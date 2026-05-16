Green SM và 75 doanh nghiệp Philippines hợp tác triển khai 18.497 xe điện VinFast Green SM ký kết loạt thỏa thuận với 75 đối tác vận tải tại Philippines nhằm đưa 18.497 ô tô điện VinFast vào hoạt động, thúc đẩy lộ trình chuyển đổi giao thông xanh.

Green SM chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận đặt cọc với 75 doanh nghiệp vận tải cùng các hợp tác xã tại Philippines. Theo thỏa thuận, các bên dự kiến triển khai 18.497 xe điện VinFast nhằm phục vụ hoạt động vận chuyển hành khách công nghệ tại nhiều khu vực trọng yếu.

Mở rộng quy mô tại các trung tâm kinh tế trọng điểm

Các thỏa thuận hợp tác này có sự tham gia của 75 đơn vị vận tải hoạt động tại nhiều tỉnh và thành phố lớn của Philippines như Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro, Cavite, Pampanga, Bacolod, Batangas, Baguio và Ozamiz. Đây là những khu vực có mật độ dân cư đông đúc, nhu cầu di chuyển cao và đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp giao thông bền vững.

Theo kế hoạch, đội xe hơn 18.000 chiếc sẽ được triển khai thông qua hai hình thức: đầu tư trực tiếp và thuê dài hạn. Các mẫu xe chủ đạo bao gồm VinFast VF 5 (dưới tên gọi Herio Green) và Limo Green. Đây là những dòng xe được đánh giá là tối ưu cho dịch vụ vận tải hành khách nhờ sự linh hoạt và chi phí vận hành thấp.

Chiến lược hợp tác và nền tảng vận hành đồng bộ

Tại thị trường Philippines, Green SM áp dụng mô hình hợp tác linh hoạt để tận dụng tối đa năng lực địa phương. Cụ thể, Green SM sẽ cung cấp phương tiện thuần điện, nền tảng công nghệ quản lý và hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng cao. Trong khi đó, các đối tác địa phương sẽ đảm nhiệm việc vận hành đội xe và quản lý đội ngũ tài xế trực tiếp.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng bộ theo chuẩn quốc tế mà còn cho phép doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với điều kiện thực tế tại từng vùng lãnh thổ. Việc tận dụng mạng lưới vận tải hiện hữu của các đối tác giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện một cách có lộ trình và hiệu quả hơn.

Tầm nhìn về hệ sinh thái di chuyển bền vững

Ông Gio Colmenares, Tổng giám đốc Asia Prime Force Corporation, cho biết thỏa thuận này phản ánh xu hướng tất yếu của ngành vận tải, nơi tính bền vững và hiệu quả kinh tế gắn liền với nhau. Nền tảng của Green SM mang lại cấu trúc vận hành rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho các doanh nghiệp địa phương trong kỷ nguyên xe điện.

Đại diện GSM Toàn cầu, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh, khẳng định Đông Nam Á là khu vực năng động nhất cho quá trình điện hóa giao thông. Thông qua mô hình hợp tác, Green SM đặt mục tiêu duy trì tiêu chuẩn dịch vụ nhất quán trên toàn hệ thống và thúc đẩy di chuyển xanh một cách thực tiễn. Dự kiến, các đơn hàng sẽ được hoàn tất và triển khai vận hành theo từng giai đoạn trong năm 2026, góp phần kiến tạo hệ sinh thái bền vững và mở ra nhiều cơ hội kinh tế mới tại Philippines.