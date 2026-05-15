Google siết chặt chính sách lưu trữ: Tài khoản mới chỉ nhận 5GB miễn phí mặc định Thay vì nhận 15GB vô điều kiện như trước, người dùng Google mới hiện chỉ có 5GB dung lượng. Để đạt mức 15GB, hệ thống yêu cầu thực hiện xác minh số điện thoại cá nhân.

Trong nhiều năm qua, việc tạo một tài khoản Google luôn đi kèm với 15GB lưu trữ miễn phí, được chia sẻ chung cho các nền tảng Gmail, Drive và Photos. Tuy nhiên, chính sách này đã chính thức thay đổi khi Google bắt đầu áp dụng hạn mức dung lượng mặc định thấp hơn cho các tài khoản mới.

Yêu cầu xác minh số điện thoại để nhận đủ 15GB

Nhiều người dùng mới đây phát hiện ra rằng các tài khoản vừa khởi tạo chỉ được cấp sẵn 5GB dung lượng lưu trữ. Để khôi phục mức 15GB như trước đây, người dùng buộc phải liên kết và xác minh một số điện thoại cá nhân. Thông báo từ phía Google nêu rõ, biện pháp này nhằm đảm bảo dung lượng lưu trữ đám mây cộng thêm chỉ được áp dụng một lần duy nhất cho mỗi cá nhân.

Mục tiêu ngăn chặn tài khoản ảo và tối ưu hóa tài nguyên

Động thái mới của Google chủ yếu hướng tới việc hạn chế các công cụ tự động hoặc cá nhân cố tình tạo hàng loạt tài khoản ảo để trục lợi không gian lưu trữ. Theo các tài liệu hỗ trợ được cập nhật từ khoảng tháng 3 năm 2026, hãng đã âm thầm thay đổi cách diễn đạt từ "đi kèm 15GB" sang "lên đến 15GB" lưu trữ miễn phí.

Thực tế, việc xác minh danh tính qua số điện thoại đã trở thành quy trình gần như bắt buộc đối với hầu hết các dịch vụ trực tuyến hiện nay. Quy định giới hạn 5GB này sẽ tác động trực tiếp đến các trường hợp cố gắng lách luật, ví dụ như lập tài khoản trên thiết bị Android không gắn thẻ SIM hoặc sử dụng các trình giả lập.

Áp lực từ chi phí hạ tầng và linh kiện lưu trữ

Quyết định thắt chặt dung lượng diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ phải đối mặt với chi phí vận hành trung tâm dữ liệu ngày càng tăng. Sự khan hiếm và đắt đỏ của linh kiện lưu trữ máy chủ trên phạm vi toàn cầu buộc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc phân bổ tài nguyên miễn phí.

Mặc dù việc thay đổi chính sách có thể gây bất tiện bước đầu, nhưng đây được xem là giải pháp cần thiết để duy trì tính ổn định của hệ thống và bảo vệ tài nguyên trước nạn spam tài khoản rác. Đối với người dùng phổ thông, việc xác thực số điện thoại vẫn là phương thức đơn giản nhất để tiếp tục duy trì 15GB lưu trữ miễn phí cho nhu cầu cá nhân.