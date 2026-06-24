GTA 6 rò rỉ chế độ hiệu năng 60 FPS trên PS5 và Xbox: Kỳ vọng đối đầu thực tế kỹ thuật Thông tin rò rỉ từ MediaMarkt cho thấy GTA 6 có thể cung cấp hai tùy chọn đồ họa Performance và Quality trên console. Tuy nhiên, giới chuyên gia kỹ thuật vẫn hoài nghi về khả năng duy trì tốc độ 60 khung hình/giây.

Sự chờ đợi dành cho bom tấn Grand Theft Auto 6 (GTA 6) đang nóng lên hơn bao giờ hết khi những chi tiết kỹ thuật đầu tiên về phiên bản dành cho console bắt đầu lộ diện. Một thông tin rò rỉ từ chi nhánh MediaMarkt tại Ba Lan đã hé lộ khả năng Rockstar Games sẽ trang bị các tùy chọn thiết lập đồ họa riêng biệt cho người chơi trên PS5 và Xbox Series X, tương tự như các tựa game hiện đại khác.

Cảnh sông nước trong GTA 6 với sự xuất hiện của các NPC

Sự xuất hiện của hai chế độ đồ họa: Performance và Quality

Theo mô tả sản phẩm trên trang web của MediaMarkt, phiên bản GTA 6 dành cho các hệ máy console thế hệ mới sẽ cung cấp hai chế độ đồ họa chính: Performance (Hiệu năng) và Quality (Chất lượng). Đây là một tiêu chuẩn phổ biến trong kỷ nguyên console hiện nay, cho phép người chơi lựa chọn giữa việc ưu tiên tốc độ khung hình mượt mà hoặc độ phân giải hình ảnh sắc nét.

Thông tin này xuất hiện ngay trước thời điểm được cho là bắt đầu nhận đặt hàng trước (pre-order) vào ngày 25/06. Dù Rockstar Games chưa chính thức xác nhận, nhưng việc một nhà bán lẻ lớn niêm yết chi tiết này cho thấy hãng có thể đang nỗ lực tối ưu hóa trò chơi để tận dụng tối đa phần cứng hiện có.

Chi tiết về các chế độ hiệu năng của GTA 6 trên PS5 và Xbox từ MediaMarkt

Thách thức kỹ thuật đằng sau con số 60 FPS

Mặc dù chế độ "Performance" thường gắn liền với mục tiêu 60 khung hình/giây (fps), giới phân tích kỹ thuật vẫn bày tỏ sự thận trọng. Dựa trên những đoạn trailer đã công bố, GTA 6 sở hữu một thế giới mở Leonida cực kỳ chi tiết với mật độ NPC dày đặc, hệ thống mô phỏng vật lý phức tạp và công nghệ chiếu sáng toàn cầu bằng ray-tracing (ray-traced global illumination).

Các chuyên gia từ Digital Foundry nhận định rằng mục tiêu 60 fps có thể là một thử thách quá lớn, ngay cả đối với hệ máy PS5 Pro sắp tới. Nguyên nhân chính nằm ở giới hạn về sức mạnh xử lý của CPU khi phải gánh vác khối lượng tính toán khổng lồ từ AI và các tương tác môi trường trong game. Nếu Rockstar ưu tiên tiêu chuẩn đồ họa cao cấp, nhiều khả năng trò chơi sẽ vận hành ổn định ở mức 30 fps, hoặc một giải pháp trung gian là 40 fps cho các màn hình có tần số quét cao.

Các tính năng tối ưu và phiên bản phát hành

Bên cạnh các chế độ đồ họa, thông tin rò rỉ cũng xác nhận GTA 6 sẽ tận dụng triệt để các công nghệ phần cứng hiện đại. Người chơi PS5 có thể kỳ vọng vào hệ thống phản hồi rung (haptics) trên tay cầm DualSense, giúp tăng cường cảm giác nhập vai. Ngoài ra, tốc độ tải dữ liệu cực nhanh nhờ ổ cứng SSD cũng là một điểm nhấn quan trọng cho một bản đồ có diện tích khổng lồ như Leonida.

Về các phiên bản phát hành, dự kiến người dùng sẽ có ba lựa chọn khi đặt mua trước:

Phiên bản Đặc điểm dự kiến Standard Edition Bản game gốc đầy đủ Special Edition Kèm theo các nội dung bổ sung trong game Collector’s Edition Bản sưu tầm cao cấp với các vật phẩm vật lý

GTA 6 hiện được ấn định ngày phát hành vào 19/11. Cho đến khi Rockstar Games đưa ra thông báo chính thức, các thông số về hiệu năng vẫn dừng lại ở mức tin đồn, nhưng chúng phản ánh rõ ràng sự kỳ vọng của cộng đồng về một bước nhảy vọt thực sự của ngành công nghiệp game thế giới.