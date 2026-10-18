Groningen 2-5 Ajax: Ajax giành chiến thắng Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Ajax 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 21h45 ngày 18/10 tại Hitachi Capital Mobility Stadion.

Groningen 2 - 5 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Groningen tiếp đón Ajax.

10' Hỏng phạt đền Phút 10': Davy Klaassen (Ajax) sút hỏng phạt đền.

13' Ajax ép sân Cầm bóng: Groningen 34% - 66% Ajax, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

16' VAR Phút 16': Phạt đền bị hủy — Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Groningen 46% - 54% Ajax, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 0.

27' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 27': Julian Brandt (Ajax) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

37' BÀN THẮNG! Ajax (0-2) Phút 37': Aaron Bouwman (Ajax) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Groningen 45% - 55% Ajax, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': Thom Van Bergen (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Dies Janse (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Groningen (1-2) Phút 49': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

50' Groningen ép sân Cầm bóng: Groningen 61% - 39% Ajax, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 0.

56' VAR Phút 56': Bàn thắng không được công nhận — Davy Klaassen (Ajax).

60' BÀN THẮNG! Ajax (1-3) Phút 60': Julian Brandt (Ajax) lập công (kiến tạo: Owen Wijndal). Tỷ số: 1 - 3.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Groningen 46% - 54% Ajax, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 3 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Groningen): Mark Csinger vào sân thay Jacob Ondrejka.

69' BÀN THẮNG! Ajax (1-4) Phút 69': Jorthy Mokio (Ajax) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Julian Brandt.

74' Thay người Phút 74' (Ajax): Tolu Arokodare vào sân thay Marcos Leonardo Santos Almeida.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Groningen 44% - 56% Ajax, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 3 - 1.

75' BÀN THẮNG! Ajax (1-5) Phút 75': Jorthy Mokio (Ajax) lập công (kiến tạo: Davy Klaassen). Tỷ số: 1 - 5.

82' Thay người Phút 82' (Ajax): Rayane Bounida vào sân thay Oscar Gloukh.

82' Thay người Phút 82' (Ajax): Yves Bissouma vào sân thay Davy Klaassen.

83' Thay người Phút 83' (Groningen): Nils Eggens vào sân thay Tika de Jonge.

83' Thay người Phút 83' (Groningen): Tygo Land vào sân thay Brynjólfur Darri Willumsson.

83' Thay người Phút 83' (Groningen): Ryan Metu vào sân thay David van der Werff.

83' Thay người Phút 83' (Groningen): Wouter Prins vào sân thay Marco Rente.

83' BÀN THẮNG! Groningen (2-5) Phút 83': Thom Van Bergen (Groningen) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Groningen 49% - 51% Ajax, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 3 - 2.

90' Thẻ vàng Phút 90': Lucas Oliveira·Rosa (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' Hỏng phạt đền Phút 90+1': Thom Van Bergen (Groningen) sút hỏng phạt đền.

KT Kết thúc: Groningen 2-5 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 23:41 18/10/2026

Đội hình chính thức Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel 1 E. Vaessen 14 J. Schreuders 3 T. Blokzijl 5 M. Rente 33 H. Hateboer 8 T. de Jonge 24 P. Clement 17 van der Werff 26 T. van Bergen 11 J. Ondrejka 9 B. Willumsson 1 M. ter Stegen 2 Lucas Rosa 30 A. Bouwman 36 D. Janse 5 O. Wijndal 18 D. Klaassen 4 S. Amrabat 24 J. Mokio 8 J. Brandt 38 Marcos Leonardo 10 O. Gloukh Dự bị Groningen 19 O. Zawada 30 P. Boevink 4 M. Csinger 44 Besnik Mashuku 20 Nils Eggens 7 T. Hernes 18 T. Land 34 R. Metu 42 J. Mosselaar Ajax 99 T. Arokodare 15 Y. Baas 28 Y. Bissouma 43 Rayane Bounida 6 T. Kehrer 68 A. Ouazane 26 M. Paes 51 C. Setford 21 Jofre Torrents Cập nhật đội hình lúc 21:17 18/10/2026

Groningen Thống kê Ajax 57% Kiểm soát bóng 43% 15 Dứt điểm 15 5 Trúng đích 11 6 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 4 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật J. Mokio Ajax 2 bàn J. Brandt Ajax 2 bàn B. Willumsson Groningen 1 bàn A. Bouwman Ajax 1 bàn T. van Bergen Groningen 1 bàn O. Wijndal Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.02

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Ajax ngay trong cuộc đối đầu trực tiếp. Hai đội sẽ gặp nhau lúc 21h45 ngày 18/10/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion. Ajax đứng hạng 5 với 15 điểm, còn Groningen xếp ngay sau với 14 điểm.

