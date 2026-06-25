GTA 6 trên PS5 nói không với đĩa vật lý: Sự cố quảng cáo của Sony hé lộ thực tế mới Việc Sony phải gỡ bỏ và sửa đổi quảng cáo GTA 6 cho thấy một thực tế gây tranh cãi: ngay cả các phiên bản đặt trước đắt tiền cũng sẽ không còn đi kèm đĩa vật lý truyền thống.

Sony vừa phải thực hiện một bước đi vội vàng khi gỡ bỏ và đăng tải lại quảng cáo cho siêu phẩm Grand Theft Auto VI (GTA 6). Nguyên nhân bắt nguồn từ một sai sót kỹ thuật trong khâu hình ảnh: các phiên bản đặt trước (pre-order) của tựa game này trên PlayStation 5 sẽ không bao gồm đĩa vật lý, ngay cả với các bản đặc biệt.

Sai sót hy hữu trong chiến dịch quảng cáo lớn nhất năm

Sự việc bắt đầu khi Sony đăng tải đoạn quảng cáo khẳng định GTA 6 "chơi tốt nhất trên PS5" đi kèm hình ảnh máy console có ổ đĩa. Tuy nhiên, cộng đồng game thủ nhanh chóng phát hiện ra các phiên bản Standard và Ultimate Edition được Rockstar Games công bố thực chất là dạng "code-in-a-box" (chỉ có mã tải về trong hộp). Điều này buộc Sony phải xóa bài đăng trên X (Twitter) và Instagram để thay thế bằng hình ảnh máy PS5 phiên bản kỹ thuật số (Digital Edition).

Advertisement for GTA 6 PS5 digital version

Sự nhầm lẫn này không chỉ gây bối rối cho người dùng mà còn làm dấy lên những suy đoán về việc Rockstar có thể đang thay đổi chiến lược phân phối vào phút chót để ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu trước ngày phát hành chính thức.

"Code-in-box": Khi đĩa vật lý chỉ còn là biểu tượng

Việc loại bỏ đĩa vật lý trong các hộp sản phẩm có giá từ 80 USD đến 100 USD đang trở thành một chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng công nghệ. Về mặt kỹ thuật, phương thức phân phối này mang lại một số đặc điểm đáng lưu ý:

Chống rò rỉ dữ liệu: Việc không sản xuất đĩa vật lý sớm giúp Rockstar kiểm soát hoàn toàn thời điểm tiếp cận trò chơi của game thủ thông qua việc kích hoạt mã trực tuyến.

Việc không sản xuất đĩa vật lý sớm giúp Rockstar kiểm soát hoàn toàn thời điểm tiếp cận trò chơi của game thủ thông qua việc kích hoạt mã trực tuyến. Tối ưu hóa dung lượng: Với quy mô khổng lồ của GTA 6, một đĩa Blu-ray tiêu chuẩn có thể không đủ chứa toàn bộ dữ liệu, đòi hỏi người dùng vẫn phải tải thêm một lượng lớn dung lượng từ máy chủ.

Với quy mô khổng lồ của GTA 6, một đĩa Blu-ray tiêu chuẩn có thể không đủ chứa toàn bộ dữ liệu, đòi hỏi người dùng vẫn phải tải thêm một lượng lớn dung lượng từ máy chủ. Cắt giảm chi phí logistics: Giảm thiểu rủi ro trong khâu sản xuất và vận chuyển đĩa vật lý trên toàn cầu.

Mối quan hệ chiến lược giữa Sony và Rockstar

Bất chấp sự cố quảng cáo, mối quan hệ đối tác giữa Sony và Rockstar vẫn đang ở giai đoạn then chốt. CEO của Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, từng ám chỉ về một thỏa thuận tiếp thị lớn với hãng điện tử Nhật Bản. Các chuyên gia dự báo một gói bundle (combo máy và game) giữa GTA 6 và PS5 Pro có thể sẽ xuất hiện để tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng.

Thông tin dự kiến Chi tiết kỹ thuật Nền tảng ưu tiên PlayStation 5 / PS5 Pro Định dạng bản vật lý Code-in-box (Mã tải về) Giá tham chiếu 80 USD - 100 USD Hiệu suất mục tiêu Hỗ trợ chế độ 60 fps (dự kiến trên bản Pro)

Khẩu hiệu "Plays best on PS5" cho thấy Sony đang nỗ lực biến hệ máy của mình thành điểm đến số một cho người hâm mộ GTA. Tuy nhiên, việc thiếu tùy chọn đĩa vật lý đang vấp phải sự phản đối từ những người sưu tầm. Việc không có đĩa khiến việc mua đi bán lại (resale) trở nên bất khả thi đối với một tựa game chơi đơn, đồng thời làm giảm giá trị sưu tầm của các phiên bản đắt tiền.

Thách thức đối với người dùng và thị trường

Việc chuyển dịch hoàn toàn sang kỹ thuật số không chỉ là vấn đề sở hữu mà còn là thách thức về hạ tầng. Với những khu vực có tốc độ internet hạn chế, việc tải về hàng trăm GB dữ liệu thay vì cài đặt từ đĩa sẽ là một rào cản lớn. Nhìn chung, sự cố của Sony đã vô tình xác nhận một tương lai mà đĩa vật lý đang dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho sự thống trị tuyệt đối của các nền tảng phân phối trực tuyến.