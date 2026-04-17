Google Search triển khai giải pháp ngăn chặn hành vi chiếm quyền nút quay lại của website Google Search vừa cập nhật các biện pháp kỹ thuật nhằm loại bỏ tình trạng các trang web chiếm quyền nút quay lại để giữ chân người dùng, giúp cải thiện trải nghiệm điều hướng.

Google Search đang triển khai các biện pháp kỹ thuật mới nhằm ngăn chặn tình trạng "back button hijacking" (chiếm quyền nút quay lại). Đây là thủ thuật được nhiều website sử dụng nhằm ép người dùng ở lại trang web thay vì quay về trang kết quả tìm kiếm ban đầu.

Cơ chế thao túng của hành vi chiếm quyền nút quay lại

Hành vi chiếm quyền nút quay lại thường xảy ra khi người dùng truy cập một trang web từ kết quả tìm kiếm nhưng không thể quay về trang trước đó bằng thao tác điều hướng thông thường. Thay vì đưa người dùng trở lại Google Search, website sẽ tự động tải lại chính trang hiện tại hoặc chuyển hướng sang một địa chỉ khác hoàn toàn.

Kỹ thuật thao túng này khiến người dùng cảm thấy khó chịu và làm gián đoạn quá trình tìm kiếm thông tin. Mục tiêu chính của các website này là tăng thời gian lưu trú trái phép và số lượt xem trang một cách không tự nhiên.

Giải pháp từ Google Search và trình duyệt Chrome

Để giải quyết vấn đề, Google đã tích hợp các giải pháp công nghệ trên cả công cụ tìm kiếm và trình duyệt Chrome nhằm nhận diện những trang web lạm dụng lịch sử trình duyệt. Khi hệ thống phát hiện hành vi ngăn cản thao tác quay lại, thuật toán sẽ tự động bỏ qua các trang trung gian hoặc các lệnh chuyển hướng rác.

Cải tiến mới giúp người dùng thao tác mượt mà hơn khi sử dụng Google Search trên cả điện thoại di động và máy tính cá nhân. Việc ngăn chặn các thủ thuật chiếm quyền nút quay lại được xem là một phần trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi và nâng cao tính an toàn cho người dùng của Google.

Cảnh báo đối với các quản trị viên website

Các trang web cố tình sử dụng mã độc hoặc thủ thuật gây khó khăn cho việc điều hướng có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng tìm kiếm. Google khuyến cáo các chủ sở hữu website nên tập trung vào việc cung cấp nội dung hữu ích và chất lượng cho khách hàng thay vì sử dụng các mẹo kỹ thuật để thao túng người dùng.

Hệ thống tìm kiếm của Google sẽ tiếp tục được cập nhật để loại bỏ các trải nghiệm web tiêu cực, ưu tiên những trang web tuân thủ các quy tắc điều hướng chuẩn và tôn trọng ý định của người truy cập.