Greenwood lập siêu phẩm, Fenerbahce đánh bại Sturm Graz 2-0 tại lượt đi Champions League Cú sút xa đẳng cấp của Mason Greenwood cùng bàn thắng từ Talisca giúp Fenerbahce đánh bại Sturm Graz 2-0, tạo ưu thế lớn tại lượt đi vòng loại Champions League.

Fenerbahce đã tạo nên lợi thế cực lớn tại lượt đi vòng loại thứ ba UEFA Champions League 2026/27 khi đánh bại Sturm Graz với tỷ số 2-0 trên sân nhà Chobani Stadyumu. Màn tỏa sáng rực rỡ của tân binh Mason Greenwood cùng cú dứt điểm tinh tế đến từ Talisca ngay trong hiệp một đã giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hoàn toàn thế cục.

Màn trình diễn thăng hoa trong hiệp một

Ngay từ những phút đầu tiên, Fenerbahce đã chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi lên đại diện đến từ Áo. Thành quả sớm đến ở phút thứ 10, bắt nguồn từ tình huống dạt cánh và tung đường chuyền thuận lợi của Kerem Aktürkoglu, Talisca khéo léo tung cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc vào góc thấp bên phải khung thành, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Greenwood tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Bàn thắng mở tỷ số từ sớm giúp các cầu thủ Fenerbahce thi đấu đầy hưng phấn và duy trì sức ép dồn dập. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu diễn ra ở phút 45, ngay trước khi hiệp một khép lại. Nhận đường kiến tạo từ quả phạt góc của Marco Asensio, Mason Greenwood tung cú sút xa đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Trái bóng đi găm thẳng vào góc dưới khung thành khiến thủ môn Daniill Khudyakov hoàn toàn bó tay, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sự kiên cố của hàng thủ và sự chủ động trong chiến thuật

Dù có được lợi thế lớn về mặt điểm số, Fenerbahce gặp tổn thất nhân sự ở phút 30 khi Jayden Oosterwolde dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Archie Brown. Tuy nhiên, hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Milan Skriniar và Nathan Aké vẫn duy trì sự tập trung cần thiết để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương.

Bước sang hiệp hai, Sturm Graz nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Trận đấu chứng kiến sự xuất sắc của thủ môn Daniill Khudyakov bên phía đội khách khi anh liên tục từ chối các cú dứt điểm nguy hiểm của Talisca ở phút 60 và Aktürkoglu ở phút 68.

Về cuối trận, huấn luyện viên Fenerbahce lần lượt tung Fred và Irfan Can Kahveci vào sân để ổn định khu trung tuyến. Sự càn quét hiệu quả từ bộ đôi Mattéo Guendouzi và N'Golo Kanté giúp đội chủ nhà vô hiệu hóa hầu hết các đợt phản công từ phía Sturm Graz. Chiến thắng 2-0 thuyết phục mang lại lợi thế rất lớn cho Fenerbahce trước khi bước vào trận lượt về tại Áo.