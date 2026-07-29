Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: Hai đội chia điểm Górnik Zabrze tiếp Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026, trong trận đấu mà đội khách đang chiếm ưu thế từ lần đối đầu gần nhất.

Górnik Zabrze 1 - 1 Fenerbahçe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Górnik Zabrze tiếp đón Fenerbahçe.

10' VAR Phút 10': VAR — Milan Škriniar ().

11' Thẻ vàng Phút 11': Lukas Sadilek () nhận thẻ vàng.

12' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (0-1) Phút 12': Talisca () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

12' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Górnik Zabrze 42 - 58 Fenerbahçe, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

24' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Górnik Zabrze 41 - 59 Fenerbahçe, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

28' Thẻ vàng Phút 28': Erik Janza () nhận thẻ vàng.

36' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Górnik Zabrze 42 - 58 Fenerbahçe, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Jayden Oosterwolde () nhận thẻ vàng.

45+10' BÀN THẮNG! Górnik Zabrze (1-1) Phút 45+10': Michal Sacek () lập công (kiến tạo: Erik Prekop). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Mason Greenwood vào sân thay İrfan Can Kahveci.

46' Thay người Phút 46' (): İsmail Yüksek vào sân thay Marco Asensio.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Górnik Zabrze 44 - 56 Fenerbahçe, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Górnik Zabrze 43 - 57 Fenerbahçe, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 3.

63' Thay người Phút 63' (): Maksym Khlan vào sân thay Maximilian Dietz.

63' Thay người Phút 63' (): Sondre Liseth vào sân thay Erik Prekop.

66' Thẻ vàng Phút 66': Rafał Janicki () nhận thẻ vàng.

70' Thay người Phút 70' (): Anthony Musaba vào sân thay Kerem Aktürkoğlu.

70' Thẻ vàng Phút 70': Josema () nhận thẻ vàng.

72' Thay người Phút 72' (): Peter Federico vào sân thay Yvan Ikia Dimi.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Górnik Zabrze 44 - 56 Fenerbahçe, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 9 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 4.

80' Thay người Phút 80' (): Oğuz Aydın vào sân thay Talisca .

81' Thay người Phút 81' (): Bruno Durdov vào sân thay Lukas Sadilek.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Górnik Zabrze 46 - 54 Fenerbahçe, dứt điểm 15 - 13 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 9 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 1 - 5.

86' Thẻ vàng Phút 86': Nélson Semedo () nhận thẻ vàng.

88' Thay người Phút 88' (): Mert Müldür vào sân thay Nélson Semedo.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Mason Greenwood () nhận thẻ vàng.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Fred () nhận thẻ vàng.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Mattéo Guendouzi () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:02 30/07/2026

Đội hình chính thức Górnik Zabrze Sơ đồ 4-3-3 Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 1 Philipp Schulze 61 Michal Sacek 26 Rafał Janicki 20 Josema 64 Erik Janza 18 Lukas Sadilek 66 Maximilian Dietz 82 Kacper Urbański 7 Yvan Ikia Dimi 11 Erik Prekop 88 Taofeek Ismaheel 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 6 Mattéo Guendouzi 7 Fred 17 İrfan Can Kahveci 10 Marco Asensio 9 Kerem Aktürkoğlu 94 Talisca Dự bị Górnik Zabrze 2 Patryk Warczak 4 Pawel Bochniewicz 19 Peter Federico 21 Ondrej Zmrzly 23 Sondre Liseth 28 Bastien Donio 29 Wiktor Kania 33 Maksym Khlan 34 Bruno Durdov Fenerbahçe 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 5 İsmail Yüksek 11 Mason Greenwood 13 Tarık Çetin 18 Mert Müldür 20 Anthony Musaba 22 Levent Mercan 28 Bartuğ Elmaz Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Górnik Zabrze Thống kê Fenerbahçe 48% Kiểm soát bóng 52% 15 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 2 9 Phạt góc 7 8 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Michal Sacek Górnik Zabrze 1 bàn Talisca Fenerbahçe 1 bàn Erik Prekop Górnik Zabrze 1 kiến tạo · điểm 7.1 Mert Günok Fenerbahçe Điểm 7.51 Erik Janza Górnik Zabrze Điểm 7.35 Milan Škriniar Fenerbahçe Điểm 7.32

Thông tin trận đấu

Górnik Zabrze sẽ đối đầu Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là màn so tài có bối cảnh đáng chú ý khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã nghiêng về Fenerbahçe.