Groningen áp sát nhóm đầu bảng

Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai. Nếu Groningen giành chiến thắng, họ có thể vượt lên trên đối thủ ngay trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Ajax muốn dùng trận đấu này để củng cố vị trí và kéo giãn khoảng cách với đội đang bám đuổi phía sau.

Đáng chú ý, Groningen đang đứng ở vị trí khá cao so với kỳ vọng thông thường dành cho một đội chủ nhà. Họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nơi tinh thần và sự cổ vũ của khán giả thường là yếu tố tiếp lửa quan trọng.

Phong độ: Groningen đang lên, Ajax chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Groningen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý hơn, hai trận đấu gần đây nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng. Đó là dấu hiệu cho thấy đội chủ nhà đang đi đúng hướng và có đà hưng phấn tốt trước cuộc tiếp đón Ajax.

Ajax cũng thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng diễn biến phong độ lại đi theo chiều ngược lại. Hai chiến thắng của họ đến ở giai đoạn xa hơn, tiếp đó là hai trận hòa, rồi thất bại ở trận đấu gần nhất. Như vậy, đội khách đang bước vào trận này sau một cú trượt chân, và cần phản ứng nhanh để không bị Groningen vượt mặt.

Thế đối đầu nghiêng về Ajax

Xét 5 lần chạm trán gần nhất, Ajax chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 3 trận. Groningen thắng 1 trận, và 1 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa. Lịch sử gần đây vì thế vẫn nghiêng về phía đội khách, nhưng phong độ hiện tại của hai bên đang thu hẹp đáng kể khoảng cách đó.

Với Groningen, thử thách là phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp nhau gần đây. Với Ajax, đây là cơ hội để tiếp tục duy trì sự thoải mái về mặt tâm lý khi đối đầu với đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng của đội chủ nhà và cú sảy chân gần nhất của đội khách, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Groningen nhiều khả năng sẽ tận dụng sự hưng phấn và lợi thế sân nhà để chủ động gây sức ép ngay từ đầu trận. Ajax cần giữ được sự chắc chắn và tận dụng kinh nghiệm từ các lần đối đầu trước để kiểm soát nhịp độ.

Do khoảng cách điểm số rất nhỏ, mỗi sai sót đều có thể phải trả giá. Một bàn thắng sớm hoặc một khoảnh khắc thiếu tập trung có thể làm thay đổi cục diện trận đấu cũng như vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng. Groningen có phong độ đang đi lên và lợi thế sân nhà, trong khi Ajax có thành tích đối đầu tốt hơn. Trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra giằng co và có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 1 thắng 1 hòa Ajax · 3 thắng Ajax 2 - 0 Groningen AJA Groningen 3 - 1 Ajax GRO Ajax 2 - 0 Groningen AJA Groningen 2 - 2 Ajax Hòa Ajax 3 - 1 Groningen AJA

Groningen 5 trận gần nhất T T H H B 8 Trận 4-2-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.5) 14 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất B H H T T 8 Trận 4-3-1 T-H-B 22 Ghi (TB 2.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T 4 Twente 8 5 2 1 +8 17 H T T T H 5 Ajax 8 4 3 1 +12 15 H H T T B 6 Groningen 8 4 2 2 +6 14 T T H H B 7 Fortuna Sittard 8 4 2 2 -1 14 H T B T T …

Tình hình lực lượng Groningen ✚ T. Hernes (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) ✚ T. Hernes (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) Ajax ✚ S. Berghuis (Injury) ✚ D. Blind (Back Injury) ✚ Caio Henrique (Thigh Injury) ✚ K. Dolberg (Knee Injury) ✚ A. Gaaei (Injury) ✚ S. Berghuis (Injury) ✚ D. Blind (Back Injury) ✚ Caio Henrique (Thigh Injury)