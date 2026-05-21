Google ra mắt Gemini 3.5 Flash: Bước nhảy vọt về tốc độ và kỷ nguyên AI tự hành Gemini 3.5 Flash đánh dấu sự chuyển dịch từ chatbot sang AI tự hành với tốc độ xử lý nhanh gấp 12 lần và chi phí vận hành giảm 50% so với thế hệ trước.

Tại hội nghị Google I/O, ông lớn công nghệ Google đã chính thức giới thiệu Gemini 3.5 Flash, một mô hình trí tuệ nhân tạo được thiết kế để thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với công nghệ. Thay vì chỉ dừng lại ở việc phản hồi các câu hỏi như một chatbot truyền thống, Gemini 3.5 Flash hướng tới vai trò của một tác nhân (agent) tự hành, có khả năng tự tìm phương án xử lý công việc mà không cần chỉ dẫn chi tiết từng bước.

Hiệu suất đột phá và tối ưu hóa chi phí vận hành

Điểm nhấn lớn nhất của Gemini 3.5 Flash nằm ở tốc độ xử lý vượt trội. Theo công bố, mô hình này có tốc độ nhanh gấp 4 lần so với các phiên bản thế hệ mới nhất hiện nay. Thậm chí, trong các kịch bản tối ưu hóa đặc thù, hiệu suất có thể đạt mức nhanh hơn tới 12 lần nhưng vẫn duy trì được chất lượng phản hồi ổn định. Bên cạnh tốc độ, Google cũng giải quyết bài toán kinh tế cho doanh nghiệp khi cắt giảm được 50% chi phí vận hành so với trước đây.

Về năng lực tính toán và lập luận, Gemini 3.5 Flash đã chứng minh sức mạnh qua các bài kiểm tra chuyên sâu với những con số ấn tượng:

76,2% trên Terminal-Bench 2.1.

trên Terminal-Bench 2.1. 83,6% trên MCP Atlas.

trên MCP Atlas. 84,2% trên CharXiv Reasoning.

Đáng chú ý, các chỉ số này thậm chí còn vượt qua cả Gemini 3.1 Pro – mẫu flagship tiền nhiệm, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về kiến trúc mô hình của Google.

Hệ sinh thái Antigravity 2.0 và cơ chế phối hợp tác nhân

Google cũng trình diễn khả năng của các tác nhân AI trong môi trường Antigravity 2.0. Đây là nền tảng phát triển phần mềm thế hệ mới được xây dựng theo triết lý ưu tiên tác nhân (agent-first). Trong môi trường này, các agent có thể tự phân chia công việc và phối hợp với nhau để tạo ra một hệ điều hành hoàn chỉnh mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ lập trình viên.

Sự phối hợp giữa các dòng mô hình cũng được làm rõ: phiên bản Gemini 3.5 Pro sẽ đóng vai trò là thực thể lên kế hoạch tổng thể và điều phối, trong khi Gemini 3.5 Flash đóng vai trò là "cánh tay đắc lực" thực hiện các tác vụ cụ thể với tốc độ cao. Sự phân tầng này giúp các tổ chức tối ưu hóa nguồn lực suy luận, đặt đúng năng lực AI vào vị trí cần thiết trong quy trình làm việc.

Ứng dụng thực tế và sự xuất hiện của trợ lý Gemini Spark

Gemini 3.5 Flash đã bắt đầu được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngân hàng và fintech để tự động hóa các quy trình thủ công phức tạp. Các nhóm phân tích dữ liệu cũng sử dụng mô hình này để xử lý tập dữ liệu lớn mà không cần sự tham gia của quá nhiều chuyên gia cùng lúc.

Đối với người dùng cá nhân, Google giới thiệu Gemini Spark – một trợ lý AI hoạt động liên tục 24/7. Công cụ này có khả năng tự động quản lý email, lịch trình và các tác vụ số hằng ngày mà không cần người dùng phải chủ động đặt câu hỏi hay kích hoạt thường xuyên. Hiện tại, Google đang bắt đầu triển khai thử nghiệm Gemini Spark và dự kiến sẽ mở rộng phiên bản beta cho những người dùng đăng ký gói Google AI Ultra trong thời gian tới.