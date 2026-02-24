Grand Theft Auto 6 gây xôn xao với mức giá niêm yết kỷ lục gần 3,3 triệu đồng Thông tin GTA 6 có giá 124,19 USD trên hệ thống bán lẻ gây tranh luận, phản ánh áp lực chi phí sản xuất game AAA tăng cao trước thềm ra mắt vào tháng 11/2026.

Cộng đồng game thủ thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào Grand Theft Auto 6 (GTA 6) khi một nhà bán lẻ bất ngờ niêm yết mức giá cao kỷ lục. Cụ thể, hệ thống bán lẻ Loaded đã hiển thị phiên bản dành cho Xbox Series X và Xbox Series S ở mức 124,19 USD, tương đương khoảng 3,28 triệu đồng. Đây là con số vượt xa mặt bằng chung của các trò chơi AAA hiện nay, vốn thường dao động quanh mức 70 USD.

Mức giá niêm yết gây tranh cãi từ nhà bán lẻ Loaded

Bên cạnh phiên bản console, trang web này cũng niêm yết phiên bản PC ở mức 84,19 USD (khoảng 2,22 triệu đồng), dù kế hoạch phát hành cho hệ máy này chưa được xác nhận chính thức. Đáng chú ý, cả hai phiên bản hiện chỉ cho phép người dùng đăng ký nhận thông báo thay vì đặt mua trực tiếp. Trong ngành bán lẻ trò chơi điện tử, việc thiết lập mức giá tạm thời (placeholder) thường nhằm mục đích chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật hoặc đo lường phản ứng từ thị trường.

GTA 6 có thể lập kỷ lục giá gần 3,3 triệu đồng theo nhiều nguồn tin mới nhất (Nguồn: Internet)

Cho đến thời điểm hiện tại, Rockstar Games và công ty mẹ Take-Two Interactive vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về giá bán. Trước đó, nhiều tin đồn cũng từng dự đoán mức giá 99,99 USD cho siêu phẩm này, nhưng con số 124,19 USD mới xuất hiện đã làm dấy lên những lo ngại thực sự về một mặt bằng giá mới cho ngành công nghiệp game.

Áp lực chi phí sản xuất và xu hướng tăng giá toàn ngành

Nguyên nhân dẫn đến dự đoán về mức giá cao của GTA 6 xuất phát từ chi phí phát triển khổng lồ của các dự án thế giới mở hiện đại. Để tạo ra một môi trường sống động, nhà sản xuất phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ đồ họa tiên tiến, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp và duy trì hạ tầng trực tuyến dài hạn.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng với quy mô và sức ảnh hưởng của mình, GTA 6 có thể trở thành cột mốc thúc đẩy các hãng game khác điều chỉnh mức giá tiêu chuẩn. Trước đây, các sản phẩm của Rockstar Games thường ra mắt ở mức giá AAA truyền thống, sau đó mở rộng doanh thu thông qua các bản cập nhật nội dung và chế độ chơi trực tuyến.

Lộ trình phát hành chính thức của GTA 6

Theo những cập nhật mới nhất, lộ trình ra mắt của GTA 6 đã có sự thay đổi đáng kể. Trò chơi dự kiến sẽ chính thức phát hành vào tháng 11/2026, lùi lại so với mốc tháng 5 như kế hoạch ban đầu. Việc dời lịch trình được cho là để đội ngũ phát triển có thêm thời gian hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật phức tạp nhất.

Mặc dù các con số 124,19 USD hay 84,19 USD đang gây xôn xao, người hâm mộ cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là thông tin tham khảo từ bên thứ ba. Giá bán chính thức cuối cùng sẽ chỉ được xác định khi Rockstar Games đưa ra thông báo chính thức và mở cổng đặt hàng trước trong tương lai.