Grand Seiko ra mắt 5 mẫu Evolution 9 mới với bộ máy Spring Drive U.F.A. chính xác tuyệt đối Dòng sản phẩm mới của Grand Seiko gây ấn tượng với bộ máy 9RB2 đạt độ chính xác ±20 giây mỗi năm cùng thiết kế mặt số lấy cảm hứng từ thiên nhiên vùng Shiojiri, Nagano.

Grand Seiko vừa chính thức công bố năm mẫu đồng hồ mới thuộc dòng Evolution 9, sử dụng công nghệ Spring Drive U.F.A. (Ultra Fine Accuracy) tiên tiến. Các phiên bản bao gồm SLGB007, SLGB009, SLGB011, SLGB013 và SLGB015, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 09/2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng của thương hiệu Nhật Bản trong việc kết hợp giữa độ chính xác cơ khí điện tử và tính thẩm mỹ lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Từ trái sang phải: Grand Seiko SLGB011, SLGB009, SLGB013, SLGB007 và SLGB015.

Bộ máy 9RB2: Đỉnh cao của độ chính xác Ultra Fine Accuracy

Trái tim của cả năm mẫu đồng hồ mới là bộ máy Spring Drive 9RB2, một thành tựu kỹ thuật mà Grand Seiko đã giới thiệu vào năm ngoái. Điểm nổi bật nhất của 9RB2 chính là ký hiệu U.F.A., đại diện cho khả năng đạt độ chính xác sai số chỉ ±20 giây mỗi năm. Đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với một bộ máy được vận hành bằng dây cót chính.

Để đạt được mức độ chính xác này, Grand Seiko đã thực hiện những tinh chỉnh khắt khe trong hệ thống điều khiển điện tử. Tuy nhiên, việc ưu tiên độ chính xác tuyệt đối dẫn đến một sự đánh đổi nhỏ về thời gian trữ cót. Cụ thể, bộ máy 9RB2 cung cấp khả năng dự trữ năng lượng trong 72 giờ (3 ngày), thấp hơn so với mức 5 ngày trên các dòng Spring Drive Evolution 9 trước đó. Đây được đánh giá là một sự đánh đổi hợp lý đối với những người dùng ưu tiên tính chính xác gần như tuyệt đối.

Cả 5 mẫu Grand Seiko mới đều sử dụng bộ máy 9RB2 Spring Drive U.F.A.

Thiết kế mặt số lấy cảm hứng từ thiên nhiên Shinshu

Tiếp nối truyền thống của hãng, các mẫu Evolution 9 mới tiếp tục khai thác vẻ đẹp cảnh quan xung quanh xưởng sản xuất Shinshu Watch Studio tại Shiojiri, Nagano. Mỗi mã hiệu đại diện cho một hình ảnh thiên nhiên đặc trưng:

SLGB007: Sử dụng chất liệu Titan cường độ cao (High-Intensity Titanium) với mặt số vân tối màu, mô phỏng hình ảnh hồ Suwa vào ban đêm.

Sử dụng chất liệu Titan cường độ cao (High-Intensity Titanium) với mặt số vân tối màu, mô phỏng hình ảnh hồ Suwa vào ban đêm. SLGB009: Vỏ thép Ever-Brilliant với họa tiết White Birch (Bạch dương trắng) đặc trưng.

Vỏ thép Ever-Brilliant với họa tiết White Birch (Bạch dương trắng) đặc trưng. SLGB011: Vỏ thép Ever-Brilliant, mặt số mang sắc xanh lục của dòng sông tại thung lũng Atera.

Vỏ thép Ever-Brilliant, mặt số mang sắc xanh lục của dòng sông tại thung lũng Atera. SLGB013 & SLGB015: Cùng sử dụng thép Ever-Brilliant với mặt số màu xanh lam lấy cảm hứng từ hồ Suwa.

Sự đa dạng về kích thước và cải tiến công năng

Trong số năm mẫu mới, bốn phiên bản (SLGB007, SLGB009, SLGB011, SLGB013) sở hữu kích thước vỏ 40mm truyền thống với độ dày 11,7mm. Đáng chú ý, mẫu SLGB015 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn hơn là 37mm và độ dày chỉ 11,4mm. Đây là tùy chọn lý tưởng cho những người có cổ tay nhỏ hoặc yêu thích phong cách đồng hồ cổ điển, vốn thường thấy dòng Evolution 9 tiêu chuẩn hơi quá khổ.

Tất cả các phiên bản đều đi kèm với dây đeo thuôn gọn, tích hợp khóa có nấc điều chỉnh siêu nhỏ (micro-adjustment) ba bước mới nhất. Mặt kính là loại sapphire dạng hộp có phủ lớp chống phản quang ở mặt trong. Ngoài ra, đồng hồ còn được trang bị kim báo năng lượng dự trữ và khả năng chống nước ở mức 10 bar (100 mét).

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số chi tiết Bộ máy Caliber 9RB2 Spring Drive U.F.A. Độ chính xác ±20 giây mỗi năm Trữ cót 72 giờ Kích thước vỏ 40mm (SLGB007, 009, 011, 013) hoặc 37mm (SLGB015) Chất liệu vỏ Titan cường độ cao hoặc Thép Ever-Brilliant Chống nước 10 bar (100m)

Dòng sản phẩm dự kiến sẽ được phân phối thông qua hệ thống Grand Seiko Boutique và các đối tác bán lẻ chọn lọc trên toàn thế giới từ tháng 09/2026. Hiện tại, mức giá chính thức cho thị trường quốc tế vẫn chưa được xác nhận.