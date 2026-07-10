Google Pixel 12 Series lộ diện thông số màn hình: Thay đổi tỷ lệ giúp tối ưu trải nghiệm Cơ sở dữ liệu GSMA vừa hé lộ thông số độ phân giải bốn mẫu Google Pixel 12, cho thấy định hướng thiết kế màn hình ngắn và bè hơn để cải thiện thao tác một tay.

Google Pixel 12 series đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi những dữ liệu kỹ thuật đầu tiên vừa được hé lộ từ cơ sở dữ liệu của Hiệp hội GSM (GSMA). Dù thế hệ Pixel 11 series chỉ mới ra mắt vào tháng 8 vừa qua, các thông tin rò rỉ sớm này đã phác thảo rõ nét bước chuyển mình đáng kể trong tư duy thiết kế hiển thị của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Google đang phát triển các flagship dòng Pixel 12

Bốn phiên bản Pixel 12 và chi tiết mã hiệu kỹ thuật

Dữ liệu đăng ký từ GSMA xác nhận thế hệ flagship tiếp theo của Google sẽ tiếp tục duy trì dải sản phẩm gồm bốn biến thể, bao gồm ba mẫu smartphone dạng thanh truyền thống và một thiết bị màn hình gập. Mỗi phiên bản đều gắn liền với mã hiệu phần cứng riêng biệt cùng thông số tấm nền cụ thể.

Độ phân giải màn hình Pixel 12 Series được tiết lộ

Cụ thể, danh sách mã hiệu và độ phân giải hiển thị được ghi nhận chi tiết như sau:

Tên thiết bị Mã hiệu GSMA Độ phân giải màn hình (pixel) Google Pixel 12 GC0QU 1080 x 2400 Google Pixel 12 Pro GWU59 1280 x 2824 Google Pixel 12 Pro XL G7U1Y 1344 x 2952 Google Pixel 12 Pro Fold G4D5D 2296 x 2404 (màn hình trong)

Bước chuyển dịch tỷ lệ khung hình trên dòng máy dạng thanh

Điểm đáng lưu ý nhất trong thông số kỹ thuật rò rỉ nằm ở sự thay đổi số lượng điểm ảnh. Đối với ba phiên bản dạng thanh gồm Pixel 12, Pixel 12 Pro và Pixel 12 Pro XL, Google đã lựa chọn giữ nguyên mật độ điểm ảnh theo phương ngang nhưng chủ động cắt giảm số lượng điểm ảnh theo phương dọc so với thế hệ tiền nhiệm Pixel 11 series.

Pixel 12 Series sẽ có màn hình ngắn và rộng hơn thế hệ trước

Sự tinh chỉnh này đồng nghĩa với việc kích thước vật lý của máy sẽ ngắn hơn theo chiều dọc, mang đến tỷ lệ khung hình rộng bề ngang hơn thay vì phong cách thuôn dài quen thuộc. Dưới góc độ công thái học, việc giảm chiều cao thân máy giúp trọng tâm thiết bị cân bằng hơn, hỗ trợ người dùng dễ dàng với ngón tay đến các khu vực trên cùng của giao diện khi thao tác bằng một tay.

Pixel 12 Pro Fold: Tối ưu không gian hiển thị cho đa nhiệm

Trái ngược với xu hướng thu ngắn chiều dọc trên các mẫu máy truyền thống, biến thể màn hình gập Pixel 12 Pro Fold lại ghi nhận hướng tinh chỉnh hoàn toàn khác biệt. Màn hình chính phía trong đạt độ phân giải 2296 x 2404 pixel, thể hiện sự mở rộng khoảng 10% chiều ngang so với mẫu Pixel 11 Pro Fold tiền nhiệm.

Việc gia tăng diện tích hiển thị theo chiều ngang biến không gian làm việc của thiết bị tiệm cận hơn với tỷ lệ chuẩn của máy tính bảng. Điều này mang lại lợi thế kỹ thuật rõ rệt khi hiển thị văn bản, xử lý các tác vụ đa nhiệm chia đôi màn hình và tăng trải nghiệm duyệt web trực quan cho người dùng chuyên sâu.