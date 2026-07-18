Google trì hoãn Gemini 3.5 Pro: Thách thức lớn trong cuộc đua tối ưu AI lập trình Google kéo dài thời gian hoàn thiện Gemini 3.5 Pro do hiệu suất lập trình chưa đạt kỳ vọng. Sự chậm trễ này cho thấy thách thức trong việc tối ưu AI viết mã chuyên sâu.

Mẫu trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới Gemini 3.5 Pro của Google vừa chính thức lỡ hẹn ngày ra mắt theo lộ trình dự kiến. Dù từng được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt sau sự kiện Google I/O 2026, quá trình phát triển mô hình này đang kéo dài hơn dự liệu, cho thấy những thách thức không nhỏ trong việc tối ưu hóa khả năng lập trình chuyên sâu.

Rào cản kỹ thuật: Khi khả năng viết mã chưa đạt kỳ vọng

Tại sự kiện Google I/O diễn ra vào tháng 5/2026, Google từng giới thiệu Gemini 3.5 Flash và hứa hẹn phiên bản Pro mạnh mẽ hơn sẽ đến tay người dùng trong tháng 6. Tuy nhiên, thời hạn này đã trôi qua mà không có bất kỳ thông báo phát hành chính thức nào. Nguyên nhân chính được cho là nằm ở hiệu suất xử lý các tác vụ kỹ thuật chưa đạt chuẩn.

Theo các báo cáo từ 9to5Google, đội ngũ phát triển đang tập trung cao độ vào việc nâng cao kỹ năng viết mã (coding) cho Gemini 3.5 Pro. Dù Google đã cập nhật dữ liệu huấn luyện mới vào cuối tháng 6 nhằm cải thiện khả năng này, nhưng kết quả thử nghiệm thực tế vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe mà hãng đặt ra cho một mô hình cấp cao.

Mô hình Gemini 3.5 Pro chưa thể ra mắt do hiệu suất không đạt kỳ vọng. Ảnh: 9to5Google.

Chiến lược phân cấp mô hình và bài toán tối ưu chi phí

Trong bối cảnh các đối thủ liên tục tung ra các mô hình AI phục vụ lập trình và tác nhân AI, Google đang phải đối mặt với áp lực duy trì khoảng cách công nghệ. Hiện tại, khoảng cách giữa phiên bản Gemini 3.1 Pro (ra mắt từ tháng 2) và phiên bản 3.5 đang ngày càng nới rộng, tạo ra khoảng trống trong danh mục sản phẩm cao cấp của hãng.

Google khẳng định đang thử nghiệm Gemini 3.5 Pro cùng một phiên bản Flash nâng cấp với các đối tác chiến lược. Chiến lược của hãng rất rõ ràng: dòng Flash hướng tới các tác vụ yêu cầu tốc độ cao và chi phí thấp, trong khi dòng Pro được định vị cho các công việc chuyên sâu. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp một mô hình mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo chi phí sử dụng ở mức hợp lý cho khách hàng doanh nghiệp.

Sự chuyển dịch tại Google và thách thức từ sự phân mảnh

Việc trì hoãn Gemini 3.5 Pro diễn ra trong bối cảnh Google đang đẩy mạnh ứng dụng AI vào chính quy trình phát triển phần mềm nội bộ. Số liệu từ Cloud Next 2026 cho thấy khoảng 75% lượng mã nguồn mới tại Google hiện do AI tạo ra trước khi được kỹ sư phê duyệt, tăng mạnh so với mức 50% của năm ngoái.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ nội bộ. Nhiều kỹ sư cho rằng các đoạn mã quan trọng, mang tính cốt lõi vẫn cần sự can thiệp trực tiếp của con người để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, Google cũng đang nỗ lực thống nhất các công cụ AI lập trình vốn đang bị phân mảnh giữa các bộ phận như DeepMind (AI Studio), Google Cloud (Vertex) và Android (Android Studio).

Việc Gemini 3.5 Pro tiếp tục lỡ hẹn không chỉ là vấn đề về tiến độ, mà còn là thử thách đối với Google trong việc chứng minh khả năng dẫn đầu về công nghệ AI lập trình trước sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường.