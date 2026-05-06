Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Ấn Độ: Bước tiến tại thị trường tỷ dân Green SM khai trương dịch vụ taxi điện tại New Delhi với đội xe VinFast MPV 7 chỗ, cung cấp giải pháp di chuyển bền vững cho thị trường tỷ dân Ấn Độ.

Sự kiện khai trương dịch vụ Green SM Limo diễn ra tại New Delhi vào ngày 5/6, trùng với Ngày Môi trường Thế giới. Đây là thị trường quốc tế thứ năm của Green SM sau các quốc gia Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines, khẳng định quyết tâm mở rộng mạng lưới di chuyển xanh trên quy mô toàn cầu.

Green SM chính thức hiện diện tại Ấn Độ, cung cấp giải pháp di chuyển xanh bằng xe thuần điện.

Mở rộng mạng lưới di chuyển xanh tại Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi

Trong giai đoạn đầu triển khai, Green SM tập trung cung cấp dịch vụ tại các khu vực trọng điểm thuộc Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi (Delhi NCR). Theo lộ trình, hãng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng của người dân tại thị trường lớn thứ ba thế giới về tiêu thụ ô tô.

Hệ thống vận hành của Green SM tại Ấn Độ sử dụng mẫu xe VinFast Limo Green. Đây là dòng MPV thuần điện 7 chỗ được tối ưu hóa riêng cho dịch vụ vận chuyển hành khách với không gian nội thất rộng rãi. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mỗi xe đều được trang bị sẵn các tiện ích như nước uống và khăn ướt.

Công nghệ an toàn Secure-to-Safe và hệ thống AI hỗ trợ

Điểm nhấn đáng chú ý trên đội xe VinFast Limo Green là hệ thống an toàn Secure-to-Safe (S2S). Hệ thống này bao gồm các camera giám sát cả bên trong và bên ngoài xe, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi và đảm bảo an ninh. Ngoài ra, xe còn được trang bị các nút hỗ trợ khẩn cấp dành cho cả tài xế và hành khách để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Đội ngũ tài xế của Green SM tại Ấn Độ phải trải qua quy trình đào tạo bài bản. Nội dung đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ năng vận hành xe điện và an toàn giao thông mà còn nhấn mạnh vào kỹ năng phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế của hãng.

Chiến lược kết nối hệ sinh thái xanh toàn cầu

Bên cạnh việc ra mắt dịch vụ taxi, Green SM cũng công bố 5 đối tác chiến lược đầu tiên tại Ấn Độ thuộc các lĩnh vực vận tải, du lịch và công nghệ gia nhập Green Alliance Frontier. Đây là nền tảng được thiết lập để kết nối các doanh nghiệp cùng cam kết phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Toàn cầu GSM, nhận định Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển quan trọng nhất thế giới với tốc độ phát triển nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng các đối tác địa phương để xây dựng tương lai giao thông bền vững tại quốc gia này.

Khách hàng tại Ấn Độ hiện có thể trải nghiệm dịch vụ thông qua ứng dụng Green SM trên thiết bị di động, gọi tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực hoạt động. Nhân dịp ra mắt, hãng áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 50% (tối đa 250 INR) cho người dùng đặt xe qua ứng dụng.