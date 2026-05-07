Granit Xhaka từ chối Chelsea: Lựa chọn tham vọng lịch sử cùng Sunderland Tiền vệ Granit Xhaka quyết định khước từ cơ hội tái hợp HLV Xabi Alonso tại Chelsea, ưu tiên mục tiêu đưa Sunderland chinh chiến tại đấu trường châu Âu sau 53 năm.

Quyết định của Granit Xhaka khi khước từ lời mời gọi từ Chelsea để ở lại Sunderland không chỉ là một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng, mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch quyền lực thú vị tại bóng đá Anh. Dù được HLV Xabi Alonso – người từng cùng anh thống trị Bundesliga – tha thiết lôi kéo, tiền vệ người Thụy Sĩ đã chọn con đường chông gai nhưng đầy vinh quang tại Stadium of Light.

Lời khước từ dành cho Xabi Alonso và dự án Chelsea

Mối quan hệ giữa Xabi Alonso và Granit Xhaka vốn được xây dựng trên nền tảng của sự thành công rực rỡ tại Bayer Leverkusen. Năm 2024, bộ đôi này đã cùng nhau tạo nên kỳ tích bất bại để giành cú đúp danh hiệu. Khi Alonso tiếp quản ghế huấn luyện tại Chelsea, Xhaka là cái tên hàng đầu ông muốn đưa về để tái thiết tuyến giữa đang thiếu bản sắc của đội bóng thành London.

Xhaka vẫn đang hạnh phúc ở Sunderland.

Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng đã chứng kiến một diễn biến đầy bất ngờ. Theo Sky Sports, đề nghị mở màn trị giá 8 triệu bảng từ phía The Blues đã bị Sunderland từ chối thẳng thừng. Con số này được cho là không tương xứng với tầm ảnh hưởng của thủ quân "Mèo đen", người đã tiêu tốn của câu lạc bộ 17 triệu bảng để đưa về từ mùa trước.

Giấc mơ châu Âu sau hơn nửa thế kỷ

Lý do quan trọng nhất khiến Xhaka quyết định ở lại không nằm ở vấn đề tài chính, mà là giá trị lịch sử. Sunderland đã cán đích ở vị trí thứ bảy tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, qua đó chính thức giành vé tham dự Cúp châu Âu lần đầu tiên sau 53 năm chờ đợi. Với Xhaka, việc đeo băng thủ quân dẫn dắt đội bóng vùng Đông Bắc bước ra biển lớn mang lại cảm xúc đặc biệt hơn việc gia nhập một tập thể đang bất ổn.

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của Sunderland, Chelsea vừa trải qua một mùa giải đáng quên khi chỉ xếp thứ mười và không có suất tham dự bất kỳ đấu trường châu lục nào. Việc chuyển từ một đội bóng có vé dự châu Âu sang một đội bóng đang tái thiết không còn là lựa chọn ưu tiên của Xhaka ở giai đoạn này của sự nghiệp.

Chiến lược dài hạn và sự gắn kết người hâm mộ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Xhaka được cho là hoàn toàn bị thuyết phục bởi tham vọng và chiến lược phát triển bền vững của ban lãnh đạo Sunderland. Thay vì những bản hợp đồng bom tấn thiếu tính kết nối, "Mèo đen" đang xây dựng một tập thể dựa trên sự kỷ luật và tính kế thừa, nơi Xhaka đóng vai trò là hạt nhân trung tâm.

Tình cảm nồng nhiệt từ những người hâm mộ tại Stadium of Light cũng đóng vai trò then chốt. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp, tiền vệ người Thụy Sĩ dường như đã tìm thấy nơi anh thực sự thuộc về. Việc từ chối Chelsea không chỉ là một quyết định chuyên môn, mà còn là lời cam kết cho một hành trình lịch sử đang chờ đợi phía trước cùng Sunderland.