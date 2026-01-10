Google ra mắt mô hình Gemini 4 Argon: Đột phá 1 triệu token đầu ra cùng năng lực lập luận Gemini 4 Argon mở rộng giới hạn đầu ra lên 1 triệu token, giải quyết tác vụ phức tạp, tự tối ưu hóa trung tâm dữ liệu và hỗ trợ chuyển đổi mã C/C++ sang Rust.

Google vừa chính thức công bố Gemini 4 Argon, thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới được định vị là bước tiến tiếp theo của frontier intelligence. Hệ thống này được thiết kế chuyên biệt để đảm nhận các luồng công việc kéo dài, đòi hỏi khả năng lập luận phân tầng chuyên sâu, tự động hóa mã nguồn và phòng thủ an ninh mạng.

Mở rộng trần token đầu ra và năng lực xử lý đa phương thức

Điểm nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Gemini 4 Argon là việc mở rộng giới hạn đầu ra lên tới 1 triệu token. So với mốc 64 nghìn token ở các thế hệ mô hình trước, bước nhảy vọt này giải quyết triệt để rào cản phân mảnh văn bản, cho phép hệ thống giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp xuyên suốt trong một chu trình xử lý duy nhất mà không bị ngắt quãng giữa chừng.

Google ra mắt Gemini 4 Argon

Khả năng phân tích của mô hình đã được kiểm chứng thông qua các bộ công cụ đo lường tiêu chuẩn ngành. Đáng chú ý, Gemini 4 Argon ghi nhận điểm số ấn tượng trong nhiều lĩnh vực lập luận đa bước phức tạp, từ xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho đến nghiên cứu mô hình tài chính đa giai đoạn.

Bộ kiểm tra (Benchmark) Chỉ số đạt được Nội dung đánh giá năng lực DeepSWE v1.1 77.9% Hiệu năng kỹ thuật phần mềm và giải thuật LVBench 91.7% Khả năng thấu hiểu và phân tích video dài Zapier AutomationBench 51.3% Thực thi tự động hóa quy trình nghiệp vụ cốt lõi

Bên cạnh năng lực xử lý văn bản quy mô lớn, Gemini 4 Argon thể hiện năng lực đa phương thức nâng cao khi đạt 91.7% trên bài kiểm tra LVBench dành cho video thời lượng dài. Đồng thời, trên AutomationBench của Zapier, mô hình dẫn đầu với tỷ lệ hoàn thành 51.3% đối với các chuỗi tác vụ tự động hóa kinh doanh cốt lõi.

Ứng dụng trong phòng thủ an ninh mạng và tái cấu trúc hạ tầng

Google định hướng Gemini 4 Argon trở thành công cụ hỗ trợ cho các kỹ sư bảo mật thông qua việc cải thiện kết quả trên bài kiểm tra CWE-bench v1, tập trung vào khả năng phát hiện và khắc phục trực tiếp các lỗ hổng bảo mật phần mềm. Mô hình này được cung cấp thông qua chương trình Fairwind Program cho các nhóm phòng thủ đáng tin cậy và kỹ sư nội bộ mà không cần áp dụng bộ lọc an ninh mạng thông thường, đi kèm các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm triệt tiêu nguy cơ lạm dụng.

Trong môi trường thực tế tại hạ tầng của Google, các tác nhân AI phát triển dựa trên Gemini 4 Argon đã trực tiếp can thiệp vào các dự án kỹ thuật quy mô lớn. Hệ thống có khả năng tự động nhận diện và triển khai các giải pháp tối ưu hóa bộ nhớ cho hệ thống máy chủ trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, mô hình này còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đội ngũ kỹ sư thực hiện quá trình chuyển đổi mã nguồn từ ngôn ngữ C/C++ sang Rust nhằm gia cố tính an toàn bộ nhớ cho hạt nhân Zircon thuộc hệ điều hành Fuchsia OS.

Lộ trình triển khai và chính sách chi phí API

Gemini 4 Argon hiện đã bắt đầu được phân phối tới nhóm người dùng đăng ký gói Google AI Ultra và các đối tác thương mại sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) trả phí, sau giai đoạn thử nghiệm bảo mật chuyên sâu.

Google cũng đưa ra bảng biểu phí linh hoạt theo hai giai đoạn phát hành nhằm tạo điều kiện cho các nhà phát triển tích hợp giải pháp vào hệ thống sản xuất:

Giai đoạn giới thiệu: Mức giá 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Các token đầu vào được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ đệm (context caching) được áp dụng mức giảm giá lên tới 95%.

Mức giá 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Các token đầu vào được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ đệm (context caching) được áp dụng mức giảm giá lên tới 95%. Giai đoạn chính thức: Chi phí sẽ được điều chỉnh về mức chuẩn là 4 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 20 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Việc kết hợp giữa chiều dài ngữ cảnh mở rộng, chi phí lưu bộ nhớ đệm tối ưu và khả năng xử lý mã nguồn chuyên sâu giúp Gemini 4 Argon trở thành một công cụ lập luận tự động mạnh mẽ cho các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ hiện nay.