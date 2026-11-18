GPT-6.2 Astra và Sol của OpenAI: Hai mô hình AI cho công việc chuyên nghiệp, giá đầu vào từ 2 USD OpenAI giới thiệu GPT-6.2 Astra cho tác vụ chuyên nghiệp và Sol cho công việc hằng ngày, có mặt trong ChatGPT Work và Codex với mức giá đầu ra 10 đến 40 USD.

OpenAI vừa chính thức ra mắt bộ đôi mô hình GPT-6.2 Astra và Sol. Hai mô hình này nhằm nâng chuẩn cho công việc chuyên nghiệp với chi phí tối ưu hơn, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm mới của đối thủ. Sol hướng đến tác vụ thường ngày, còn Astra được tinh chỉnh cho những công việc đòi hỏi chất lượng cao như tài liệu, bảng tính, trình chiếu và lập trình.

OpenAI ra mắt GPT-6.2 Astra và Sol nhằm cạnh tranh với Claude 5.2

Động thái này diễn ra không lâu sau khi các đối thủ lớn lần lượt tung ra những phiên bản công nghệ mới để tranh giành thị phần. Cuộc đua phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới vì thế tiếp tục sôi động.

Sol và Astra: hai hướng đi cho hai nhóm nhu cầu

OpenAI định vị GPT-6.2 Astra và Sol là các giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn cao cho công việc chuyên nghiệp, với mức chi phí tối ưu hơn. Hai mô hình được chia theo mục đích sử dụng thay vì cùng phục vụ mọi nhu cầu.

Sol được thiết kế cho các tác vụ thường ngày. Theo OpenAI, mô hình này có sự thông minh và hiệu suất vượt trội trên cùng một gói thuê bao.

Astra: tinh chỉnh cho tài liệu, bảng tính và lập trình

Astra được tinh chỉnh riêng cho các tác vụ chuyên nghiệp đòi hỏi chất lượng cao. Các nhóm công việc được nhắc đến gồm tài liệu, bảng tính, trình chiếu và lập trình. Bảng giá của OpenAI còn liệt kê thêm tác vụ 3D trong mục đích sử dụng của Astra.

OpenAI cho biết tài liệu do Astra tạo ra có phong cách tự nhiên hơn. Mô hình cũng bám sát các mẫu và quy chuẩn ngành mà người dùng cung cấp. Đây là điểm đáng chú ý với những người thường xuyên phải làm việc theo biểu mẫu hoặc định dạng có sẵn.

Bảng giá: Astra cao gấp 4 lần Sol

Về chi phí, hai mô hình có mức giá tính theo triệu token như sau:

Tên mô hình Mục đích sử dụng chính Giá đầu vào (mỗi triệu token) Giá đầu ra (mỗi triệu token) Sol Công việc hàng ngày, tối ưu hiệu suất 2 USD 10 USD Astra Công việc chuyên nghiệp, lập trình, 3D 8 USD 40 USD

Theo số liệu trên, giá đầu vào và đầu ra của Astra đều gấp 4 lần Sol. Mức chênh này phản ánh sự khác biệt về định vị giữa tác vụ thường ngày và tác vụ chuyên nghiệp.

Sol giữ nguyên mức giá như phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Astra là lựa chọn dễ tiếp cận hơn so với các thế hệ trước đó, theo thông tin được nêu trong nguồn.

Ai có thể dùng GPT-6.2 Astra và Sol ngay bây giờ?

Bộ đôi mô hình đã chính thức đến tay người dùng thuộc các gói Plus, Pro, Enterprise và Edu. Người dùng truy cập thông qua ChatGPT Work và Codex.

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Cuộc đua hiệu năng và chi phí vận hành

Sự xuất hiện của GPT-6.2 Astra và Sol cho thấy OpenAI tiếp tục đẩy mạnh việc nâng hiệu năng và giảm chi phí vận hành cho người dùng chuyên nghiệp. Nguồn tin chưa công bố dữ liệu đối chiếu cụ thể với Claude 5.2, nên mức độ cạnh tranh thực tế giữa các mô hình còn cần thêm kiểm chứng.

Nhìn chung, việc chia thành hai mô hình với mức giá và mục tiêu khác nhau giúp người dùng chọn theo nhu cầu. Sol phù hợp công việc hằng ngày với chi phí thấp hơn, còn Astra dành cho những tác vụ cần chất lượng cao và bám sát quy chuẩn chuyên môn. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizchina.