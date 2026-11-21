GTA VI đạt 99/100 điểm Metacritic, trở thành tựa game được đánh giá cao nhất lịch sử ngành game Sau 13 năm chờ đợi, GTA VI đạt 99/100 điểm Metacritic, 98/100 trên OpenCritic và ghi nhận 125,47 triệu giờ xem trực tuyến trong 24 giờ đầu tiên phát hành.

Grand Theft Auto VI (GTA VI) của Rockstar Games đã chạm mốc 99/100 điểm trên Metacritic ngay sau ngày đầu ra mắt, trở thành trò chơi được đánh giá cao nhất mọi thời đại. Tựa game được phát hành toàn cầu vào ngày 19/11, sau 13 năm cộng đồng game thủ chờ đợi. Đồng thời, sản phẩm tạo nên cơn sốt kỷ lục trên các nền tảng phát trực tuyến.

Điểm số gần như tuyệt đối trên hai hệ thống xếp hạng uy tín

Trên chuyên trang tổng hợp đánh giá Metacritic, GTA VI đạt 99/100 điểm. Trên OpenCritic, tựa game đạt 98/100 điểm. Nhờ đó, sản phẩm dẫn đầu cả hai hệ thống xếp hạng này.

Theo Bloomberg, mức 99 điểm dựa trên 147 bài đánh giá. Con số này giúp GTA VI vượt kỷ lục 99 điểm từ 22 lượt đánh giá của The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ra mắt năm 1998.

GTA VI đã chính thức trở thành tựa game được đánh cao nhất mọi thời đại.

Điểm trung bình có trọng số: vì sao con số 99 đáng chú ý

Điểm 99 trên Metacritic là mức trung bình có trọng số. Hệ thống tính dựa trên nhiều tiêu chí, gồm độ chuyên sâu của bài đánh giá, mức độ uy tín của đơn vị xuất bản và việc nhà phê bình có chấm điểm cụ thể hay không.

Trước ngày ra mắt, Metacritic từng dự đoán GTA VI đạt khoảng 96 điểm, một mức vốn đã rất ấn tượng. Thực tế, trò chơi đạt cao hơn dự đoán đó.

Chỉ số Giá trị ghi nhận Điểm Metacritic 99/100 (dựa trên 147 bài đánh giá) Điểm OpenCritic 98/100 Điểm Metacritic dự đoán trước ra mắt Khoảng 96 Kỷ lục cũ của The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) 99 điểm từ 22 lượt đánh giá Tổng giờ xem trong 24 giờ đầu 125,47 triệu giờ Lượng người xem cùng lúc đạt đỉnh 7,91 triệu

Phản ứng từ giới phê bình và thị trường chứng khoán

Giới chuyên môn đồng loạt dành lời khen cho tựa game. Các nhận xét gồm "game ấn tượng nhất mà tôi từng chơi" và "một kiệt tác về thiết kế thế giới mở". Những trang tin như IGN, GameSpot và Eurogamer đều chấm điểm tuyệt đối cho GTA VI.

Hiệu ứng tích cực này lan sang thị trường tài chính. Khi phiên giao dịch ngày 19/11 mở cửa tại New York, cổ phiếu của Take-Two Interactive Software, công ty mẹ của Rockstar, tăng tới 8,4%. Trong bài nhận định, Bloomberg gọi dự án này là "một kiệt tác".

Theo dữ liệu từ nền tảng nhân sự Bamboo HR, 18% nhân viên hưởng lương ở Mỹ dự định xin nghỉ đúng ngày 19/11 để chơi GTA VI.

Làn sóng livestream chưa từng có trong 24 giờ đầu

Theo công ty phân tích phát trực tuyến Streams Charts, GTA VI tạo nên làn sóng theo dõi chưa từng có trên các nền tảng livestream trong 24 giờ đầu sau khi phát hành. Trò chơi ghi nhận tổng cộng 125,47 triệu giờ xem trên toàn bộ các nền tảng được thống kê. Lượng người xem cùng lúc đạt đỉnh 7,91 triệu.

Về phân bổ, Twitch và YouTube chiếm 76,8% tổng lượng tương tác. Nền tảng Kick đóng góp 22,1%. Trong lúc đó, người chơi khắp thế giới liên tục chia sẻ cảm xúc từ những giờ trải nghiệm đầu tiên trên mạng xã hội.

Quy mô sản xuất: gần 5.000 nhân sự, 8 năm phát triển

Về quy mô, Bloomberg cho biết dự án huy động hơn 4.700 nhân sự và kéo dài 8 năm phát triển. The Guardian nêu đội ngũ gần 5.000 người trên toàn cầu. Tờ báo này nhận xét độ chi tiết của GTA VI vượt xa khả năng của phần lớn các studio khác. Theo The Guardian, điều đó nhờ tiềm lực tài chính, quỹ thời gian và sự hậu thuẫn kiên nhẫn từ Take-Two Interactive.

Rockstar từ chối công bố ngân sách cụ thể. Tuy vậy, xét thời gian phát triển và khối lượng nhân lực, The Guardian cho rằng GTA VI gần như chắc chắn là trò chơi điện tử tốn kém nhất từng được sản xuất.

Nhìn chung, GTA VI mở màn với điểm số cao nhất lịch sử các hệ thống xếp hạng, phản ứng tích cực từ thị trường chứng khoán và lượng theo dõi kỷ lục trên các nền tảng trực tuyến. Những con số này đặt ra một chuẩn mực mới cho ngành game.