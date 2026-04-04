Google trình làng AI Gemma 4: Đột phá sức mạnh xử lý ngay trên thiết bị di động Dòng mô hình AI mở Gemma 4 của Google gây ấn tượng với khả năng chạy offline, xử lý đa phương thức và hiệu suất vượt xa các đối thủ có kích thước lớn hơn nhiều lần.

Google chính thức giới thiệu Gemma 4, một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mở được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Gemini 3 Pro. Điểm đột phá của dòng sản phẩm này là khả năng vận hành hiệu quả trên đa dạng thiết bị, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống máy chủ cấu hình cao, đồng thời hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến (offline) hoàn toàn.

Phân tầng cấu trúc: Từ phiên bản di động đến siêu mô hình

Để tối ưu hóa cho từng nhu cầu sử dụng, Google đã chia Gemma 4 thành bốn phiên bản riêng biệt với các thông số kỹ thuật khác nhau:

Phiên bản Effective: Bao gồm hai biến thể với cấu trúc 2 tỷ và 4 tỷ tham số, được thiết kế chuyên biệt để hoạt động mượt mà trên điện thoại thông minh.

Phiên bản Mixture of Experts: Sở hữu 26 tỷ tham số, dành cho các dàn máy tính có cấu hình mạnh.

Phiên bản Dense: Mô hình khổng lồ với 31 tỷ tham số, phục vụ các tác vụ phức tạp nhất.

Hiệu năng thực tế và khả năng xử lý đa phương thức

Theo công bố từ Google, các phiên bản Gemma 4 sở hữu trí thông minh vượt xa kích thước thực tế. Trong các thử nghiệm thực tế, hai phiên bản cao cấp nhất của dòng này đã đạt vị trí top 3 và top 6 trên bảng xếp hạng khả năng viết văn bản của Arena AI. Đáng chú ý, kết quả này cho thấy Gemma 4 đủ sức đánh bại các mô hình trí tuệ nhân tạo khác có kích thước lớn hơn gấp 20 lần.

Về mặt tính năng, cả bốn phiên bản đều là các mô hình đa phương thức, có khả năng đọc hiểu văn bản trong hình ảnh và phân tích video. Đặc biệt, hai phiên bản nhỏ nhất dành cho điện thoại còn được tối ưu để nghe hiểu giọng nói và xử lý âm thanh với độ chính xác cao.

Tự do tùy chỉnh và bảo mật dữ liệu tuyệt đối

Gemma 4 hỗ trợ hơn 140 ngôn ngữ khác nhau và cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như viết mã lập trình ngay cả khi thiết bị không có kết nối internet. Điều này mang lại lợi ích lớn cho các nhà phát triển trong việc xây dựng ứng dụng tại các khu vực có hạ tầng mạng hạn chế.

Thay vì phát hành dưới dạng mã nguồn đóng, Google cung cấp Gemma 4 miễn phí thông qua giấy phép mở Apache 2.0. Quyết định này cho phép các nhà phát triển tự do thay đổi, chỉnh sửa và ứng dụng AI vào các mục đích thương mại. Việc có thể cài đặt hệ thống trên máy chủ riêng cũng giúp đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng luôn được bảo mật trong môi trường nội bộ.