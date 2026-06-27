Grand Seiko SBGE317: Tuyệt tác Spring Drive GMT lấy cảm hứng từ kiến trúc Shinjuku Grand Seiko vừa công bố mẫu SBGE317 độc quyền cho Isetan Shinjuku với mặt số xanh băng mô phỏng các tòa nhà chọc trời. Đồng hồ sở hữu bộ máy Spring Drive 9R66 và chỉ giới hạn 60 chiếc.

Grand Seiko vừa chính thức trình làng mẫu SBGE317, phiên bản độc quyền dành riêng cho cửa hàng Isetan Shinjuku năm 2026. Đây là mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Sport Collection, kết hợp giữa công nghệ Spring Drive danh tiếng và ngôn ngữ thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ chính cảnh quan đô thị tại Shinjuku thay vì những phong cảnh thiên nhiên thường thấy của thương hiệu.

Ngôn ngữ thiết kế: Khi kiến trúc hòa quyện cùng thời gian

Nếu như phiên bản Isetan năm ngoái (SBGA515) lấy cảm hứng từ sắc màu hoàng hôn, thì SBGE317 lại tái hiện hình ảnh thành phố dưới ánh sáng ban ngày rõ nét. Tâm điểm của chiếc đồng hồ là mặt số màu xanh băng (ice blue) với các họa tiết hình học lặp lại chính xác, mô phỏng lưới cửa sổ trên các tòa nhà chọc trời tại Shinjuku.

Grand Seiko SBGE317 mới có mặt số màu xanh băng với họa tiết hình học lặp lại chính xác và lớp hoàn thiện kim loại bóng bẩy.

Lớp hoàn thiện kim loại bóng bẩy giúp mặt số thay đổi sắc thái linh hoạt tùy theo góc độ ánh sáng. Bao quanh mặt số là vành bezel bằng gốm zirconia đen bền bỉ, tạo nên khung viền tương phản mạnh mẽ. Kim GMT và kim giây được sơn màu đỏ rực rỡ, không chỉ giúp tăng khả năng đọc chỉ số mà còn tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể thiết kế.

Sức mạnh từ bộ máy Spring Drive 9R66

Bên trong lớp vỏ thép không gỉ là bộ máy 9R66 Spring Drive GMT độc quyền. Đây là công nghệ cơ khí lai thạch anh đặc trưng của Grand Seiko, sử dụng dây cót để cung cấp năng lượng nhưng được điều khiển bởi bộ điều chỉnh thạch anh để đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Bộ máy này cho phép kim giây trôi mượt mà (glide motion), một đặc điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của Spring Drive. Ngoài ra, tính năng GMT cho phép người dùng theo dõi múi giờ thứ hai một cách dễ dàng mà không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy chính.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Bộ máy 9R66 Spring Drive GMT Độ chính xác ±15 giây mỗi tháng Dự trữ năng lượng 72 giờ Kích thước vỏ Đường kính 40,5mm; Dày 14,7mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ, vành bezel gốm zirconia Kháng nước 20 bar (200 mét)

Tính độc bản và giá trị sưu tầm

Grand Seiko SBGE317 được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, chỉ 60 chiếc trên toàn thế giới. Mỗi chiếc đồng hồ đều được khắc số thứ tự dạng "1 OF 60" trên nắp lưng đặc, cùng với biểu tượng sư tử huyền thoại của Grand Seiko.

Sản phẩm có mức giá niêm yết là 979.000 Yên (tương đương khoảng 6.700 USD). Theo kế hoạch, đồng hồ sẽ chính thức mở bán vào ngày 07/11/2026 tại Isetan Shinjuku. Trước đó, khách hàng có thể tham gia sự kiện "Spirit of Japanese Craftsmanship" từ ngày 15 đến 21/07 để xem trước sản phẩm và đặt hàng sớm.

Với số lượng giới hạn và thiết kế mang tính biểu tượng của một trong những khu vực sầm uất nhất Nhật Bản, SBGE317 hứa hẹn sẽ là mục tiêu săn đón của những nhà sưu tầm đồng hồ cao cấp trong thời gian tới.