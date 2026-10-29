GTA VI rò rỉ dung lượng cài đặt tới 210 GB: Thách thức lớn với ổ cứng SSD của game thủ PS5 Dữ liệu rò rỉ mới nhất cho thấy GTA VI có thể ngốn tới 210 GB dung lượng tải về, buộc nhiều game thủ sở hữu máy chơi game PS5 phải cân nhắc nâng cấp bộ nhớ.

Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy tựa game bom tấn Grand Theft Auto VI (GTA VI) có thể đòi hỏi dung lượng tải về lên tới 210 GB. Đây là một con số khổng lồ đối với hệ sinh thái console hiện nay, trực tiếp đặt ra thách thức lớn cho người dùng máy PlayStation 5 (PS5) trong việc quản lý bộ nhớ SSD vốn có giới hạn.

GTA VI hiện là một trong những sản phẩm giải trí được mong đợi nhất vào năm 2026. Bất kỳ thông số kỹ thuật nào xoay quanh trò chơi này từ Rockstar Games đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng game thủ lẫn giới chuyên gia công nghệ.

Thông tin về dung lượng yêu cầu và giá bán của GTA VI. Ảnh chụp màn hình mạng xã hội X.

Nguồn gốc dữ liệu 210 GB và độ tin cậy kỹ thuật

Dữ liệu này bắt nguồn từ PlayStation Game Size, một nguồn tin uy tín chuyên theo dõi và trích xuất dữ liệu dung lượng trò chơi trực tiếp từ cơ sở dữ liệu phụ trợ của PlayStation Network. Nguồn tin quốc tế Insider Gaming cho biết họ đã tiến hành xác minh độc lập các thông tin liên quan đến chỉ số này.

Mặc dù vậy, Rockstar Games vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về cấu hình và dung lượng cài đặt cụ thể. Về mặt kỹ thuật, dung lượng tải xuống (download size) ban đầu và dung lượng chiếm dụng sau khi giải nén, cài đặt (install size) thường có sự chênh lệch đáng kể. Không gian lưu trữ còn đòi hỏi các vùng đệm tạm thời để thực hiện quá trình giải nén tập tin và cập nhật các bản vá (patch) sau này.

Vì sao bộ nhớ SSD của máy PS5 dễ bị quá tải?

Bộ nhớ lưu trữ thể rắn (SSD) tích hợp trên các dòng máy PS5 có dung lượng danh nghĩa nhất định, tuy nhiên một phần dung lượng đáng kể luôn phải dành riêng cho hệ điều hành, tập tin hệ thống và bộ nhớ đệm. Do đó, không gian khả dụng thực tế để người dùng cài đặt trò chơi luôn thấp hơn con số ghi trên bao bì.

Nếu GTA VI thực sự chiếm tới 210 GB, tựa game này sẽ tiêu tốn từ một phần tư đến một phần ba không gian lưu trữ thực tế của máy. Những người dùng thường xuyên trải nghiệm nhiều tựa game bom tấn cùng lúc sẽ phải đối mặt với tình huống buộc phải xóa bớt các trò chơi yêu thích hoặc chi thêm ngân sách để lắp thêm ổ cứng SSD M.2 mở rộng.

Tựa game Nhà phát triển Dung lượng ghi nhận Grand Theft Auto V Rockstar Games Hơn 100 GB (sau nhiều năm cập nhật) Red Dead Redemption 2 Rockstar Games Khoảng 150 GB Grand Theft Auto VI Rockstar Games Khoảng 210 GB (tin đồn)

Quy mô đồ họa thế hệ mới và bài toán dung lượng

Trên các diễn đàn công nghệ và cộng đồng Reddit, thông số 210 GB đã tạo nên những cuộc tranh luận đa chiều. Một bộ phận game thủ cho rằng mức dung lượng này hoàn toàn hợp lý, thậm chí thấp hơn mức dự đoán 300 GB đến 400 GB từng được đồn đoán trước đây. Để tái hiện một thế giới mở chi tiết với các gói vân bề mặt (texture) độ phân giải cao 4K, mô hình vật lý phức tạp và hệ thống âm thanh vòm không nén, kích thước tệp tin lớn là điều khó tránh khỏi.

Nhìn lại quá khứ, tựa game Red Dead Redemption 2 từng yêu cầu khoảng 150 GB trên các nền tảng khi ra mắt, trong khi GTA V liên tục phình to dung lượng sau các bản cập nhật chế độ trực tuyến. Dù vậy, người dùng vẫn cần chờ đợi công bố chính thức từ Rockstar Games để xác định chính xác thông số kỹ thuật trước thềm phát hành.