin chính thức về cấu hình và giá bán sẽ được xác nhận trong sự kiện ra mắt của Google vào ngày 12 tháng 8 tới.