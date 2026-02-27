Google ra mắt Nano Banana 2: Công cụ tạo ảnh AI 4K thông minh và nhanh hơn Google vừa chính thức giới thiệu Nano Banana 2, mô hình AI tạo ảnh thế hệ mới tích hợp khả năng suy luận mạnh mẽ, duy trì tính nhất quán nhân vật và hỗ trợ độ phân giải 4K.

Google vừa chính thức công bố Nano Banana 2, phiên bản nâng cấp của công cụ tạo ảnh AI trong hệ sinh thái Gemini. Mô hình mới này được thiết kế để cung cấp khả năng tạo hình ảnh thông minh và nhanh chóng hơn, mang đến cho người dùng phổ thông những tính năng cao cấp vốn trước đây chỉ dành cho phiên bản Pro.

Nâng cấp tốc độ và độ chính xác với Gemini 3.1 Flash

Nano Banana 2 được xây dựng dựa trên mô hình hình ảnh Flash Gemini 3.1. Theo thông báo từ Google, công cụ này tận dụng khả năng nhận biết thế giới thực của Gemini để trích xuất thông tin và hình ảnh từ web theo thời gian thực. Sự kết hợp này giúp kết quả đầu ra không chỉ đạt tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo độ chính xác và tính chân thực cao so với bối cảnh thực tế.

Google ra mắt Nano Banana 2 với nhiều cải tiến

Bên cạnh việc cải thiện tốc độ xử lý, Nano Banana 2 còn giải quyết triệt để các hạn chế về hiển thị văn bản trong hình ảnh. Công cụ này có khả năng tạo ra các ký tự chuẩn xác trên đồ họa, loại bỏ các lỗi chính tả hoặc bố cục chữ thiếu tự nhiên thường gặp ở các thế hệ AI trước đây. Đặc biệt, hệ thống có thể dịch nội dung văn bản sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, hỗ trợ đắc lực cho việc bản địa hóa tài liệu trên quy mô toàn cầu.

Nano Banana 2 tạo hình ảnh nhanh, chính xác hơn

Duy trì tính nhất quán nhân vật và chất lượng 4K

Một trong những bước tiến đáng chú ý nhất của Nano Banana 2 là khả năng duy trì tính nhất quán trên nhiều hình ảnh khác nhau. AI này có thể giữ sự đồng bộ cho tối đa năm nhân vật và kết hợp tới 14 đối tượng từ các hình ảnh đầu vào khác nhau để tạo thành một sản phẩm duy nhất. Đây là tính năng then chốt giúp người dùng tạo ra các bộ truyện tranh hoặc nội dung hình ảnh có tính liên kết cao.

Ngoài ra, Nano Banana 2 còn được kế thừa khả năng diễn giải các hướng dẫn phức tạp từ phiên bản Pro. Công cụ có thể hiểu và thực thi các câu lệnh chi tiết mà không bỏ sót các yếu tố nhỏ nhất. Chất lượng đầu ra cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp.

Nano Banana 2 được kế thừa nhiều tính năng từ phiên bản Pro

Sự ra đời của Nano Banana 2 cho thấy nỗ lực của Google trong việc phổ cập các công nghệ AI tiên tiến nhất đến rộng rãi người dùng. Với sự cân bằng giữa tốc độ xử lý nhanh và độ chi tiết sắc nét, mô hình này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những công cụ tạo ảnh AI chủ chốt trong hệ sinh thái Gemini thời gian tới.