GTA VI ngày đầu ra mắt: 24,58 triệu bản, doanh thu 2,36 tỷ USD và lưu lượng Internet tăng vọt Sau 13 năm chờ đợi, GTA VI ước tính bán 24,58 triệu bản ngày 19/11, gấp gần ba doanh thu ngày đầu của GTA V, kèm kỷ lục livestream và lưu lượng Internet.

Chỉ trong 24 giờ đầu phát hành, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã thu hút hàng triệu khán giả theo dõi livestream, đạt doanh thu ước tính 2,36 tỷ USD và khiến lưu lượng Internet tại nhiều khu vực tăng vọt. Những thống kê ban đầu cho thấy sức hút chưa từng có của bom tấn do Rockstar Games phát triển.

Sau 13 năm chờ đợi, GTA VI chính thức ra mắt ngày 19/11 và lập tức trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp game toàn cầu. Ngay trong ngày đầu, tựa game ghi nhận các con số ấn tượng về doanh số, lượng người xem trực tuyến và mức tiêu thụ dữ liệu.

GTA VI được các chuyên gia trong ngành công nhận là hiện tượng giải trí lớn nhất thập kỷ. Ảnh: Invezz.

Doanh số ngày đầu gấp gần ba lần GTA V

Theo ước tính từ Sensor Tower, đến tối 19/11, GTA VI đã bán được khoảng 24,58 triệu bản và mang về doanh thu 2,36 tỷ USD. Nếu số liệu này chính xác, thành tích của trò chơi gần gấp ba lần mức khoảng 800 triệu USD mà GTA V đạt được trong ngày đầu phát hành năm 2013.

Để so sánh, theo Associated Press, toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto đã tiêu thụ hơn 470 triệu bản, trong đó riêng GTA V vượt mốc 230 triệu bản.

Livestream: 125,47 triệu giờ xem trong một ngày

Không chỉ tạo sức nóng trên thị trường game, GTA VI còn nhanh chóng thống trị các nền tảng phát trực tiếp. Thống kê từ Streams Charts cho thấy trong 24 giờ đầu, trò chơi ghi nhận tổng cộng 125,47 triệu giờ xem livestream, với lượng khán giả đồng thời cao nhất đạt 7,91 triệu người trên các nền tảng được theo dõi.

Nền tảng Số giờ xem trong 24 giờ đầu Twitch 52,3 triệu giờ YouTube 44 triệu giờ Kick 27,8 triệu giờ

Trong khi đó, streamer IShowSpeed trở thành nhà sáng tạo nội dung được theo dõi nhiều nhất trong ngày GTA VI ra mắt, với 4,47 triệu giờ xem trên YouTube và Twitch.

Trong 24 giờ đầu, GTA VI đã thu hút 125,47 triệu giờ xem trên các nền tảng phát trực tuyến và đạt đỉnh điểm 7,91 triệu người xem cùng lúc. Ảnh: StreamChart.

Khi một trò chơi làm nóng cả hạ tầng Internet

Sức ảnh hưởng của GTA VI vượt ra ngoài cộng đồng game thủ và lan tới hạ tầng mạng. Theo DE-CIX, công ty vận hành hệ thống trao đổi Internet, lưu lượng dữ liệu tại các điểm trao đổi Internet toàn cầu đạt đỉnh kỷ lục 4.128 GB/giây vào tối 18/11, thời điểm người chơi chuẩn bị đón trò chơi.

Lượng dữ liệu truyền tải trong giai đoạn này cao hơn khoảng 25% so với một tuần thông thường đầu năm. Tại Anh, nhà cung cấp dịch vụ Internet Virgin Media O2 cũng ghi nhận lưu lượng băng thông rộng tăng vọt, với mức đỉnh cao hơn 9,4% so với kỷ lục trước đó.

Một chi tiết khác cho thấy quy mô của sản phẩm là dung lượng cài đặt khoảng 212 GB. Con số này phần nào phản ánh khối lượng nội dung mà Rockstar đưa vào thế giới Leonida.

Mạng xã hội và thị trường lao động cũng chịu tác động

Theo The Guardian, hơn 2,6 triệu bài đăng liên quan đến trò chơi xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội chỉ trong 24 giờ. Đáng chú ý, dữ liệu từ công ty quản lý nhân sự Remote cho thấy số đơn xin nghỉ phép trên toàn cầu tăng 32% trong ngày phát hành.

Những cột mốc có thể còn được nâng lên

Các thống kê trên mới phản ánh giai đoạn đầu ra mắt. Khi lượng người chơi tiếp tục gia tăng và chế độ trực tuyến vẫn chưa được triển khai, GTA VI được kỳ vọng còn có thể tạo ra những cột mốc thương mại lớn hơn trong các tháng tiếp theo.

Nhìn chung, những con số ngày đầu cho thấy GTA VI không chỉ là một trò chơi điện tử được mong chờ, mà còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, mạng xã hội đến hạ tầng Internet.