Với lợi thế sân nhà, Górnik Zabrze có cơ hội chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, Fenerbahçe bước vào trận đấu với nền tảng tâm lý thuận lợi hơn từ kết quả đối đầu gần nhất. Sự tương phản này có thể khiến cuộc chiến về thế trận và khả năng kiểm soát cảm xúc trở thành yếu tố quan trọng.

Fenerbahçe nắm lợi thế tâm lý

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, trong đó Górnik Zabrze chưa giành chiến thắng hay trận hòa nào, còn Fenerbahçe là đội giành chiến thắng. Chừng đó chưa đủ để kết luận về tương quan toàn diện giữa hai câu lạc bộ, nhưng vẫn tạo ra một lợi thế nhất định cho đội khách trước giờ bóng lăn.

Ngược lại, việc thi đấu tại Arena Zabrze giúp Górnik Zabrze có điểm tựa riêng. Đội chủ nhà cần biến lợi thế sân bãi thành cách nhập cuộc chủ động, đồng thời hạn chế để kết quả trước đây ảnh hưởng đến sự tự tin. Một trận đấu cân bằng về tâm lý sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho Górnik Zabrze trong việc kiểm soát nhịp độ.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy điểm then chốt chỉ có thể được nhìn nhận ở cách họ tổ chức trận đấu. Górnik Zabrze nhiều khả năng cần tận dụng những thời điểm được chơi gần khung thành đối phương, nhưng vẫn phải duy trì sự chặt chẽ để không trao cho Fenerbahçe khoảng trống phản công.

Trong khi đó, Fenerbahçe có thể dựa vào lợi thế tâm lý để lựa chọn cách chơi thận trọng hơn. Đội khách không nhất thiết phải đẩy trận đấu lên tốc độ cao ngay từ đầu nếu ưu tiên của họ là duy trì cấu trúc, chờ thời cơ và gây sức ép vào những thời điểm phù hợp.

Đặc biệt, giai đoạn đầu trận có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến chung. Nếu Górnik Zabrze tạo được sức ép đủ mạnh trên sân nhà, Fenerbahçe sẽ phải đối mặt với yêu cầu phòng ngự tập trung. Ngược lại, nếu đội khách kiểm soát được nhịp chơi, lợi thế từ lần đối đầu gần nhất có thể tiếp tục củng cố sự tự tin của họ.

Lực lượng và những điều chưa thể xác định

Thông tin được cung cấp không đề cập đến cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương hay đội hình dự kiến của Górnik Zabrze và Fenerbahçe. Vì vậy, chưa thể đánh giá cụ thể tác động của nhân sự lên sơ đồ, cách vận hành hoặc các phương án thay người trong trận đấu.

Điều này khiến khả năng thích ứng trong trận trở nên đáng chú ý. Ban huấn luyện của mỗi đội sẽ cần phản ứng nhanh trước những thay đổi về không gian, cường độ tranh chấp và quyền kiểm soát bóng. Đội nào duy trì được sự cân bằng giữa tính chủ động và an toàn sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định trước trận

Górnik Zabrze có lợi thế sân nhà, còn Fenerbahçe sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Những dữ kiện hiện có cho thấy đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần tìm cách phá vỡ ảnh hưởng tâm lý của kết quả trước đây, trong khi đội khách sẽ hướng tới việc duy trì sự tự tin và kiểm soát diễn biến.

Thế trận nhiều khả năng được định hình bởi cách Górnik Zabrze gây sức ép tại Arena Zabrze và khả năng Fenerbahçe giữ được cấu trúc khi chịu áp lực. Chưa có đủ dữ liệu để khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lợi thế sân nhà và lợi thế đối đầu sẽ tạo nên hai điểm tựa đối lập trong cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Górnik Zabrze · 0 thắng 0 hòa Fenerbahçe · 1 thắng Fenerbahçe 1 - 0 Górnik Zabrze FEN

Górnik Zabrze 5 trận gần nhất B B H B T Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Górnik Zabrze ✚ Kamil Lukoszek (No Eligibility) ✚ Michał Synoś (No Eligibility) ✚ Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems) ✚ Jaroslaw Kubicki (No Eligibility) Fenerbahçe ✚ N'Golo Kanté (No Eligibility) ✚ Yiğit Fidan (No Eligibility) ✚ Yiğit Efe Demir (Unknown Injury) ✚ Abdou Aziz Fall (No Eligibility) ✚ Dorgeles Nene (No Eligibility) ✚ Amara Diouf (Fitness) ✚ Vedat Muriqi (Calf Muscle Tear) ✚ Nathan Aké (No Eligibility)