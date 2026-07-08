Google thay đổi cách tính dung lượng sao lưu Android khiến bộ nhớ đám mây nhanh đầy hơn Google bắt đầu tính dung lượng cho tin nhắn và cài đặt hệ thống khi sao lưu điện thoại Android, khiến kích thước bản sao lưu tăng thêm khoảng 40 MB mỗi thiết bị.

Google vừa chính thức thay đổi cơ chế sao lưu dữ liệu trên các thiết bị Android, một động thái có thể khiến người dùng nhanh chóng cạn kiệt dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí. Theo quy định mới, nhiều loại dữ liệu vốn được miễn phí trước đây giờ đây sẽ được tính vào hạn mức bộ nhớ của tài khoản Google.

Thay đổi lớn trong cách tính dung lượng sao lưu

Trước đây, khi người dùng thực hiện sao lưu điện thoại Android lên đám mây, Google chỉ tính toán dung lượng dựa trên ảnh và video (thông qua Google Photos), dữ liệu ứng dụng và tin nhắn MMS. Trong khi đó, các thành phần như tin nhắn văn bản (SMS), lịch sử cuộc gọi và các cài đặt hệ thống dù được sao lưu nhưng không bị tính vào hạn mức lưu trữ của người dùng. Tuy nhiên, chính sách này đã chính thức thay đổi.

Google is making changes to how backup data is counted toward cloud storage limits.

Kể từ thời điểm này, toàn bộ dữ liệu cài đặt và tin nhắn sẽ được tính vào bộ nhớ đám mây. Trả lời phỏng vấn với 9to5Google, đại diện Google cho biết thay đổi này sẽ khiến kích thước trung bình của mỗi bản sao lưu tăng thêm khoảng 40 MB. Dù con số này có vẻ nhỏ, nhưng đối với những người dùng đang ở ngưỡng giới hạn 15 GB miễn phí, đây là một yếu tố quan trọng cần lưu ý để tránh việc gián đoạn sao lưu.

Quyền kiểm soát dữ liệu chi tiết hơn cho người dùng

Để bù đắp cho việc thắt chặt dung lượng, Google cũng cung cấp thêm các công cụ giúp người dùng quản lý bộ nhớ hiệu quả hơn. Thông qua một bản cập nhật hệ thống, phần cài đặt sao lưu sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh chính xác những gì họ muốn đưa lên đám mây.

Loại trừ ứng dụng: Người dùng có thể chọn không sao lưu dữ liệu từ các ứng dụng không quan trọng.

Người dùng có thể chọn không sao lưu dữ liệu từ các ứng dụng không quan trọng. Quản lý tin nhắn: Có thể tắt tính năng sao lưu tin nhắn SMS, MMS hoặc lịch sử cuộc gọi để tiết kiệm không gian.

Có thể tắt tính năng sao lưu tin nhắn SMS, MMS hoặc lịch sử cuộc gọi để tiết kiệm không gian. Theo dõi trực quan: Giao diện mới giúp người dùng dễ dàng nhận diện thành phần nào đang chiếm dụng nhiều dung lượng nhất.

Các tùy chọn mới này dự kiến sẽ được triển khai thông qua các bản cập nhật cho điện thoại Android tương thích trong vài tuần tới. Những thiết bị đầu tiên nhận được tính năng này là dòng Google Pixel, bao gồm cả mẫu Pixel 10 Pro.

Các gói dung lượng và giải pháp lưu trữ

Hiện tại, Google vẫn cung cấp 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí cho mỗi tài khoản, dùng chung cho các dịch vụ Gmail, Google Drive và Google Photos. Đối với những người dùng có nhu cầu lưu trữ cao hơn, các gói trả phí Google One là giải pháp bắt buộc.

Gói dung lượng Giá tham khảo (Tháng) Tính năng đi kèm 15 GB Miễn phí Các tính năng cơ bản 100 GB 1,99 USD Chia sẻ gia đình, hỗ trợ chuyên gia 2 TB 9,99 USD Hoàn tiền Google Store, bảo mật nâng cao 2 TB + AI 19,99 USD Tích hợp các tính năng AI nâng cao (Gemini)

Việc Google thay đổi chính sách cho thấy xu hướng tối ưu hóa tài nguyên đám mây và khuyến khích người dùng chuyển sang các gói thuê bao trả phí. Người dùng Android nên kiểm tra lại phần cài đặt sao lưu trên thiết bị của mình để đảm bảo các dữ liệu quan trọng luôn được bảo vệ an toàn mà không làm lãng phí bộ nhớ.