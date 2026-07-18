Google Pixel 11a lộ diện với chip Tensor G6 và modem MediaTek: Bước tiến mới cho dòng tầm trung Thông tin rò rỉ về Pixel 11a cho thấy máy sẽ trang bị chip Tensor G6 mạnh mẽ, modem MediaTek M90 đồng bộ với dòng flagship và màn hình có độ sáng tối đa 3.350 nits.

Dù dòng flagship Pixel 11 dự kiến phải đến ngày 12/08 mới chính thức ra mắt, những thông tin chi tiết về phiên bản kế nhiệm thuộc dòng A-series là Pixel 11a đã bất ngờ xuất hiện. Theo các tài liệu rò rỉ mới nhất, thiết bị có tên mã nội bộ là "Formosan" này hứa hẹn mang đến những nâng cấp vượt trội về hiệu năng và công nghệ hiển thị, thu hẹp khoảng cách giữa dòng máy tầm trung và cao cấp của Google.

Pixel 10a in white

Sức mạnh từ vi xử lý Tensor G6 và cấu trúc đồ họa mới

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo từ nhóm Mystic Leaks là việc Pixel 11a sẽ được trang bị con chip Tensor G6 (tên mã Malibu). Đây được coi là một bước nhảy vọt đáng kể, bởi trước đó mẫu Pixel 10a vẫn sử dụng chip Tensor G4 thay vì nâng cấp lên Tensor G5 như dòng flagship cùng thời. Việc trang bị Tensor G6 cho thấy Google đang muốn đồng nhất hiệu năng xử lý trên toàn bộ dải sản phẩm thế hệ thứ 11.

Đi kèm với chip xử lý mới là chip bảo mật Titan M3 và bộ xử lý đồ họa GPU PowerVR C-Series (mã hiệu CXTP-48-1536). Cấu trúc GPU này đã từng được nhắc đến trong các báo cáo kỹ thuật về nền tảng Tensor G6, hứa hẹn khả năng xử lý hình ảnh và tác vụ đồ họa mượt mà hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Sự xuất hiện của modem MediaTek M90

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở khả năng kết nối. Pixel 11a được cho là sẽ sử dụng modem MediaTek M90, tương tự như loại modem dự kiến xuất hiện trên toàn bộ dòng Pixel 11 series. Việc duy trì sự đồng nhất về modem giữa dòng A và dòng flagship giúp đảm bảo khả năng thu phát sóng và tốc độ dữ liệu ổn định, khắc phục những phàn nàn về kết nối trên các đời Pixel trước đây.

Pixel 11a leaked specs

Màn hình siêu sáng và tinh chỉnh về pin

Về khả năng hiển thị, Pixel 11a dự kiến sở hữu màn hình 6,3 inch, độ phân giải 1.080 × 2.424 pixel với tần số quét linh hoạt từ 60Hz đến 120Hz. Đáng chú ý, độ sáng của màn hình này có thể đạt tới 2.250 nits khi hiển thị nội dung HDR và đạt đỉnh ở mức cực cao 3.350 nits, giúp người dùng dễ dàng quan sát dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Tuy nhiên, có một sự đánh đổi nhỏ về dung lượng pin. Dung lượng tối thiểu của Pixel 11a được liệt kê là 4.870 mAh, giảm nhẹ so với mức 5.000 mAh trên Pixel 10a. Mặc dù vậy, với sự tối ưu hóa điện năng từ chip Tensor G6 mới, thời lượng sử dụng thực tế có thể không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Cải tiến camera và bảo mật sinh trắc học

Hệ thống camera trước của máy sẽ sử dụng một cảm biến mới hoàn toàn với tên mã "dokkaebi". Bên cạnh đó, nguồn tin cũng khẳng định Google đã cải thiện đáng kể tính năng Face Unlock (mở khóa khuôn mặt) trên toàn bộ dòng Pixel 11. Công nghệ mới được mô tả là có tốc độ phản hồi nhanh hơn, độ bảo mật cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Google Pixel 11a

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Google Tensor G6 (Malibu) Chip bảo mật Titan M3 GPU PowerVR C-Series (CXTP-48-1536) Modem MediaTek M90 RAM 8 GB Màn hình 6.3-inch, 120Hz, độ sáng tối đa 3.350 nits Dung lượng pin 4.870 mAh (tối thiểu) Màu sắc Obsidian, Olive, Frost, Fog

Thiết bị sẽ có ba biến thể mã vùng khác nhau bao gồm: GQ05X cho thị trường quốc tế, GP1BL cho thị trường Nhật Bản và G4XQ2 cho khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, nguồn tin cũng hé lộ sớm về tên mã cho thế hệ tiếp theo sau đó là Pixel 12a với tên gọi "marmoset".