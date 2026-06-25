GTA 6 trên PS5: Những nâng cấp kỹ thuật và dấu hỏi về tốc độ 60 FPS Rockstar Games chính thức công bố các tính năng phần cứng dành cho GTA 6 trên PlayStation 5, bao gồm tối ưu hóa DualSense và âm thanh 3D, trong khi hiệu năng thực tế vẫn là một ẩn số.

Sau thời gian dài chờ đợi, Rockstar Games đã chính thức mở cổng đặt trước cho bom tấn GTA 6 tại nhiều khu vực, chuẩn bị cho ngày phát hành dự kiến vào tháng 11. Đi kèm với thông báo này, nhà phát triển cũng hé lộ những chi tiết kỹ thuật quan trọng về phiên bản dành cho hệ máy PlayStation 5 (PS5).

Tận dụng tối đa công nghệ phản hồi trên DualSense

Theo thông tin từ PlayStation Blog, GTA 6 được thiết kế để khai thác triệt để các tính năng đặc trưng của phần cứng PS5. Đáng chú ý nhất là việc hỗ trợ bộ điều khiển DualSense với công nghệ phản hồi rung (haptic feedback) và các nút thích ứng (adaptive triggers). Người chơi sẽ cảm nhận được những rung động phản hồi chi tiết và lực cản động trên các nút bấm tùy thuộc vào các hoạt động diễn ra trong game.

Jason trong GTA 6.

Bên cạnh đó, loa tích hợp trên bộ điều khiển cũng sẽ được tận dụng để phát các hiệu ứng âm thanh và tương tác riêng biệt, nhằm tăng cường độ chân thực. Rockstar cũng xác nhận trò chơi sẽ hỗ trợ công nghệ âm thanh Tempest 3D AudioTech, giúp tái hiện thế giới Leonida với hệ thống định vị âm thanh chính xác hơn.

Tối ưu hóa tốc độ tải dữ liệu và nhãn PS5 Pro Enhanced

Thế giới mở rộng lớn của GTA 6 sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ ổ cứng SSD siêu tốc của PS5, hứa hẹn mang lại thời gian tải dữ liệu gần như tức thì. Đáng chú ý, danh sách trò chơi trên PlayStation Store hiện đã cập nhật nhãn "PS5 Pro Enhanced" cho GTA 6. Điều này xác nhận trò chơi sẽ có những cải tiến riêng biệt dành cho phiên bản phần cứng mạnh mẽ nhất của Sony hiện nay.

Ẩn số về tốc độ khung hình 30 FPS hay 60 FPS

Mặc dù công bố nhiều chi tiết về tính năng nhập vai, Rockstar vẫn giữ kín thông tin quan trọng nhất về hiệu năng: tốc độ khung hình (FPS). Hiện vẫn chưa rõ GTA 6 sẽ chạy ở mức 30 FPS hay 60 FPS trên PS5 và PS5 Pro.

Một số báo cáo rò rỉ cho biết trò chơi sẽ bao gồm cả chế độ Hiệu suất (Performance) và Chất lượng (Quality), nhưng không khẳng định liệu chế độ Hiệu suất có đạt mức 60 FPS ổn định hay không. Các chuyên gia phân tích từ Digital Foundry nhận định rằng GTA 6 có thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì 60 FPS ổn định, ngay cả trên hệ máy PS5 Pro với cấu hình mạnh hơn.

Hiện tại, cộng đồng game thủ vẫn phải chờ đợi những thông báo chính thức tiếp theo từ Rockstar Games để xác nhận liệu trải nghiệm mượt mà 60 FPS có thực sự khả thi đối với thế giới mở phức tạp của Leonida hay không.