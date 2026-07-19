GTA 6 trên PlayStation Store: Nguy cơ tăng giá bản kỹ thuật số tại khu vực Mỹ Latinh Việc Sony chuyển đổi sang tiền tệ địa phương với tỷ giá hối đoái cao khiến giá đặt trước GTA 6 trên PS5 tại Mỹ Latinh tăng mạnh, biến đĩa vật lý thành lựa chọn tiết kiệm hơn.

Người hâm mộ dòng game Grand Theft Auto tại khu vực Mỹ Latinh đang đứng trước nguy cơ phải chi trả nhiều hơn cho phiên bản kỹ thuật số của GTA 6 trên PlayStation Store. Nguyên nhân xuất phát từ việc Sony thay đổi chính sách niêm yết giá sang đồng nội tệ với tỷ giá hối đoái cao hơn mức trung bình, khiến các bản đĩa vật lý trở nên ưu thế về giá.

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Rủi ro từ tỷ giá hối đoái nội tệ trên PlayStation Store

Bắt đầu từ ngày 20/08, Sony sẽ chính thức áp dụng giá nội tệ tại một số quốc gia Mỹ Latinh như Mexico và Honduras, thay thế cho việc niêm yết bằng USD như trước đây. Tuy nhiên, tỷ giá mà hệ thống này sử dụng lại chênh lệch đáng kể so với thực tế, gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Cụ thể tại Mexico, tỷ giá chuyển đổi dự kiến là 20,50 MXN cho mỗi 1 USD, trong khi tỷ giá thị trường trung bình chỉ khoảng 17,50 MXN. Điều này trực tiếp đẩy giá thành của các tựa game kỹ thuật số lên cao. Mặc dù Sony có thể đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào mức giá này để bù đắp chênh lệch, nhưng tổng chi phí cuối cùng vẫn khiến người dùng lo ngại về khả năng tiếp cận trò chơi.

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Đĩa vật lý: Giải pháp tiết kiệm cho người chơi GTA 6

Trong bối cảnh giá bản kỹ thuật số tăng cao, thị trường đĩa vật lý đang chứng minh được sức hút nhờ tính cạnh tranh. Tại nhiều khu vực, các cửa hàng bán lẻ thường đưa ra các chương trình ưu đãi cho bản đĩa để thu hút đơn đặt hàng trước. Điển hình như tại Pháp, giá GTA 6 bản vật lý cho PS5 đã được ghi nhận ở mức thấp hơn so với giá niêm yết trên cửa hàng trực tuyến.

Đáng chú ý, dù Rockstar Games sử dụng định dạng "code-in-box" (mã tải về trong hộp), sức ép cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ vẫn giúp người tiêu dùng có được mức giá tốt hơn. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái kỹ thuật số của Sony giúp người chơi có thêm lựa chọn để tối ưu hóa ngân sách cá nhân.

Tác động khu vực và tâm lý người tiêu dùng

Khác với Steam, PlayStation Store thường bị chỉ trích vì chưa có chính sách giá linh hoạt theo sức mua của từng khu vực. Brazil là quốc gia hiếm hoi không chịu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh này do đã sử dụng đồng nội tệ từ trước. Tuy nhiên, tại các quốc gia khác, người dùng đang phải đối mặt với áp lực tài chính lớn hơn khi muốn sở hữu siêu phẩm của Rockstar.

Dù mức giá có thể lên tới 100 USD cho phiên bản tiêu chuẩn, sức hút của GTA 6 vẫn cực lớn tại Mỹ Latinh. Một khảo sát cho thấy khoảng 33% game thủ sẵn sàng đặt trước trò chơi này bất chấp mức giá cao. Với ngày phát hành dự kiến vào 19/11, những người dùng ưu tiên phiên bản kỹ thuật số được khuyến cáo nên thực hiện giao dịch trước thời điểm thay đổi chính sách vào ngày 20/08 để tránh đợt tăng giá không mong muốn.