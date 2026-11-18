GTA VI ra mắt ngày 19/11: Dự báo hàng triệu người xin nghỉ làm, kinh tế Mỹ lo thiệt hại 1 tỷ USD Nhà kinh tế José García Montalvo ước tính 1,5 triệu người Mỹ có thể nghỉ làm để chơi GTA VI, nhưng các con số hiện mới chỉ là dự báo chưa được kiểm chứng.

Trước ngày Grand Theft Auto VI (GTA VI) phát hành 19/11, nhiều dự báo cho rằng một làn sóng xin nghỉ làm để chơi game có thể làm giảm năng suất lao động. Một nhà kinh tế ước tính thiệt hại tại Mỹ có thể lên tới 1 tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ước tính, chưa phải số liệu thống kê thực tế.

GTA VI sắp ra mắt, lo ngại “cúm nghỉ làm” gây thiệt hại cả tỷ USD. Ảnh: Rockstar Games.

Sau 13 năm chờ đợi, GTA VI đã tạo ra cơn sốt vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Tờ The Guardian thậm chí ví von thế giới đang đứng trước một “đại dịch” mới, dự kiến bùng phát đúng ngày trò chơi ra mắt. Khác với dịch bệnh thông thường, nguyên nhân khiến văn phòng và công trường có nguy cơ vắng người lần này là một trò chơi điện tử.

Từ lời đùa của giám đốc Take-Two đến khái niệm “cúm GTA”

Nỗi lo này gợi nhớ “cúm GTA”, thuật ngữ xuất hiện khi GTA V phát hành năm 2013 để chỉ việc người lao động bị cho là giả ốm ở nhà chơi game. Theo các báo cáo được dẫn lại, tỷ lệ vắng mặt tại nơi làm việc ở Mỹ từng đạt 6% trong nhóm lao động 18-35 tuổi vào thời điểm đó.

Làn sóng dự báo lần này bắt đầu từ một phát biểu mang tính đùa vui của Strauss Zelnick, Giám đốc điều hành Take-Two Interactive, nhà phát hành GTA VI. Hồi tháng 4, ông dự đoán sẽ có rất nhiều người gọi điện báo ốm vào ngày 19/11. Từ nhận xét này, hàng loạt ước tính về tác động kinh tế xuất hiện ở nhiều quốc gia.

Mỗi nơi một con số: các dự báo đang nói gì?

Các ước tính được truyền thông dẫn lại có quy mô và phương pháp khác nhau, như bảng dưới đây.

Khu vực Nguồn dự báo Ước tính Australia Chuyên gia quan hệ công chúng, do Nine News dẫn lại Thiệt hại khoảng 45,5 triệu USD do năng suất đình trệ Anh Công ty nhân sự, do Daily Star dẫn lại Khoảng 1,2 triệu người dùng ngày nghỉ phép năm để chơi game Anh Dịch vụ so sánh băng thông rộng (khảo sát 1.000 người) Khoảng 2,5 triệu người nghỉ làm, trong đó 900.000 người có thể giả vờ ốm Toàn cầu Nền tảng tuyển dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo Số đơn xin nghỉ phép ngày 19/11 tăng 29% so với cùng thời điểm năm 2025 Mỹ José García Montalvo, Đại học Pompeu Fabra Khoảng 1,5 triệu người nghỉ làm, thiệt hại tới 1 tỷ USD

Đáng lưu ý, các dự báo chưa phản ánh số người thực tế nghỉ làm. Một số con số xuất phát từ khảo sát quy mô nhỏ hoặc từ đơn vị có lợi ích liên quan đến thị trường lao động, nên cần được đọc thận trọng.

Kịch bản 1 tỷ USD tại Mỹ và tác động kéo dài

Theo giáo sư José García Montalvo, nhà kinh tế học tại Đại học Pompeu Fabra ở Barcelona, khoảng 1,5 triệu người Mỹ có thể nghỉ làm để dành trọn ngày trải nghiệm trò chơi. Nếu kịch bản này xảy ra, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 1 tỷ USD. Nhóm người chơi từ 18 đến 30 tuổi được dự báo có xu hướng dùng ngày phép hoặc xin nghỉ ốm nhiều nhất.

