Gyokeres lập cú đúp, Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 tại derby Bắc London Tiền đạo Viktor Gyokeres rực sáng giúp Arsenal giành chiến thắng áp đảo trước kình địch Tottenham, mở ra hy vọng về một "số 9" hoàn hảo trong đội hình của Mikel Arteta.

Chiến thắng áp đảo 4-1 của Arsenal trước Tottenham Hotspur không chỉ là lời khẳng định sức mạnh của "Pháo thủ" trong trận Derby Bắc London, mà còn đánh dấu màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của Viktor Gyokeres kể từ khi cập bến Emirates. Với cú đúp bàn thắng cùng tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi, tiền đạo người Thụy Điển đã khiến HLV Mikel Arteta phải dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự đóng góp toàn diện của anh.

Màn trình diễn đẳng cấp tại Tottenham Hotspur Stadium

Sau quãng thời gian đầu mùa chịu nhiều áp lực, Gyokeres đang cho thấy sự thích nghi mạnh mẽ với môi trường Ngoại hạng Anh. Hiện tại, anh đã bỏ túi 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có tới 8 lần đóng góp vào bàn thắng chỉ trong 8 trận gần nhất. Sự bùng nổ này là tín hiệu lạc quan cho hàng công Arsenal trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Gyokeres cho thấy bản năng sát thủ thực sự ở trận derby Bắc London.

Sự tiến hóa trong kỹ năng dứt điểm và kết nối

Điểm nhấn lớn nhất trong sự tiến bộ của Gyokeres chính là khả năng dứt điểm đa dạng. Thay vì chỉ giới hạn trong vòng cấm như trước, cú sút uy lực vào lưới Spurs cho thấy sự tự tin đã trở lại. Đáng chú ý, đây là thành quả của quá trình tập luyện không ngừng nghỉ, nơi anh mô phỏng lại những cú dứt điểm của Eberechi Eze để làm phong phú thêm kho vũ khí của mình.

Pha ghi bàn từ ngoài vòng cấm đầy lạnh lùng.

Thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng trong 5 trận gần nhất, Gyokeres ghi được 5 bàn từ các tình huống bóng sống, cải thiện rõ rệt so với con số 3 bàn trong 21 trận đầu mùa. Bên cạnh việc ghi bàn, tiền đạo sinh năm 1998 còn đóng vai trò là "trạm trung chuyển" hiệu quả, lùi sâu phối hợp để tạo khoảng không cho Bukayo Saka và Eze băng lên chiếm lĩnh vị trí.

Những thách thức để vươn tầm ngôi sao hạng A

Mặc dù đang thăng hoa, Gyokeres vẫn cần vượt qua những giới hạn để khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu. Thực tế, 7 trong số 10 bàn thắng của anh tại Ngoại hạng Anh là vào lưới các đội thuộc nhóm 6 đội cuối bảng. Anh vẫn chưa ghi bàn vào lưới các đối thủ thuộc Top 9 giải đấu tính đến thời điểm này. Ngoài ra, khả năng xử lý các đường chuyền dài trực diện từ thủ môn David Raya vẫn là điểm cần cải thiện.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Spurs chính là "bản thiết kế" mà Gyokeres cần duy trì. Sự nhiệt huyết trong hỗ trợ phòng ngự và tinh tế trong tấn công của anh đang dần biến anh thành lời giải cho bài toán hàng công mà Arsenal bấy lâu tìm kiếm. Nếu giữ vững phong độ này trước các đối thủ lớn, Gyokeres chắc chắn sẽ trở thành trụ cột không thể thay thế tại Emirates.