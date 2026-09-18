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Groningen 3-0 PEC Zwolle: Groningen giành chiến thắng

Văn Thể18/09/2026 20:07

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới trọn vẹn điểm số khi tiếp đón PEC Zwolle trên sân Hitachi Capital Mobility Stadion lúc 01h00 ngày 19/09.

Groningen3 - 0PEC ZwolleKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Groningen tiếp đón PEC Zwolle.

  • 13'Groningen ép sân

    Cầm bóng: Groningen 76% - 24% PEC Zwolle, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Groningen (1-0)

    Phút 20': Thom Van Bergen (Groningen) lập công (kiến tạo: David van der Werff). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Groningen ép sân

    Cầm bóng: Groningen 69% - 31% PEC Zwolle, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 28'Thay người

    Phút 28' (PEC Zwolle): Elias Sörensen vào sân thay Ibrahim Cissoko.

  • 37'Groningen ép sân

    Cầm bóng: Groningen 63% - 37% PEC Zwolle, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 43'BÀN THẮNG! Groningen (2-0)

    Phút 43': Jorg Schreuders (Groningen) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Groningen 56% - 44% PEC Zwolle, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (PEC Zwolle): Gabriel Reiziger vào sân thay Dylan Mbayo.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (PEC Zwolle): Sydney van Hooijdonk vào sân thay Thijs Oosting.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Groningen 53% - 47% PEC Zwolle, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Groningen): Tygo Land vào sân thay Jacob Ondrejka.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Groningen): Hans Hateboer vào sân thay Marco Rente.

  • 68'BÀN THẮNG! Groningen (3-0)

    Phút 68': Tygo Land (Groningen) lập công (kiến tạo: David van der Werff). Tỷ số: 3 - 0.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Groningen 52% - 48% PEC Zwolle, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Sherel Floranus (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Koen Kostons (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (PEC Zwolle): Gilles Van Der Wal vào sân thay Koen Kostons.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (PEC Zwolle): jan burger vào sân thay Olivier Aertssen.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Groningen): Alvin Vilhelm Valdemar Nordin vào sân thay Brynjólfur Darri Willumsson.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Groningen): Nils Eggens vào sân thay David van der Werff.

  • 86'Groningen ép sân

    Cầm bóng: Groningen 53% - 47% PEC Zwolle, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 3.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Groningen): Jesper Mosselaar vào sân thay Mark Csinger.

  • KTKết thúc: Groningen 3-0 PEC Zwolle

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 19/09/2026

Đội hình chính thức
Groningen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien
PEC Zwolle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry van der Vegt
1
E. Vaessen
14
J. Schreuders
4
M. Csinger
3
T. Blokzijl
5
M. Rente
8
T. de Jonge
24
P. Clement
17
van der Werff
26
T. van Bergen
11
J. Ondrejka
9
B. Willumsson
1
Schendelaar
3
O. Aertssen
28
S. Graves
24
N. Viergever
2
S. Floranus
8
T. Sommer
34
N. Fichtinger
11
D. Mbayo
25
T. Oosting
22
I. Cissoko
10
K. Kostons
Dự bị
Groningen
13 L. Štubljar20 Nils Eggens44 Besnik Mashuku30 P. Boevink53 J. Hall33 H. Hateboer18 T. Land42 J. Mosselaar16 A. Nordin
PEC Zwolle
6 Jan Bürger9 E. Sørensen26 Jadiel Pereira da Gama20 G. Reiziger42 Dylan Ruward37 Gilles van der Wal33 van der Haar17 van Hooijdonk16 T. de Graaff
Cập nhật đội hình lúc 00:33 19/09/2026
GroningenThống kêPEC Zwolle
52%
Kiểm soát bóng
48%
17
Dứt điểm
9
7
Trúng đích
1
5
Phạt góc
6
7
Phạm lỗi
11
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
J. Schreuders
J. Schreuders
Groningen
1 bàn
T. van Bergen
T. van Bergen
Groningen
1 bàn
T. Land
T. Land
Groningen
1 bàn
D. van der Werff
van der Werff
Groningen
2 kiến tạo · điểm 8.56
M. Csinger
M. Csinger
Groningen
Điểm 7.61
M. Rente
M. Rente
Groningen
Điểm 7.48

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với PEC Zwolle vào lúc 01h00 ngày 19/09/2026. Được thi đấu trên sân nhà Hitachi Capital Mobility Stadion, đội chủ nhà đứng trước cơ hội củng cố vị thế trên bảng xếp hạng trước một đối thủ đang chật vật ở khu vực cuối bảng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ hai đội

Groningen hiện có được 8 điểm sau những vòng đấu đã qua, tạm xếp ở vị trí thứ 9. Phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất của đội bóng này ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Đáng chú ý, thắng lợi ở trận đấu gần đây nhất đã tạo nên cú hích tinh thần cần thiết, giúp Groningen duy trì sự bám đuổi quyết liệt với các đội nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, PEC Zwolle đang đối mặt với nhiều thử thách khi đứng ở vị trí thứ 16 với 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua, trong đó vừa phải đón nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất. Sự thiếu ổn định trong khâu vận hành đang khiến PEC Zwolle gặp khó khăn ở giai đoạn này của mùa giải.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Xét về thành tích chạm trán trong quá khứ, 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc nhưng ưu thế kết quả nghiêng đôi chút về phía PEC Zwolle. Cụ thể, PEC Zwolle giành được 1 chiến thắng và có tới 4 lần hai đội chia điểm, trong khi Groningen chưa có chiến thắng nào trước đối thủ này.

Mặc dù vậy, với cách biệt 4 điểm hiện tại trên bảng xếp hạng cùng điểm tựa sân nhà Hitachi Capital Mobility Stadion, Groningen vẫn sở hữu những cơ sở vững chắc để kiểm soát thế trận. PEC Zwolle chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự nhằm tìm kiếm điểm số, trong khi Groningen nhiều khả năng chủ động dâng cao nhằm khai thác những mắt xích lỏng lẻo của đối phương để duy trì tham vọng ở nhóm trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Groningen · 0 thắng4 hòaPEC Zwolle · 1 thắng
14/03/2026
PEC Zwolle
1 - 1
Groningen
Hòa
23/11/2025
Groningen
2 - 2
PEC Zwolle
Hòa
18/05/2025
PEC Zwolle
2 - 0
Groningen
PZ
08/12/2024
Groningen
0 - 0
PEC Zwolle
Hòa
05/08/2023
PEC Zwolle
0 - 0
Groningen
Hòa
Groningen
5 trận gần nhất
HHBBT
6
Trận
2-2-2
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
13
Thủng lưới
PEC Zwolle
5 trận gần nhất
BHBTB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
8GO Ahead Eagles6231+29HHBTH
9Groningen6222-18HHBBT
10NEC Nijmegen6213-17BHBTT
15Cambuur6114-94THBBB
16PEC Zwolle6114-114BHBTB
17Willem II6024-132BHBHB
Tình hình lực lượng
Groningen
N. Brandis (Inactive)
T. Hernes (Injury)
M. Jeng (Leg Injury)
T. Mercera (Injury)
R. Metu (Injury)
N. Brandis (Inactive)
T. Hernes (Injury)
M. Jeng (Leg Injury)
PEC Zwolle
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
R. Thomas (Injury)
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
R. Thomas (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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