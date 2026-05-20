Google ra mắt ngôn ngữ thiết kế Neural Expressive cho Gemini: Giao diện trực quan và dễ dùng hơn Tại sự kiện Google I/O 2026, Google đã công bố cuộc đại tu lớn cho Gemini với ngôn ngữ thiết kế Neural Expressive, hướng tới trải nghiệm mượt mà trên hơn 900 triệu thiết bị.

Tại sự kiện Google I/O 2026, Google đã công bố hàng loạt nâng cấp lớn cho Gemini, từ mô hình nền tảng cho đến trải nghiệm ứng dụng. Với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, Gemini đang dần chuyển mình từ một công cụ thử nghiệm công nghệ thành một sản phẩm phổ thông phục vụ hệ sinh thái người dùng toàn cầu.

Neural Expressive: Ngôn ngữ thiết kế tập trung vào cảm xúc và hiệu suất

Thay đổi đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này là ngôn ngữ thiết kế mang tên Neural Expressive. Đây là bước đi nhằm xóa bỏ cảm giác khô cứng của các công cụ AI truyền thống, thay thế bằng các hiệu ứng chuyển động mượt mà, màu sắc sống động và phản hồi rung xúc giác tinh tế. Kiểu chữ hiện đại kết hợp với giao diện mềm mại giúp Gemini trở nên gần gũi hơn với người dùng phổ thông.

Hộp thoại tương tác giờ đây được thiết kế theo hình viên thuốc tối giản. Menu dấu cộng mới đã gom toàn bộ tùy chọn tải nội dung như hình ảnh, camera, tệp tin, Google Drive và notebook vào một khu vực duy nhất, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và sáng tạo.

Tích hợp đa năng và tối ưu hóa phản hồi trực quan

Google định vị Gemini trở thành một “trung tâm sáng tạo AI” thay vì chỉ là chatbot hỏi đáp. Các công cụ chuyên sâu như học tập có hướng dẫn, nghiên cứu, canvas, sáng tác nhạc và video đã được tích hợp gọn gàng hơn trong giao diện mới. Điều này cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các tác vụ phức tạp mà không làm gián đoạn dòng tư duy.

Về khả năng hiển thị, Gemini đã cải tiến cách thức phản hồi thông tin. Thay vì cung cấp các đoạn văn dài, hệ thống ưu tiên đưa các thông tin quan trọng lên đầu, sử dụng định dạng chữ đậm để làm nổi bật ý chính. Ngoài ra, AI còn bổ sung hình ảnh, video thuyết minh và dòng thời gian (timeline) tương tác để người dùng dễ dàng nắm bắt dữ liệu.

Cải tiến Gemini Live và khả năng tương tác giọng nói

Tính năng tương tác giọng nói Gemini Live cũng nhận được bản cập nhật lớn về mặt giao diện. Thay vì chiếm toàn bộ màn hình như trước, giao diện mới được thu gọn dưới dạng sóng âm thanh tinh tế. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ video, màn hình hoặc tắt tiếng ngay trong cửa sổ chính, giúp việc hội thoại với AI trở nên tự nhiên và liền mạch hơn.

Giao diện Gemini mới với ngôn ngữ Neural Expressive hiện đã bắt đầu được triển khai trên các nền tảng Android, iOS và phiên bản web. Sự thay đổi này cho thấy Google đang ưu tiên trải nghiệm người dùng ngang hàng với sức mạnh công nghệ cốt lõi để duy trì vị thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

