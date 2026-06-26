GTA 6 lộ diện chi tiết kỹ thuật: NPC vận hành bằng AI và hệ thống mạng xã hội đột phá Nhà bán lẻ Brazil hé lộ GTA 6 sẽ sở hữu thế giới mở sống động nhờ AI, hệ thống mạng xã hội tích hợp sâu vào lối chơi cùng đồ họa Ray Tracing tối ưu cho PS5 Pro.

Sau thời gian dài chờ đợi, các phiên bản đặt trước của GTA 6 đã chính thức xuất hiện, đi kèm với đó là những thông tin kỹ thuật chuyên sâu về cách Rockstar Games xây dựng thế giới Leonida. Dữ liệu từ nhà bán lẻ KaBum và Amazon Brazil đã hé lộ một hệ sinh thái trò chơi phức tạp, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội đóng vai trò cốt lõi trong trải nghiệm người dùng.

GTA 6's logo.

Hệ sinh thái NPC vận hành bởi trí tuệ nhân tạo

Điểm đột phá nhất trong đợt rò rỉ thông tin lần này nằm ở cách các nhân vật không chơi (NPC) tương tác với môi trường. Theo mô tả từ KaBum, thế giới của GTA 6 sẽ được vận hành mạnh mẽ bởi AI, mang lại cảm giác sống động vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm. Các NPC không còn di chuyển theo các kịch bản lặp lại đơn thuần mà sở hữu lịch trình sinh hoạt và hành vi riêng biệt hàng ngày.

Sự cải tiến này cho phép tạo ra các sự kiện ngẫu nhiên mang tính hữu cơ trên khắp bản đồ. Người chơi sẽ bắt gặp các tình huống phát sinh tự nhiên, kết hợp với các cơ sở kinh doanh có tính tương tác cao, giúp tăng cường độ chân thực và khả năng nhập vai trong vùng đất Leonida.

Mạng xã hội tích hợp: Cầu nối giữa lối chơi và khám phá

GTA 6 sẽ đưa hệ thống smartphone trong game lên một tầm cao mới với mạng xã hội tích hợp sâu. Đây không chỉ là một tính năng giải trí mà còn là công cụ để khám phá nội dung. Người chơi có thể xem các video lan truyền (viral videos), theo dõi những người có sức ảnh hưởng và cập nhật các sự kiện diễn ra tại Vice City ngay trên điện thoại của nhân vật.

Đáng chú ý, một số nhiệm vụ phụ bí mật sẽ chỉ được phát hiện thông qua việc theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội này. Điều này tạo ra một lớp tương tác mới, buộc người chơi phải chú ý đến dòng chảy thông tin kỹ thuật số trong game để không bỏ lỡ các nội dung ẩn.

Nâng cấp đồ họa và tối ưu hóa cho PS5 Pro

Về mặt kỹ thuật đồ họa, thông tin từ nhà bán lẻ xác nhận GTA 6 sẽ khai thác triệt để công nghệ Ray Tracing tiên tiến. Công nghệ này mang lại hiệu ứng phản chiếu chân thực trên bề mặt vỏ xe và mặt nước, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Bên cạnh đó, hệ thống thời tiết động không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh mà còn tác động trực tiếp đến vật lý của môi trường và cơ chế điều khiển.

Đối với người dùng sở hữu PS5 Pro, trò chơi hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất vượt trội. Các cải tiến bao gồm tốc độ khung hình ổn định hơn, hình ảnh sắc nét và khả năng xử lý các hiệu ứng phức tạp mượt mà hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại, phiên bản Standard Edition đang có giá 79,99 USD, trong khi bản Ultimate Edition với các nội dung bổ sung như xe cao cấp và vũ khí có giá 99,99 USD.