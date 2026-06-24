Grand Seiko ra mắt 4 mẫu Evolution 9: Đột phá với bộ máy 9SA5 và khóa vi chỉnh mới Grand Seiko vừa công bố bộ tứ đồng hồ Hi-Beat Evolution 9 mới sử dụng bộ máy 9SA5 in-house, kết hợp giữa kỹ nghệ cơ khí chính xác và mặt số lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Grand Seiko vừa chính thức giới thiệu bốn mẫu đồng hồ Hi-Beat mới thuộc dòng Evolution 9, dự kiến ra mắt vào tháng 10/2026. Các phiên bản mới bao gồm SLGH029, SLGH031, SLGH033 và SLGH035, không chỉ kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng mà còn mang đến những cải tiến quan trọng về trải nghiệm người dùng, đặc biệt là hệ thống khóa dây đeo.

Từ trái sang phải: Grand Seiko SLGH029, SLGH031, SLGH033 và SLGH035.

Bộ máy 9SA5: Đỉnh cao cơ khí Hi-Beat của Grand Seiko

Trái tim của cả bốn mẫu đồng hồ mới là bộ máy Caliber 9SA5, một trong những thành tựu kỹ thuật ấn tượng nhất của Grand Seiko. Đây là bộ máy Hi-Beat hoạt động ở tần số 36.000 vph (dao động mỗi giờ), cho phép kim giây lướt mượt mà và đảm bảo độ chính xác cực cao.

Điểm đột phá của 9SA5 nằm ở bộ thoát đôi (Dual Impulse Escapement), giúp truyền năng lượng trực tiếp đến bánh lắc, từ đó tối ưu hóa hiệu suất. Nhờ hệ thống hai hộp cót (Twin barrels), đồng hồ đạt mức dự trữ năng lượng lên tới 80 giờ, một con số ấn tượng đối với dòng máy Hi-Beat. Độ chính xác được công bố ở mức +5/-3 giây mỗi ngày, vượt xa tiêu chuẩn Chronometer thông thường.

Bộ máy Caliber 9SA5 với tần số dao động 36.000 vph và khả năng dự trữ năng lượng 80 giờ.

Chất liệu cao cấp và thiết kế Evolution 9

Dòng Evolution 9 đại diện cho sự tiến hóa trong triết lý thiết kế của Grand Seiko, tập trung vào trọng tâm thấp để tạo sự thoải mái khi đeo và khả năng đọc giờ tối ưu. Cả bốn mẫu đều có kích thước vỏ 40mm, độ dày 11,7mm và khoảng cách giữa hai càng (lug-to-lug) là 47mm, phù hợp với đa số cổ tay nam giới.

Về chất liệu, Grand Seiko chia bộ tứ này thành hai nhóm:

High-Intensity Titanium (SLGH029): Chất liệu này nhẹ hơn và có khả năng chống trầy xước tốt hơn so với titanium tiêu chuẩn. Đây cũng là mẫu duy nhất trong bộ sưu tập được chứng nhận an toàn cho người bị dị ứng kim loại.

Chất liệu này nhẹ hơn và có khả năng chống trầy xước tốt hơn so với titanium tiêu chuẩn. Đây cũng là mẫu duy nhất trong bộ sưu tập được chứng nhận an toàn cho người bị dị ứng kim loại. Ever-Brilliant Steel (SLGH031, SLGH033, SLGH035): Đây là hợp kim thép không gỉ độc quyền của hãng, có độ sáng bóng vượt trội so với thép thông thường và khả năng chống ăn mòn cực cao.

Đáng chú ý, Grand Seiko đã lắng nghe phản hồi từ người dùng bằng việc trang bị hệ thống khóa dây có khả năng vi chỉnh ba bước (three-step micro-adjustment). Cải tiến này cho phép người đeo điều chỉnh độ rộng của dây một cách linh hoạt mà không cần sử dụng công cụ chuyên dụng.

Nghệ thuật mặt số lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Mặt số luôn là nơi Grand Seiko thể hiện linh hồn của sản phẩm. Mỗi mẫu máy trong đợt ra mắt này đều gắn liền với một hình ảnh thiên nhiên tại Nhật Bản:

SLGH029: Mặt số đen lấy cảm hứng từ rừng bạch dương trắng về đêm bên ngoài Grand Seiko Studio Shizukuishi.

Mặt số đen lấy cảm hứng từ rừng bạch dương trắng về đêm bên ngoài Grand Seiko Studio Shizukuishi. SLGH031: Tái hiện họa tiết bạch dương trắng (White Birch) kinh điển nhưng với tông màu bạc thanh lịch.

Tái hiện họa tiết bạch dương trắng (White Birch) kinh điển nhưng với tông màu bạc thanh lịch. SLGH033: Sử dụng màu xanh lục sâu thẳm, đại diện cho những cánh rừng bạch dương dưới ánh nắng mặt trời.

Sử dụng màu xanh lục sâu thẳm, đại diện cho những cánh rừng bạch dương dưới ánh nắng mặt trời. SLGH035: Sở hữu mặt số màu xanh nhạt với vân nổi, mô phỏng dòng nước chảy tại Genbi Valley thuộc Iwate Prefecture.

Mẫu SLGH029 với chất liệu Titanium và mặt số lấy cảm hứng từ rừng đêm.

Mẫu SLGH035 với mặt số xanh nhạt lấy cảm hứng từ dòng nước tại Genbi Valley.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số chi tiết Bộ máy Caliber 9SA5 (In-house Hi-Beat) Tần số dao động 36.000 vph (5Hz) Dự trữ năng lượng 80 giờ Độ chính xác +5 đến -3 giây/ngày Kích thước vỏ Đường kính 40mm x Dày 11,7mm Mặt kính Sapphire hình hộp, phủ lớp chống phản quang bên trong Kháng nước 10 bar (100 mét)

Dự kiến, mẫu SLGH029 bằng Titanium sẽ có giá bán lẻ khoảng 11.700 Euro, trong khi ba phiên bản bằng thép Ever-Brilliant Steel có giá 10.400 Euro mỗi mẫu. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ tại các đại lý ủy quyền từ tháng 10/2026.