GPT-5.6 và ChatGPT Work: Khi trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi OpenAI vừa ra mắt GPT-5.6 với ba phiên bản chuyên biệt cùng hệ thống ChatGPT Work mạnh mẽ. Đây là bước tiến quan trọng biến AI thành đồng nghiệp số có khả năng tự thực hiện các quy trình công việc phức tạp.

OpenAI đã chính thức trình làng thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên GPT-5.6, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển AI của hãng. Thay vì một mô hình đơn nhất, GPT-5.6 được chia thành ba phiên bản riêng biệt nhằm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí cho từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.

Chiến lược phân cấp mô hình: Sol, Luna và Terra

Việc ra mắt đồng thời ba phiên bản cho thấy OpenAI đang nỗ lực cá nhân hóa trải nghiệm AI. GPT-5.6 Sol được định vị là mô hình mạnh mẽ nhất, tập trung vào các tác vụ đòi hỏi tư duy sâu và độ chính xác tuyệt đối. Trong khi đó, GPT-5.6 Luna ưu tiên tốc độ xử lý vượt trội và GPT-5.6 Terra hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí cho các nhu cầu sử dụng phổ thông hàng ngày.

OpenAI ra mắt GPT-5.6 với 3 phiên bản khác nhau

Sự phân cấp này không chỉ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn công cụ phù hợp mà còn phản ánh sự trưởng thành của thị trường AI. Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần một chatbot thông minh mà cần những giải pháp có tính kinh tế và hiệu quả vận hành cao.

Các mô hình khàc nhau của ChatGPT GPT-5.6

Đột phá về hiệu năng kỹ thuật và khả năng lập trình

Theo dữ liệu từ OpenAI, GPT-5.6 Sol đạt được những kết quả tiên tiến nhất trong các lĩnh vực chuyên biệt như lập trình, nghiên cứu khoa học và an ninh mạng. Đáng chú ý, mô hình mới hoạt động hiệu quả hơn khi tiêu thụ ít token hơn so với các thế hệ tiền nhiệm, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành cho các hệ thống quy mô lớn.

Trong lĩnh vực lập trình và thiết kế, GPT-5.6 có khả năng tạo ra các giao diện trực quan và ứng dụng phức tạp chỉ từ những yêu cầu khái quát. Khả năng này biến AI từ một công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản đơn thuần thành một cộng sự đắc lực trong quy trình sản xuất phần mềm và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

GPT-5.6 Sol là mô hình AI tốt nhất của ChatGPT

Hệ thống an ninh và cơ chế bảo vệ thời gian thực

Đi kèm với sức mạnh tính toán là những cải tiến về bảo mật. GPT-5.6 được trang bị hệ thống giám sát theo thời gian thực và cơ chế phân quyền dựa trên mức độ tin cậy. OpenAI khẳng định đây là mô hình mạnh nhất của hãng trong việc hỗ trợ an ninh mạng, từ kiểm tra mã nguồn đến phân tích rủi ro và mô phỏng các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.

Người dùng hiện đã có thể sử dụng mô hình GPT-5.6 tiên tiến của ChatGPT

Hiện tại, người dùng các gói Plus, Pro, Business và Enterprise đã có thể tiếp cận phiên bản Sol. Trong khi đó, người dùng phổ thông (gói Free và Go) sẽ được trải nghiệm sức mạnh của phiên bản GPT-5.6 Terra thông qua ChatGPT và API của hãng.

ChatGPT Work: Kỷ nguyên của các tác nhân AI độc lập

Bên cạnh GPT-5.6, OpenAI cũng giới thiệu ChatGPT Work – một tác nhân AI (AI Agent) có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa bước trên web, điện thoại và máy tính. Khác với các chatbot truyền thống chỉ phản hồi theo yêu cầu, ChatGPT Work có thể tự động hoạt động theo lịch trình và xử lý công việc nền bằng cách khai thác dữ liệu từ các ứng dụng tích hợp.

CEO Sam Altman chia sẻ với CNBC rằng GPT-5.6 đạt hiệu quả cao hơn tới 54% trong các tác vụ lập trình dạng tác nhân. Điều này cho thấy trọng tâm của OpenAI đang dịch chuyển từ việc xây dựng trí tuệ nhân tạo biết nói sang trí tuệ nhân tạo biết làm.

GPT-5.6 sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

Tích hợp sâu và tính năng tạo website trực tiếp

OpenAI đang hợp nhất Codex vào ứng dụng ChatGPT, đồng thời bổ sung trình duyệt tích hợp và hệ thống plugin mạnh mẽ. Một tính năng gây ấn tượng mạnh là "Sites", cho phép người dùng khởi tạo website, bảng điều khiển hoặc các ứng dụng web tương tác trực tiếp chỉ bằng các câu lệnh AI.

OpenAI ra mắt ChatGPT Work

Sự xuất hiện của GPT-5.6 và ChatGPT Work không chỉ là một đợt nâng cấp thông số kỹ thuật, mà là lời khẳng định về tầm nhìn của OpenAI: biến ChatGPT thành một nền tảng làm việc toàn diện, nơi AI đóng vai trò là hạt nhân điều phối mọi tác vụ kỹ thuật số của con người.