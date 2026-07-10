Google Pixel 12 Pro Fold lộ thông số màn hình với bước nhảy vọt độ phân giải Cơ sở dữ liệu GSMA IMEI vừa hé lộ thông số màn hình của dòng Google Pixel 12, trong đó mẫu màn hình gập Pixel 12 Pro Fold nhận nâng cấp mạnh về độ sắc nét.

Dữ liệu từ trang tin công nghệ OVRPlus khi khai thác cơ sở dữ liệu GSMA IMEI đã hé lộ thông tin kỹ thuật ban đầu về 4 mẫu điện thoại thế hệ mới của Google. Danh sách thiết bị bao gồm Pixel 12, Pixel 12 Pro, Pixel 12 Pro XL và mẫu điện thoại gập Pixel 12 Pro Fold với các mã định danh hoàn toàn mới.

Google đã bắt đầu phát triển dòng Pixel 12

Bước nhảy vọt về mật độ hiển thị trên Pixel 12 Pro Fold

Trái ngược với những tinh chỉnh dè dặt trên các phiên bản tiêu chuẩn, mẫu điện thoại màn hình gập Pixel 12 Pro Fold ghi nhận sự thay đổi cấu hình hiển thị rất rõ rệt. Màn hình bên trong của máy được ghi nhận đạt độ phân giải 2296 x 2404 pixel, vượt trội đáng kể so với mức 2076 x 2152 pixel của thế hệ tiền nhiệm Pixel 11 Pro Fold.

Mức chênh lệch này tương đương mức tăng từ 10% đến 24% lượng điểm ảnh bổ sung. Việc mở rộng số lượng điểm ảnh giúp cải thiện mật độ hiển thị, mang lại khả năng hiển thị văn bản chi tiết và hình ảnh mịn màng hơn. Đây là lợi thế kỹ thuật trực tiếp phục vụ các tác vụ chạy đa nhiệm và chia đôi cửa sổ ứng dụng thường thấy trên thiết bị gập.

Màn hình Pixel 12 Fold có những nâng cấp thú vị

Bên cạnh đó, tỷ lệ khung hình gần như vuông của tấm nền bên trong vẫn được giữ nguyên. Điều này cho thấy Google lựa chọn giải pháp tiếp tục tối ưu hóa ngôn ngữ thiết kế hiện nay thay vì chuyển dịch sang dạng chữ nhật rộng như cách tiếp cận của nhiều đối thủ trên thị trường.

Các tinh chỉnh kích thước trên bộ ba Pixel 12 truyền thống

Ở nhóm điện thoại dạng thanh truyền thống, các thông số ghi nhận cho thấy hãng công nghệ chỉ áp dụng các điều chỉnh nhỏ về kích thước hiển thị thông qua số lượng điểm ảnh theo chiều dọc.

Dòng Pixel 12 sẽ bao gồm nhiều model khác nhau

Cụ thể, mẫu Pixel 12 tiêu chuẩn có độ phân giải 1080 x 2400 pixel, giảm 24 pixel chiều dọc so với mốc 1080 x 2424 pixel của Pixel 11. Phiên bản Pixel 12 Pro giảm xuống mức 1280 x 2824 pixel, còn Pixel 12 Pro XL được định hình ở mức 1344 x 2952 pixel.

Thiết bị Độ phân giải hiển thị Ghi chú thay đổi Google Pixel 12 1080 x 2400 pixel Giảm 24 pixel chiều dọc so với Pixel 11 Google Pixel 12 Pro 1280 x 2824 pixel Điều chỉnh nhẹ tỷ lệ khung hình Google Pixel 12 Pro XL 1344 x 2952 pixel Duy trì chiều ngang, tinh chỉnh chiều dọc Google Pixel 12 Pro Fold 2296 x 2404 pixel Tăng 10% - 24% tổng lượng điểm ảnh màn trong

Việc số lượng điểm ảnh theo chiều ngang của các mẫu máy tiêu chuẩn được giữ nguyên chứng minh nhà sản xuất chỉ tinh chỉnh nhẹ tỷ lệ khung hình. Các chi tiết cụ thể về mật độ điểm ảnh hay kích thước vật lý chính xác của tấm nền vẫn chưa được công bố.

Lộ trình ra mắt và giới hạn của nguồn dữ liệu rò rỉ

Hồ sơ từ cơ sở dữ liệu GSMA IMEI hiện chưa tiết lộ các thông số phần cứng mở rộng khác như độ phân giải của màn hình phụ bên ngoài, dung lượng pin hay cấu trúc vi xử lý Tensor thế hệ mới. Theo kế hoạch dự kiến, thế hệ Pixel 12 sẽ được Google giới thiệu chính thức vào tháng 8 năm 2027.

Dù các chỉ số ban đầu này có thể tiếp tục được tinh chỉnh trong quá trình phát triển sản phẩm, nguồn tin đã phản ánh rõ nét chiến lược của Google trong việc ưu tiên giải quyết bài toán chất lượng hiển thị trên dòng máy gập cao cấp.