Ông cũng nhận định năng suất lao động ngắn hạn có thể giảm ít nhất 2%, trong đó lĩnh vực công nghệ chịu ảnh hưởng đáng kể. Không chỉ trong ngày phát hành, các buổi phát trực tiếp, video trải nghiệm và thảo luận trên mạng xã hội có thể thu hút sự chú ý của hàng triệu người trong nhiều ngày, khiến họ xao nhãng công việc.

Một số doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh. Burger Motorsports thông báo tạm ngừng hoạt động vào ngày 19/11 vì nhiều nhân viên muốn dành thời gian chơi GTA VI.

Cơ quan quản lý lao động lên tiếng

Mức độ quan tâm dành cho GTA VI khiến một số cơ quan phải phản ứng. Cơ quan Thanh tra Công bằng Lao động Australia đăng tải nội dung giải thích quy định về nghỉ không lương, nhấn mạnh rằng dành thời gian chơi game không phải lý do được chấp nhận để áp dụng hình thức nghỉ này.

Cơ quan này cũng lưu ý người sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên cung cấp bằng chứng y tế, ngay cả khi thời gian xin nghỉ ốm chỉ kéo dài một ngày.

Sức ép của tựa game được chờ đợi suốt 13 năm

Sau hơn một thập kỷ kể từ GTA V, Rockstar Games đưa người chơi trở lại thế giới tội phạm giả tưởng với bối cảnh mới. GTA VI lấy bối cảnh tại Leonida, tiểu bang hư cấu xây dựng dựa trên Florida của Mỹ. Trung tâm của trò chơi là Vice City, địa điểm quen thuộc với người từng chơi Grand Theft Auto: Vice City phát hành năm 2002.

Rob Nelson, trưởng nhóm phát triển kiêm đồng giám đốc Rockstar North, thừa nhận đội ngũ đang chịu áp lực rất lớn để đáp ứng kỳ vọng. GTA VI không chỉ cần thành công thương mại ngay khi ra mắt mà còn được kỳ vọng duy trì sức hút trong 10 năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn.

Nhiều thông tin chưa được xác nhận cho rằng tổng chi phí sản xuất có thể lên tới 1-1,5 tỷ USD, đưa trò chơi vào nhóm dự án giải trí tốn kém nhất lịch sử. Rockstar Games và Take-Two Interactive chưa công bố con số chính thức.

Phiên bản phát hành và ưu đãi đặt trước

Phiên bản vật lý của GTA VI được giao từ ngày 12/11, cho phép người mua tải trước dữ liệu. Theo thông tin được công bố, hộp game vật lý chỉ chứa mã tải thay vì đĩa như cách phát hành truyền thống.

Người đặt trước hoặc mua trước ngày 20/11 được tặng gói Vintage Vice City, gồm xe ’55 Vapid Stanier, garage tại Ocean Beach, trang phục, kiểu tóc và mẫu thiết kế vũ khí phong cách thập niên 1980.

Khách đặt trước bản kỹ thuật số được cung cấp một tháng dịch vụ GTA Plus.

Phiên bản Ultimate Edition giá 100 USD bổ sung nhiều nội dung mở khóa theo cốt truyện, từ phương tiện, vũ khí, trang phục, hình xăm đến quyền vào một số cửa hàng riêng trong game.

Nhìn chung, GTA VI đứng trước cơ hội tạo dấu mốc mới cho ngành trò chơi điện tử. Tuy nhiên, liệu ngày phát hành có khiến hàng triệu người đồng loạt nghỉ làm và gây thiệt hại hàng tỷ USD hay không vẫn chưa có lời giải. Mức độ ảnh hưởng chỉ có thể được đánh giá đầy đủ sau khi trò chơi chính thức ra mắt.