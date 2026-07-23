GreedFall giảm giá 90% trên Steam: Có nên trải nghiệm tựa game nhập vai giả tưởng đen tối này? Tựa game RPG GreedFall đang được giảm giá sâu chỉ còn 3,49 USD trên Steam đến hết ngày 30/07/2026. Đây là cơ hội hiếm có để khám phá thế giới ma thuật đầy lôi cuốn.

Nền tảng Steam hiện đang tung ra ưu đãi cực lớn cho GreedFall, một trò chơi nhập vai hành động (RPG) lấy bối cảnh thế giới giả tưởng đen tối đầy lôi cuốn. Với mức giảm giá lên tới 90%, người chơi có thể sở hữu tựa game này với giá chỉ khoảng 3,49 USD, giảm mạnh so với mức giá gốc 34,99 USD.

Hành trình tìm kiếm phương thuốc cứu thế tại đảo Teer Fradee

GreedFall được phát triển bởi Spiders, lấy cảm hứng từ bối cảnh châu Âu thế kỷ 18. Trong game, người chơi sẽ vào vai De Sardet, một nhà ngoại giao lên đường tới hòn đảo xa xôi Teer Fradee. Mục tiêu cốt lõi của chuyến đi là tìm ra phương thuốc cho căn bệnh Malichor – một dịch bệnh nan y đang đe dọa xóa sổ lục địa cũ.

Một sinh vật trong thế giới GreedFall

Hòn đảo Teer Fradee không chỉ là vùng đất mới đầy hứa hẹn mà còn ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Nơi đây tràn ngập ma thuật, với những sinh vật siêu nhiên bảo vệ cư dân bản địa, trong khi các phe phái từ lục địa cũ không ngừng tranh giành quyền lực và tài nguyên.

Cơ chế gameplay linh hoạt giữa ngoại giao và chiến đấu

Một trong những điểm mạnh nhất của GreedFall chính là sự tự do trong cách tiếp cận mục tiêu. Người chơi có thể tùy biến ngoại hình và phát triển nhân vật thông qua một cây kỹ năng phong phú. Trò chơi không ép buộc bạn vào một khuôn mẫu nhất định; thay vào đó, bạn có thể chọn cách giải quyết vấn đề thông qua lén lút, chiến đấu trực diện hoặc sử dụng tài ngoại giao khéo léo.

Một trận chiến trong GreedFall

Mỗi quyết định bạn đưa ra đều có thể làm thay đổi cục diện câu chuyện và mối quan hệ giữa các phe phái. Việc lựa chọn đồng đội đi cùng cũng đóng vai trò quan trọng, giúp bổ trợ kỹ năng và mở ra những hướng đi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phân tích kỹ thuật: Ưu điểm và những hạn chế cần lưu ý

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2019, GreedFall đã nhận được 76% đánh giá tích cực từ tổng số hơn 21.000 đánh giá trên Steam. Trên chuyên trang Metacritic, trò chơi đạt điểm số Metascore là 72 và điểm người dùng là 7.3. Cốt truyện và xây dựng thế giới được xem là những điểm sáng lớn nhất, bên cạnh hệ thống chiến đấu và nhạc nền ấn tượng.

Môi trường trong trò chơi GreedFall

Tuy nhiên, trò chơi vẫn vấp phải một số phản hồi tiêu cực về hệ thống nhiệm vụ có phần lặp lại và trí tuệ nhân tạo (AI) của kẻ địch chưa thực sự xuất sắc. Một số vấn đề về tối ưu hóa hiệu suất cũng được người chơi báo cáo, dù điều này đã được cải thiện đáng kể qua các bản cập nhật.

Thông số kỹ thuật và thông tin ưu đãi

Tiêu chí Thông tin chi tiết Nhà phát triển Spiders Ngày phát hành 10/09/2019 Đánh giá Steam 76% tích cực (21.890 đánh giá) Giá ưu đãi 3,49 USD (Giảm 90%) Thời hạn ưu đãi Đến hết ngày 30/07/2026

Với mức giá chỉ tương đương một ly cà phê, GreedFall là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích thể loại nhập vai có chiều sâu về cốt truyện và thế giới quan độc đáo. Người dùng quan tâm có thể tìm mua trò chơi trực tiếp trên cửa hàng Steam trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc.