Google Pixel Watch 5 lộ diện với chip cũ: Bước lùi trước Samsung Galaxy Watch9? Dữ liệu từ Google Play Console cho thấy Pixel Watch 5 vẫn dùng chip Snapdragon W5 Gen 2 từ thế hệ tiền nhiệm. Dù RAM nâng lên 3GB, thiết bị khó lòng cạnh tranh về hiệu năng với chip 3nm trên Galaxy Watch9.

Google Pixel Watch 5 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 12/8 trong sự kiện "Made by Google", cùng với dòng điện thoại Pixel 11 và Pixel 11 Pro. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất về thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ thông minh này đang gây ra nhiều thất vọng cho cộng đồng yêu công nghệ, đặc biệt là ở khía cạnh vi xử lý.

Google Pixel Watch 5 có thể sử dụng cùng bộ vi xử lý với mẫu máy năm ngoái.

Cấu hình rò rỉ từ Google Play Console

Thiết bị có mã danh "Godric" vừa xuất hiện trên Google Play Console, hé lộ các thông số phần cứng quan trọng. Theo đó, Google tiếp tục sử dụng Qualcomm SW5100 (Snapdragon W5 Gen 2) cho Pixel Watch 5. Đây chính là con chip đã được trang bị trên phiên bản tiền nhiệm Pixel Watch 4.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất ở phần cứng bên trong là dung lượng RAM đã được tăng từ 2 GB lên 3 GB. Mặc dù vậy, việc giữ nguyên kiến trúc CPU với 4 lõi hiệu năng thấp ARM Cortex-A53 (xung nhịp tối đa 1,7 GHz) khiến chiếc smartwatch này trở nên yếu thế khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc trong năm 2026.

Khoảng cách hiệu năng so với Snapdragon Wear Elite

Sự thất vọng càng lớn hơn khi đặt Pixel Watch 5 cạnh Samsung Galaxy Watch9. Đối thủ từ Samsung được cho là sẽ sử dụng chip Snapdragon Wear Elite sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại hơn. Cấu trúc của chip Wear Elite bao gồm một lõi hiệu năng cao ARM Cortex-A78 (2,1 GHz) và bốn lõi tiết kiệm điện Cortex-A55 (1,95 GHz).

Theo dữ liệu từ Qualcomm, Snapdragon Wear Elite có thể mang lại hiệu suất CPU cao gấp 5 lần và hiệu suất GPU cao gấp 7 lần trong các điều kiện tối ưu so với dòng chip cũ trên Pixel Watch 5. Điều này đồng nghĩa với việc trải nghiệm mượt mà và khả năng xử lý các tác vụ phức tạp trên đồng hồ của Google sẽ khó có thể bắt kịp đối thủ.

Thông số kỹ thuật Google Pixel Watch 5 (Rò rỉ) Samsung Galaxy Watch9 (Tin đồn) Vi xử lý Snapdragon W5 Gen 2 (SW5100) Snapdragon Wear Elite (3nm) Kiến trúc CPU 4x Cortex-A53 (1,7 GHz) 1x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 RAM 3 GB - Mật độ điểm ảnh 320 PPI -

Thiết kế và các tính năng kết nối

Về mặt hiển thị, Pixel Watch 5 vẫn duy trì mật độ điểm ảnh 320 PPI, không thay đổi so với thế hệ trước. Các chứng nhận từ FCC cũng xác nhận thiết bị sẽ hỗ trợ đầy đủ các giao thức kết nối hiện đại bao gồm Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC và Ultra-Wideband (UWB). Phiên bản hỗ trợ mạng di động LTE cũng sẽ được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Về ngoại hình, các nguồn tin cho biết ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Pixel Watch sẽ được giữ nguyên, không có sự thay đổi lớn về kiểu dáng bên ngoài.

Giá bán dự kiến tăng nhẹ

Dù không có sự đột phá về công nghệ vi xử lý, giá bán của Pixel Watch 5 được dự báo sẽ tăng thêm khoảng 20 Euro cho phiên bản thấp nhất. Cụ thể:

Pixel Watch 5 (41mm): Dự kiến 419 Euro.

Dự kiến 419 Euro. Pixel Watch 5 (44mm): Cộng thêm khoảng 30 Euro.

Cộng thêm khoảng 30 Euro. Tùy chọn modem LTE: Cộng thêm khoảng 100 Euro.

Việc tăng giá trong khi cấu hình lõi không có nhiều cải tiến có thể là một thách thức lớn cho Google trong việc thuyết phục người dùng nâng cấp thiết bị, đặc biệt khi các đối thủ đang chuyển mình mạnh mẽ sang các dòng chip 3nm hiệu năng cao.