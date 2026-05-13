Google ra mắt Googlebook: Dòng laptop tích hợp Gemini Intelligence và sự giao thoa Android - ChromeOS Googlebook là dòng máy tính xách tay đầu tiên được xây dựng xoay quanh hệ thống trí tuệ nhân tạo Gemini, hứa hẹn thay đổi cách người dùng tương tác thông qua sự kết hợp giữa Android và ChromeOS.

Tại sự kiện Android Show diễn ra vào ngày 13/5, Google đã chính thức giới thiệu Googlebook, một danh mục máy tính xách tay hoàn toàn mới. Thiết bị được định vị là sự kết hợp giữa những thế mạnh của hệ điều hành Android và ChromeOS, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò trung tâm của mọi trải nghiệm người dùng.

Google giới thiệu laptop Googlebook mới

Hệ điều hành Gemini và tham vọng tái định nghĩa máy tính cá nhân

Googlebook được thiết kế để vận hành dựa trên nền tảng mà Google gọi là "hệ điều hành Gemini". Khác với các dòng laptop truyền thống, thiết bị này hướng đến khả năng hỗ trợ người dùng một cách cá nhân hóa và chủ động hơn. Mục tiêu của Google là biến máy tính từ một thiết bị chạy phần mềm đơn thuần thành một hệ thống thông minh thực thụ, có khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu của người dùng theo thời gian thực.

Dự kiến, những mẫu Googlebook đầu tiên sẽ chính thức ra mắt thị trường vào mùa thu năm nay. Để hiện thực hóa dự án này, Google đã hợp tác với hàng loạt đối tác phần cứng lớn trong ngành công nghệ bao gồm Acer, ASUS, Dell, HP và Lenovo để phát triển các thiết bị với nhiều kiểu dáng và phân khúc khác nhau.

Sản phẩm được thiết kế để mang đến trải nghiệm AI tuyệt vời nhất cho người dùng

Sự giao thoa giữa hệ sinh thái Android và ChromeOS

Điểm mạnh của Googlebook nằm ở việc kế thừa kho ứng dụng khổng lồ từ Google Play của Android và trình duyệt Chrome từ ChromeOS. Người dùng có thể cài đặt trực tiếp các ứng dụng di động, đồng thời tận dụng khả năng làm việc trực tuyến mạnh mẽ của Chrome. Sự tích hợp này không chỉ dừng lại ở phần mềm mà còn ở khả năng đồng bộ hệ sinh thái.

Cụ thể, Googlebook có khả năng kết nối sâu với smartphone Android. Người dùng có thể truy cập ứng dụng điện thoại ngay trên màn hình máy tính, xử lý thông báo tức thì và quản lý các tệp tin lưu trữ trên điện thoại thông qua trình quản lý file của laptop một cách liền mạch.

Tính năng thông minh và đặc điểm nhận diện Glowbar

Trí tuệ nhân tạo Gemini được tích hợp sâu vào giao diện người dùng. Chỉ bằng việc di chuyển con trỏ chuột, hệ thống sẽ tự động cung cấp các gợi ý dựa trên ngữ cảnh nội dung đang hiển thị. Ngoài ra, Googlebook còn cho phép người dùng tạo các widget tùy chỉnh thông qua câu lệnh văn bản, giúp tối ưu hóa không gian làm việc theo sở thích cá nhân.

Về mặt thiết kế phần cứng, những chiếc Googlebook đầu tiên được khẳng định sẽ sử dụng vật liệu cao cấp với độ hoàn thiện tốt. Một chi tiết đặc trưng trên dòng sản phẩm này là "glowbar" – thanh phát sáng vừa mang ý nghĩa thẩm mỹ, vừa thực hiện các chức năng thông báo riêng biệt của hệ thống.

Thanh phát sáng glowbar của Googlebook

Mặc dù Google đã công bố những tính năng đầy triển vọng, hiệu quả thực tế của dòng laptop AI này vẫn cần được kiểm chứng khi các sản phẩm thương mại chính thức đến tay người dùng vào cuối năm nay.