Google ra mắt Gemini Intelligence: Bước ngoặt đưa AI tích hợp sâu vào hệ điều hành Android Gemini Intelligence là lớp AI xuyên suốt giúp Android tự động hóa tác vụ, cải thiện nhập liệu giọng nói qua công nghệ Rambler và cho phép tạo widget bằng văn bản.

Google vừa chính thức công bố Gemini Intelligence, bộ giải pháp trí tuệ nhân tạo tích hợp sâu vào các thiết bị Android cao cấp. Thay vì hoạt động như một ứng dụng độc lập, Gemini Intelligence được định vị là một lớp hạ tầng AI xuyên suốt, có khả năng can thiệp và hỗ trợ người dùng thực hiện hầu hết các tác vụ hằng ngày một cách chủ động.

Thiết kế Material 3 Expressive và khả năng phản hồi thị giác

Gemini Intelligence sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Material 3 Expressive. Ngôn ngữ này tập trung vào việc thể hiện trạng thái hoạt động của AI một cách trực quan khi đang lắng nghe hoặc xử lý dữ liệu. Theo Google, hệ thống hình ảnh này được tối ưu hóa để giảm thiểu sự xao nhãng, giúp người dùng duy trì sự tập trung vào công việc chính trong khi AI đang vận hành ngầm.

Tự động hóa tác vụ dựa trên ngữ cảnh màn hình

Một trong những cải tiến quan trọng nhất là khả năng thực hiện hành động liên ứng dụng. Được phát triển dựa trên nền tảng đã triển khai trên dòng Galaxy S26 và Pixel 10, Gemini Intelligence giờ đây có thể hiểu được nội dung đang hiển thị trên màn hình hoặc hình ảnh để đưa ra các đề xuất hành động chính xác hơn. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi mà còn có thể trực tiếp thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình làm việc của người dùng.

Nâng cấp nhập liệu thông minh và quyền riêng tư

Google cũng nâng cấp mạnh mẽ tính năng tự động điền (Autofill) trên Android và trình duyệt Chrome thông qua "Trí tuệ cá nhân" của Gemini. Hệ thống có khả năng nhận diện và hỗ trợ nhiều loại biểu mẫu phức tạp hơn, hiển thị ngay trên thanh gợi ý của Gboard. Đáng chú ý, để đảm bảo quyền riêng tư, Google yêu cầu người dùng phải chủ động kích hoạt tính năng này trước khi sử dụng.

Công nghệ Rambler và giao diện tạo sinh

Tính năng nhập liệu bằng giọng nói trên Gboard được trang bị công nghệ mới mang tên "Rambler". Công nghệ này cho phép Gemini xử lý các lỗi nói lặp, tạm dừng hoặc từ đệm một cách tự nhiên. Người dùng có thể ra lệnh thay đổi nội dung ngay trong khi đang đọc văn bản, ví dụ như yêu cầu loại bỏ một món đồ trong danh sách mua sắm vừa đọc, và AI sẽ tự động cập nhật chính xác.

Ngoài ra, tính năng "Create My Widget" cho phép người dùng thiết kế các tiện ích tùy chỉnh thông qua câu lệnh văn bản (prompt). Người dùng có thể yêu cầu AI tạo ra các widget chuyên biệt như bảng thực đơn dinh dưỡng hoặc biểu đồ thời tiết chỉ hiển thị các thông số cụ thể theo nhu cầu cá nhân.

Lộ trình triển khai hệ sinh thái Gemini

Dự kiến, đợt cập nhật Gemini Intelligence đầu tiên sẽ bắt đầu triển khai trên các dòng điện thoại Pixel và Samsung Galaxy mới nhất vào mùa hè năm nay. Đến cuối năm 2025, Google có kế hoạch mở rộng lớp AI này sang các nền tảng khác bao gồm đồng hồ thông minh, hệ thống ô tô, kính thực tế tăng cường (AI glass) và máy tính xách tay, tạo nên một hệ sinh thái AI đồng nhất và cá nhân hóa.